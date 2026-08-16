Maxi López habló de la modelo que lo acusó de querer seducirla y destacó su presente con Daniela Christiansson

El exfutbolista se refirió a los dichos de Anto Lima, una influencer que asegura haber tenido una invitación de él para una cena privada (Video: Infama/ América TV)

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Durante las últimas horas, una nueva polémica mediática volvió a involucrar a Maxi López, exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, luego de que la modelo uruguaya Anto Lima asegurara públicamente que mantuvo conversaciones privadas con él. El exjugador negó cualquier vínculo y se desentendió de las acusaciones, en medio de la exposición de supuestas pruebas en televisión y redes sociales.

En diálogo con Infama (América TV), el exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) fue abordado por una cronista a la salida de un compromiso familiar. Al ser consultado por la situación, respondió con firmeza que desconoce a la influencer y negó cualquier tipo de contacto: “No sé ni quién es. Me enteré anoche. No sé qué objetivo o qué es lo que está buscando, pero la verdad, no puedo hablar de una persona que no conozco, así que me mantengo al margen”.

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“No sé ni quién es, me enteré anoche”, afirmó Maxi López sobre la modelo uruguaya (Instagram)

El exdelantero insistió en que nunca interactuó con la figura uruguaya, ni siquiera a través de redes sociales. A pesar de que la modelo mostró capturas donde se evidenciaría un diálogo entre ambos, López descartó cualquier acercamiento: “Pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Así que me mantengo al margen porque no pierdo energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar”.

En la conversación con la cronista, López subrayó su deseo de no verse envuelto en conflictos mediáticos y priorizó su presente personal: “Como no estoy interesado, estoy enfocado en mi carrera y en mi familia, la gente que sale a hablar y no conozco, no se lleva mi energía”.

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El exfutbolista también aseguró que no investigó a la modelo tras la difusión de la noticia ni realizó averiguaciones sobre su figura: “No, ni idea. Tampoco la investigué a partir de esto”.

Anto Lima presentó capturas y sostuvo que el exfutbolista le envió fotos personales (Instagram)

La controversia se originó tras una entrevista de Anto Lima en LAM (América TV), donde afirmó que el contacto con López comenzó por Instagram hace dos meses. Según su relato, el exfutbolista la siguió en la red social, le respondió historias y luego avanzó con mensajes privados.

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La actriz sostuvo que el intercambio se extendió durante dos semanas y que, en ese lapso, ambos conversaron sobre rutinas diarias y cuestiones personales. Aseguró además que López le propuso un encuentro privado en Buenos Aires y que le habría enviado fotos de tono personal: “Él estaba con un tema de que estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo y me preguntaba qué tal estaba”, detalló. Al ser consultada sobre si las imágenes eran en traje de baño, ropa interior o desnudo, respondió: “Hubo de todo”.

Como parte de la evidencia, la modelo presentó capturas de pantalla de supuestos mensajes enviados por López, entre ellos uno referido a la hija de Lima: “Tu bebé es hermosa. Salió a la mamá”. Este material fue mostrado en pantalla y discutido por el panel del programa conducido por Ángel de Brito, donde se puso en duda la solidez de las pruebas para confirmar una infidelidad.

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“Con Dani ya estamos hace doce años juntos. Por todas estas cosas que a veces salen no perdemos el tiempo", expresó Maxi López

En el reportaje con Infama, López afirmó que la noticia no alteró su dinámica familiar con Daniela Christiansson, su pareja desde hace doce años: “Con Dani ya estamos hace doce años juntos. Por todas estas cosas que a veces salen no perdemos el tiempo. Estamos metidos en lo nuestro, que es la crianza de los chicos. Yo estoy metido en el trabajo también, así que con eso me quedo”.

Luego de la difusión del escándalo, la única reacción pública de López fue una historia de Instagram donde se mostró junto a su pareja y sus hijos menores durante el feriado italiano de Ferragosto, sin realizar comentarios directos sobre las acusaciones.

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Anto Lima se presenta en sus redes sociales como “modelo, comunicadora, empresaria, actriz y mamá de Faustina y Juanfra”. Antes de este episodio, ya había sido noticia por su vínculo con el ambiente del fútbol y por protagonizar cruces en redes sociales, como el que mantuvo con la actriz China Suárez a raíz de situaciones vinculadas a su entonces marido.