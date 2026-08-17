En fotos: Distrito salvadoreño seduce el paladar de locales y turistas con el auténtico sabor de la anona

El distrito de Rosario de Mora celebra su festival tradicional de la anona (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
16 Ago, 2026 08:01 p. m. EST
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La actividad se realizó este 16 de agosto en San Salvador Sur, con recorridos por zonas de cultivo y el casco urbano, además de propuestas gastronómicas y comerciales para residentes, visitantes nacionales y extranjeros (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
La oferta gastronómica y comercial marca la jornada de la anona en Rosario de Mora (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Rosario de Mora impulsa el comercio local con su festival de la anona (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
La jornada del 16 de agosto convirtió a la fruta local en la gran protagonista con una oferta comercial y gastronómica, además de actividades para conocer los cultivos y disfrutar del ambiente festivo (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
La variedad de productos elaborados a base de la anona complace los paladares de quienes saben disfrutar las frutas salvadoreñas (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
La jornada en el distrito de San Salvador Sur reunió a residentes y visitantes con recorridos por zonas de cultivo y una oferta de alimentos y cosméticos elaborados con la fruta local (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
El festival de la anona en Rosario de Mora apuesta por el turismo y las ventas de productos derivados (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
La celebración del 16 de agosto combinó paseos por sembradíos, venta de artículos elaborados con la cosecha de la zona y un cierre musical que marcó el ambiente de la jornada (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
La jornada reunió a la comunidad y a quienes llegaron de fuera del país. Entre degustaciones y puestos comerciales, la fruta marcó el pulso del evento. La programación guardó un cierre musical muy reconocido (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)