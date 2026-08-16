La fuerte pelea de Flor Vigna con la actriz Cynthia Klitbo: “Tú hiciste que me sienta de la tercera edad, cabrona”

Flor Vigna y Cynthia Klitbo sellaron una tregua en La Casa de los Famosos México 4 tras varios días de acusaciones cruzadas (Video: Instagram)

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Flor Vigna y la actriz Cynthia Klitbo protagonizaron uno de los momentos más emotivos de La Casa de los Famosos México 4 cuando, tras días de acusaciones cruzadas que incluyeron cuestionamientos a la higiene y la actitud de la argentina dentro del reality, ambas se sentaron a hablar en la última fiesta del programa y sellaron una tregua cara a cara.

La tensión había escalado con fuerza en los días previos. Klitbo aprovechó los momentos a solas frente a las cámaras para descargar sus críticas contra Vigna sin filtros. La actriz mexicana cuestionó desde la colaboración de la bailarina en las tareas domésticas hasta sus hábitos en los espacios comunes, y la describió con un término coloquial en México para referirse a alguien perezoso: “A mí la gente huevona me molesta. Demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, afirmó en uno de esos descargos.

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El listado de quejas fue extenso. La mujer relató episodios concretos en la cocina donde, según su versión, la bailarina revisaba varios recipientes en busca de comida, dejaba todo a medias y se retiraba sin ordenar. “Agarra hoy y abre tres tuppers, buscando qué comer. Y en eso pues algo no le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día”, señaló la actriz. También apuntó al manejo de la basura y al uso descuidado de las ollas, con frases que no dejaron demasiado lugar a la interpretación.

Cynthia Klitbo apuntó contra la bailarina dentro del reality y aseguró que tiene poca higiene (Video: Instagram)

Uno de los ejes más duros de su descargo tuvo que ver con el argumento que Flor Vigna habría esgrimido para explicar ciertas conductas. Para ella, apelar a la condición de extranjera no justificaba nada. “Va de uno en otro, ‘es que yo como soy extranjera’. Y no, se ha ganado la animadversión de la gente porque jode de un hilo, porque no colabora, porque no limpia nada”, lanzó.

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Sin embargo, la dinámica dentro de la casa viró de forma abrupta durante la fiesta. Fue Klitbo quien dio el primer paso y se acercó a Vigna con una confesión que tomó a todos por sorpresa. La actriz le habló con franqueza y mezcló el reproche con la emoción: “Tú hiciste que me sintiera de la tercera edad, cabrona”, le dijo entre lágrimas. Y no se quedó ahí: también reconoció abiertamente que había hablado mal de ella durante los días anteriores.

Vigna respondió con una disculpa y dejó en claro que en ningún momento tuvo la intención de herir a su compañera. La argentina admitió además que en los últimos días se había sentido “desencajada” dentro del juego, que lo emocional le había ganado terreno a lo racional y que necesitaba retomar el ritmo en las actividades cotidianas de la casa.

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Cynthia Klitbo cuestionó en La Casa de los Famosos la higiene, la colaboración y la actitud de Flor Vigna dentro del reality

Klitbo escuchó y avanzó un paso más. Aprovechó la conversación para pedirle a Vigna que se integre a alguno de los grupos de limpieza o de cocina y que empiece a hacerse presente en las rutinas colectivas. “Tienes que ser parte de alguno de los grupos de limpieza o de la cocina, te tienes que hacer ver. Siempre tiene que haber un orden en la comida que no se utiliza”, le planteó. En el mismo intercambio, la mexicana trazó una suerte de mapa de roles dentro de la casa: ella ocupa el lugar de “la mamá controladora”, Yahir es “el papá que cocina y los ejercita” y Vigna es “la disciplinada de los deportes”.

El diálogo cerró con una promesa que sorprendió por su tono. Klitbo le tendió la mano a su compañera con palabras que mezclaron la rudeza con el afecto genuino: “Esta semana tienes que recuperarte y tienes que participar en todas las bandas. Gorda, no te voy a soltar de la mano; si te odié, si hablé muy mal de ti. Tú y yo vamos a ser amigas más allá de lo que vivamos aquí, cabrona”, le dijo. Flor Vigna, quien ingresó al reality para dar un giro a su carrera luego de su separación de Luciano Castro, aceptó el ofrecimiento y ambas acordaron recomponer el vínculo de cara a lo que reste de competencia.

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