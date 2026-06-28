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Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

En tan solo cuestión de días la joven de 22 años tuvo un crecimiento en sus plataformas que la posicionó como una de las nuevas caras de la escena

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Los números de Ekaterina Ojeda tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez
Los números de Ekaterina Ojeda tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

Hace apenas unos días el nombre de Ekaterina Ojeda no tenía ningún tipo de injerencia en el mundo de las redes sociales, tan solo tenía cerca de 5.000 seguidores en Instagram y un perfil que mostraba lo que muestra cualquier cuenta de una joven de 22 años: salidas a cenar, vacaciones, momentos con amigas. Nada que anticipara lo que estaba por venir.

El episodio en un boliche de la Costanera porteña lo cambió todo. Las versiones sobre un intento de coqueteo de Mauro Icardi hacia la joven y el posterior cruce con la China Suárez, que la enfrentó y la hizo echar del lugar, convirtieron a Ekaterina en el nombre más buscado del momento. De la noche a la mañana, su cuenta dejó de ser un perfil de bajo perfil para transformarse en uno de los más visitados del espectáculo argentino.

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Los números que ella misma compartió en sus stories lo confirman sin margen de duda. En el período comprendido entre el 28 de mayo y el 26 de junio, su cuenta acumuló 17.630.056 visualizaciones. Las cuentas alcanzadas llegaron a 530.495, con un crecimiento del +21.001,6%. El dato más elocuente del desglose: el 87,1% de esas visualizaciones provino de personas que no la seguían, contra apenas el 12,9% de sus propios seguidores.

Captura de pantalla de estadísticas de Instagram que muestra un gráfico circular, 17.630.056 visualizaciones, porcentajes de seguidores y no seguidores, y cuentas alcanzadas
Un gráfico de Instagram indica que Ekaterina Ojeda registró más de 17 millones de visualizaciones en el último mes.

La reacción de Ekaterina al ver esos números fue escueta y directa: “Realmente increíble, gracias”, escribió al compartir la captura en sus stories. El impacto en sus seguidores fue igual de contundente. De los aproximadamente 5.000 que tenía antes del escándalo, su cuenta trepó a 82.600 seguidores, un crecimiento de más de 16 veces en cuestión de días.

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El alcance de esas cifras no tardó en traducirse en algo más concreto. Wanda Nara, que lleva pocas semanas al frente de su propia agencia, World Marketing Models, sumó a Ekaterina Ojeda a su cartera de modelos. Cada incorporación a la agencia genera atención por sí sola, pero esta última superó a todas las anteriores.

La razón es evidente: Wanda contrató a la joven que su ex marido habría intentado seducir mientras estaba en pareja con su actual rival mediática. La misma mujer que durante años fue el centro de los escándalos vinculados a Icardi pasó a ser, en este nuevo capítulo, quien le abrió una puerta profesional a la protagonista involuntaria del último episodio.

Lo que comenzó como un cruce en un boliche derivó en titulares, estadísticas récord y un contrato de modelaje. En menos de un mes, Ekaterina Ojeda pasó de 5.000 a 82.600 seguidores, acumuló más de 17 millones de visualizaciones y consiguió un lugar en la agencia de la mujer que, de alguna manera, la puso en el mapa.

Luego del escándalo, la joven se alió con una reconocida marca de ropa y se llevó todas las miradas (Video: TikTok)

Horas atrás, a joven de 22 años se unió a una reconocida marca de ropa y mostró en imágenes las prendas que eligió llevarse. Entre ellas, una campera de estilo militar en tono verde oliva, con botones dorados y corte entallado, combinada con pantalón a tono y una remera blanca básica, dejando en claro que el foco del look estaba en la campera.

La elección no pasó desapercibida. La campera militar es, desde hace tiempo, uno de los looks más asociados a Suárez. La actriz de Casi Ángeles hace años que la adoptó como su comodín a la hora de salir, la ha llevado en distintas versiones y, al final del día, desde Turquía, la convirtió en una de las tendencias de la temporada.

La coincidencia entre las prendas que Ojeda eligió y las que habitualmente luce Suárez fue lo que disparó las comparaciones. En las imágenes de la joven en la tienda, la similitud con el estilo de la China resulta difícil de ignorar: misma silueta estructurada, mismos botones metálicos, mismo aire de uniforme reinterpretado en clave fashion.

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