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Mario Pergolini contó lo que no se vio de la entrevista a Marta Fort: “Me molestan las malas palabras”

El conductor se refirió al filoso paso que dio la hija de Ricardo Fort en su ciclo y aseguró que tuvieron que editarla

El conductor se refirió a la picante entrevista que dio la hija de Ricardo Fort en su ciclo (Video: Otro día perdido/ Eltrece)
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La emisión de Otro día perdido en El Trece se transformó en tema de conversación luego del paso de Marta Fort, quien generó incomodidad y comentarios entre los conductores. Mario Pergolini no dudó en analizar la participación y confesó que la entrevista requirió una edición intensa antes de salir al aire. Un día antes, la joven había recordado entre risas, y sorprendiendo al equipo, recuerdos de su padre, incluyendo el hábito que él tenía de llamarlos al baño mientras hacía sus necesidades.

Durante la revisión de los invitados de la semana, Pergolini admitió: “La chica de ayer, cómo nos acomodó cada 30 segundos”. Rada, por su parte, intervino con ironía: “Salió, ¿no?”, sugiriendo las dificultades que tuvieron durante la grabación. Pergolini aclaró: “Los 22 años… y eso que le sacamos una parte, sino estamos todos presos”.

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marta fort
Mario Pergolini aseguró que la entrevista con Marta Fort requirió una edición intensa antes de emitirse (Otro día perdido, Eltrece)

La interacción entre los presentes continuó con referencias a un momento incómodo. Rada recordó: “Te dijo pelutudo en un momento”. Evelyn Botto corrigió rápidamente: “No, dijo: ‘Qué pregunta pelotuda’”. Pergolini remató: “No es lo mismo… porque si me hubiese dicho eso, me hubiese enojado”.

El paso de Marta Fort por el ciclo llamó la atención del público y del equipo técnico por su espontaneidad y el uso de lenguaje directo. Esto llevó a que la producción, según Pergolini, tuviera que eliminar fragmentos para evitar problemas legales o de formato televisivo.

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En términos generales, la aparición televisiva de Marta Fort se caracterizó por respuestas inesperadas y momentos de tensión con los conductores. La edición resultó fundamental para adaptar la entrevista al formato familiar del programa.

ricardo fort marta
Marta Fort había recordado un hábito escatológico de su padre Ricardo Fort y le había dicho a Pergolini que su pregunta era "pelotuda"

Pergolini concluyó con una reflexión sobre su postura en cuanto al lenguaje en televisión: “A mí me molestan las malas palabras. Siempre he intentado que no haya muchas malas palabras… de verdad, no me gusta”. “Por suerte en radio nunca dijimos muchas palabras. Con Vernaci lo charlábamos mucho a esto. Le mandamos un beso grande a la Negra Vernaci”, ironizó, en alusión a los años de Rock & Pop y el característico estilo de la conductora.

Un día antes el ciclo, Marta Fort había sorprendido al público de Otro día perdido al revelar una faceta desconocida de la intimidad familiar. En diálogo con el conductor y su equipo, la joven influencer relató que el baño era el lugar predilecto de su padre para mantener conversaciones profundas con sus hijos y allegados.

“El lugar que más usaba él como para pensar, para ponerse profundo, era cuando cagaba”, contó Marta ante la risa y el asombro del estudio. Durante la charla, la influencer detalló cómo su padre solía llamar a toda la familia para conversar mientras estaba en el baño. “Él nos llamaba a todos, a toda mi familia, a mí, a Felipe. Así mientras cagaba, hablábamos”, relató la joven, graficando con naturalidad una dinámica habitual en el hogar Fort.

La hija del recordado chocolatero contó un hábito desconocido, y algo escatológico, que tenía su padre (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Según Marta, su padre encontraba en ese momento de privacidad el único espacio donde podía relajarse y mostrarse auténtico, lejos de las cámaras y de su personaje televisivo. “Era cuando realmente lo veía relajado”, recordó, subrayando el contraste con la exposición pública que caracterizaba a Ricardo.

El relato desató risas y comentarios entre los presentes. Mario Pergolini destacó la singularidad de la anécdota y le advirtió a Marta sobre la repercusión de sus palabras: “Esto ya es recorte, ya somos viral. ¿Entendés que es televisión nacional, no?”, anticipó. La joven, lejos de incomodarse, reafirmó que estas situaciones eran frecuentes y formaban parte de la cotidianeidad familiar.

Marta Fort Fui cajera de un supermercado capturas
“Se sentaba en culo, ya literalmente cagando. Estaba así, pensativo, ¿viste? Ahí se ponía a pensar y ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente...“, lanzó la joven influencer

“Se sentaba en culo, ya literalmente cagando. Estaba así, pensativo, ¿viste? Ahí se ponía a pensar y ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente...“, pormenorizó, sorprendiedo aún más al conductor. ”¿Los llamaba al baño?“, indagó. ”Sí, sí“, reafirmó. ”Lo veían, pero no con la puerta abierta...“, insistió Pergolini. ”¡Sí! Se ponía como en el diván y vos estabas sentado en el bidet. Ahí arrancaba", detalló, dejando en shock a todos. “Marta, no es normal lo que estás contando”, lanzó el conductor, divertido.

“Mi casa era casi como un estudio de televisión y el momento más privado que tenía era cuando iba al baño”, continuó. “Él nos llamaba a todos. Era como su espacio”, concluyó, sobre el particular hábito escatológico de “El Comandante”.

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