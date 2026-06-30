La emoción de Soledad Fandiño al contar el ritual que mantiene con las cenizas de su perra Pachi

Soledad Fandiño contó el especial ritual que mantiene junto a su hijo para recordar a su mascota

Este martes, Soledad Fandiño sorprendió a sus seguidores al abrir la puerta de su intimidad y relatar un momento emotivo en su programa de streaming. Todo comenzó cuando la actriz eligió responder una consigna personal del Pollo Álvarez. El conductor propuso reflexionar sobre el objeto más valioso que cada uno conserva, aclarando que no debía tratarse de algo material, sino de algo con un significado especial.

A partir de esa consigna, Soledad Fandiño relató el lugar que ocupa Pachi, la perra que la acompañó durante años y que sigue presente en su vida familiar. “Todavía tengo las cenizas de mi perra Pachi”, expresó, lo que generó un ambiente de emoción entre sus colegas.

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Fandiño explicó que guarda las cenizas en su casa y que junto a su hijo mantienen un pequeño ritual cada vez que salen o regresan. “La tengo en una cajita, muy cuidada, y la tocamos cada vez que nos vamos o volvemos. Le damos besos”, contó.

La actriz también mencionó que en varias ocasiones pensó en organizar una despedida simbólica para Pachi, pero su hijo aún no se siente listo para hacerlo. “Le propuse a mi hijo despedirnos de Pachi con las cenizas, quizás en el mar o con algún ritual, pero él no quiere. Pachi se queda acá. Así que seguimos teniendo a Pachi”, comentó.

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Soledad Fandiño explicó que comparte con su hijo un ritual con las cenizas de Pachi cada vez que salen o regresan

El testimonio generó empatía tanto entre sus compañeros como entre los espectadores. En redes sociales, muchos usuarios compartieron experiencias similares y resaltaron el vínculo que persiste con las mascotas después de su muerte.

En 2023, la expareja de René Pérez, popularmente conocido como Residente, realizó un viaje a Nueva York junto a su hijo Milo. En ese contexto, Fandiño compartió a través de su cuenta de Instagram que habían agrandado la familia: adoptaron a una perrita a la que bautizaron Crème. “Les presento a Crème, la nueva integrante de la familia. En la última foto me estoy preguntando cómo voy a hacer con 2 perros. Crème-Brûlée… amo esta locura”, contó Soledad junto a una serie de fotos de ella y su hijo con su mascota en brazos.

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En julio del 2022, Soledad y Milo habían sufrido la muerte de su perrita Pachi, a quien la actriz despidió con un emotivo posteo en sus redes sociales. “Pachita de mi vida, 14 años juntas, mi compañera para todo. Ayer te fuiste y el dolor es inmenso, estoy tan triste”, escribió por ese entonces y compartió fotos de su hijo recién nacido con su mascota a sus pies. Luego, otra en la que se ve al niño caminando, marcando que crecieron juntos.

La actriz relató que propuso una despedida simbólica para Pachi, pero su hijo decidió que las cenizas se queden en la casa

Y, conmovida, agregó: “Hoy desperté escuchando tu respiración al lado de mi cama donde te gustaba dormir, siempre al lado mío. Sé que estás acá, cuidándonos mi Pachorrita linda, siempre tan buena y llena de besos para dar, te extraño. Gracias Pachi por tu amor, te amamos infinito”. Uno de los primeros en comentar aquel posteo fue Residente, quien vivió con la perrita el tiempo que estuvo en pareja con Fandiño. “Escribí tanto al lado de Pachita, estoy triste desde ayer”, sostuvo el ex líder de Calle 13.

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En los últimos días, Fandiño contó el rotundo cambio que logró en su vida gracias a una nueva actividad. Todo comenzó cuando la influencer se pronunció en su perfil a través de un video de cara a sus millones de seguidores. “Les cuento un poco de por qué elegí hacer el certificado de Pilates y sculpt”, fue el título que eligió para describir la temática del video. Acto seguido, la joven comenzó a relatar cómo transformó su vida tras atravesar una crisis marcada por problemas de salud mental y desánimo.

“Me certifiqué de instructora de pilates y Sculpt, y les voy a contar por qué pilates y Sculpt, cuáles son las razones. Yo había empezado el certificado de yoga, hice el certificado, me encantó, pero después vinieron cosas de la vida, temas de salud”, comenzó diciendo frente a la cámara.

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En ese contexto, la influencer relató cómo optó por volcarse al bienestar y, tras un descubrimiento casual del pilates, encontró una vía de recuperación personal que la llevó a profesionalizarse como instructora, con el objetivo de ayudar a otras mujeres. “La verdad es que mi estado mental no ayudaba. No tenía ganas de ver a la gente, no tenía ganas de salir, menos ganas de entrenar, como me había dicho mi médico que tenía que hacer. Le dije: “Bueno, basta, Soledad, nadie te va a venir a salvar. Me tengo que salvar sola”. Aries, voy para adelante, siempre arriba, pero esta vez se me estaba complicando bastante. Pero la fuerza la tengo, la actitud la tengo", explicó.