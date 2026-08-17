En fotos: Distrito salvadoreño seduce el paladar de locales y turistas con el auténtico sabor de la anona

Últimas Noticias

Lluvias intensas en Costa Rica: evacuaciones, 130 viviendas anegadas en Ulima y un deslizamiento que aisló La Suiza de Turrialba Equipos de la Cruz Roja Costarricense trabajan desde la madrugada del domingo en el Caribe y la Zona Norte. Traslados preventivos, rutas difíciles y valoraciones médicas marcan una jornada que aún deja dudas en varias comunidades

República Dominicana: balance y desafíos en la mitad del segundo mandato de Abinader El balance de estos años combina crecimiento, obras públicas y un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mientras el Gobierno celebra una baja histórica de la subalimentación en el país

Momentos de terror en Guatemala, luego que un bus fuera arrastrado por una correntada con 20 pasajeros a bordo El transporte intentó cruzar el badén que comunica El Estor con Río Dulce y quedó arrastrado varios metros; hubo crisis nerviosa y golpes leves

La activista Claudia Pineda pide no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua La directora ejecutiva de la AMJ, exiliada en Costa Rica, alertó en una conferencia virtual citada por EFE sobre una represión vigente desde 2018 que incluye arrestos, torturas, desapariciones y fallecimientos en prisión