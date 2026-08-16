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Alarma en River Plate: la lesión que sufrió Montiel y generó un peculiar problema de cara al duelo por la Sudamericana

El lateral derecho del Millonario salió con una molestia en el aductor izquierdo a los seis minutos del segundo tiempo, tres días antes del viaje a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe

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Gonzalo Montiel se fue del campo con una molestia en el aductor izquierdo a los seis minutos del segundo tiempo del partido ante Argentinos Juniors, y su presencia en Bogotá para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana del miércoles 19 de agosto quedó en duda. La ironía del momento no pasó desapercibida: el lateral derecho de River Plate había marcado el 1-0 minutos antes, el primer gol del Millonario en el Torneo Clausura 2026 tras 360 minutos de sequía, y fue justamente él quien encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

Montiel sintió una punzada muscular en una acción dividida y pidió la sustitución de forma inmediata. Al retirarse, los médicos del club le aplicaron una bolsa de hielo en la zona del aductor, señal clara de que la dolencia requería atención urgente. El defensor, de 29 años, permaneció en el banco con gestos de dolor y cara de preocupación durante el resto del encuentro. En su lugar ingresó Giovani González.

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El problema para Coudet va más allá de la posible baja de uno de sus titulares habituales. González no figura en la lista de buena fe de River para la CONMEBOL Sudamericana: el club utilizó sus cinco modificaciones permitidas para incorporar a Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. Si Montiel no llega al partido ante Independiente Santa Fe, Coudet deberá improvisar una solución de emergencia en esa posición.

gonzalo montiel river plate vs argentinos
Gonzalo Montiel pide disculpas al público luego de su gol ante Argentinos Juniors (Fotobaires)

El partido ante el Bicho era el número 200 de Montiel con la camiseta de River, una cifra que coincidió con el peor momento de su tarde. El defensor, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, abrió el marcador tras un rebote en el área y festejó con un gesto de disculpas al público del Estadio Monumental. Minutos después, al inicio del complemento, la molestia muscular lo obligó a abandonar el campo antes del descanso.

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La situación se suma a un cuadro sanitario ya comprometido en el plantel. Marcos Acuña arrastra un desgarro en el isquiotibial derecho desde el 29 de julio, cuando se lesionó en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Sebastián Driussi todavía no debutó en el segundo semestre por un desgarro en el gemelo derecho que sufrió en la pretemporada. Ambos serán evaluados antes del viaje a Colombia.

River no emitió un parte médico oficial sobre el estado de Montiel. El diagnóstico definitivo, esperado en las próximas horas, determinará si el lateral puede viajar a Bogotá para el encuentro del miércoles ante el conjunto colombiano por la ida de los octavos de final de la Sudamericana.

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