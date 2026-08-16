Corea del Sur afirmó que los ejecicios militares con EEUU se desarrollarán como estaban previstos pese a los dichos de Trump

Corea del Sur dijo que los ejecicios militar con EEUU se llevarán a cabo tal como estaban previstos inicialmente (Song Kyung-Seok/Pool via REUTERS)

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El Ministerio de Defensa de Corea del Sur aseguró que los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos se realizarán según lo previsto, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una reducción de estas maniobras. La respuesta oficial de Seúl mantiene vigente el calendario militar bilateral, en un contexto de tensiones renovadas en la península y de presiones diplomáticas procedentes de Washington.

“Procederemos según lo previamente notificado y programado”, indicó un portavoz del ministerio surcoreano en una breve declaración, tras ser consultado sobre el pronunciamiento del jefe de Estado norteamericano.

La reacción de Seúl se conoció luego de que Trump comunicara, mediante una publicación en Truth Social, la orden de reducir de manera sustancial los ejercicios conjuntos. El presidente estadounidense argumentó que las maniobras envían una señal “totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte y cuestionó el alto costo económico que asume el gobierno de Washington. “Estos ejercicios no solo son costosos, ya que gran parte de estos costos son pagados por Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil a un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha amenazado y se ha mostrado respetuoso”, escribió Trump en su red social.

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La decisión de Trump supone un nuevo giro en la política exterior de la Casa Blanca respecto a la península coreana, marcada por una diplomacia personal con el líder norcoreano Kim Jong-un y una tendencia a revisar los compromisos militares estadounidenses en Asia Oriental. Trump también reveló, en el mismo mensaje, que Seúl rechazó una propuesta para involucrarse en los esfuerzos estadounidenses de desnuclearización de Irán: “Mientras que esto no tiene relación, recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’”.

La postura surcoreana se produce en un momento de creciente tensión, ya que la dictadura de Corea del Norte ha advertido que responderá a cualquier incremento de amenazas con un aumento de sus propias capacidades de disuasión. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano, citado por la agencia estatal KCNA, sostuvo: “Es nuestro principio constante de garantizar la seguridad responder a un nuevo nivel de amenaza con un nuevo nivel de disuasión”.

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Trump ordenó al jefe del Pentágono reducir significativamente los ejecicios militares con Corea del Sur (REUTERS/Daniel Heuer)

Las maniobras Ulchi Freedom Shield, que se desarrollarán durante once días a partir de este lunes, involucran a unos 18.000 efectivos surcoreanos y a miembros del contingente militar estadounidense, que suma aproximadamente 28.500 soldados desplegados de forma permanente en territorio surcoreano. Estos ejercicios, habituales en el calendario militar de verano, tienen como objetivo preparar a ambas fuerzas para responder ante un eventual ataque de Pyongyang.

El régimen encabezado por Kim Jong-un ha criticado históricamente estas operaciones, que considera ensayos de invasión de su territorio. La semana pasada, Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar de Japón, un gesto que fue interpretado por analistas internacionales como una señal de rechazo a los ejercicios militares entre Washington y Seúl. El Ministerio de Defensa surcoreano monitorea de cerca los movimientos norcoreanos y mantiene en alerta a su aparato de defensa.

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Trump indicó que la cancelación total de los ejercicios ya no es posible debido a la inminencia de su inicio, aunque ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, implementar una reducción significativa en su escala. “Por lo tanto, y basándome en el hecho de que es demasiado tarde para cancelarlos, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos”, expresó el presidente estadounidense en su comunicado.

La alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur se apoya en este tipo de maniobras periódicas para mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a diferentes escenarios de conflicto en la región. Las autoridades surcoreanas consideran que la experiencia adquirida en estos ejercicios resulta clave para enfrentar posibles situaciones de crisis, especialmente ante la creciente sofisticación del aparato militar norcoreano.

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Las maniobras conjuntas Ulchi Freedom Shield comienzan este lunes (JEON HEON-KYUN/POOL/Pool via REUTERS)

Las maniobras también buscan anticipar respuestas ante eventuales enfrentamientos con tropas norcoreanas que han adquirido experiencia tras su participación junto a fuerzas rusas en el conflicto de Ucrania. El involucramiento de soldados norcoreanos en escenarios de guerra recientes constituye, según Seúl, un factor de riesgo adicional para la estabilidad regional.

Por su parte, en el plano político, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, invitó formalmente al régimen de Corea del Norte a iniciar negociaciones directas para poner fin al conflicto entre ambos países y discutir vías efectivas para frenar el desarrollo nuclear de Pyongyang. Durante el discurso por el aniversario del Día de la Liberación Nacional, Lee instó a reemplazar el sistema de armisticio vigente desde hace décadas por un régimen de paz permanente en la península: “Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos entre sí y empecemos discusiones para terminar la guerra, que continúa desde hace mucho tiempo, como las partes directamente involucradas. En el proceso, podríamos discutir también las maneras efectivas de detener el avance de las capacidades nucleares del Norte”, declaró el mandatario, según la agencia Yonhap.

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El presidente surcoreano Lee Jae-myung propuso al régimen de Kim Jong-un abrir un diálogo para poner fin al conflicto y frenar la amenaza nuclear (REUTERS/Adriano Machado)

La propuesta surcoreana no ha recibido respuesta pública de Pyongyang, que mantiene una actitud de silencio frente a los recientes gestos de acercamiento promovidos por la administración de Lee. No obstante, el gobierno de Seúl reiteró su apuesta por un “sistema de seguridad estratificado” para contener las tensiones continentales y contribuir a la desnuclearización global.

Las autoridades surcoreanas subrayan que una península estable puede favorecer la cooperación económica y la convivencia pacífica en el noreste asiático. Mientras tanto, los ejercicios Ulchi Freedom Shield avanzan conforme al plan original, en medio de un escenario internacional caracterizado por la desconfianza y la ausencia de diálogo directo entre los principales actores.

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