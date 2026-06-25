Ekaterina Ojeda, de desconocida a aliada de Wanda Nara en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

El conflicto con la China y Mauro Icardi impulsó a la joven, que ahora suma seguidores y respaldo en el universo mediático de Wanda

Desde que el episodio en un boliche de la Costanera porteña la puso en el centro de la escena mediática, Ekaterina Ojeda se instaló como uno de los nombres más resonantes del universo del espectáculo argentino. La joven de 22 años, hasta entonces con bajo perfil en redes sociales, se vio envuelta en el universo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. Si bien comenzó con las versiones sobre un intento de coqueteo del futbolista hacia la muchacha y el posterior cruce entre la joven y la actriz, ahora su nombre comienza a ganar atención en titulares y portales.

Previo a que su nombre resonara en los medios, la cuenta de Instagram de Ekaterina sumaba cerca de cinco mil seguidores y mostraba apenas algunas imágenes de salidas a cenar, vacaciones y momentos con amigas. Sin embargo, en las últimas horas, su exposición se multiplicó y la cifra de seguidores superó los 46 mil. La joven decidió desarchivar posteos que iban desde 2024 hasta los primeros meses de marzo, abriendo al público un álbum con postales de su vida cotidiana y viajes recientes.

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Otro dato que no pasó inadvertido fue el seguimiento que le dio la agencia de representación de Wanda, donde la empresaria maneja la carrera de figuras como Maxi López, su hijo Valentino, Juli Poggio y la influencer Albere. Si bien la agencia no publicó ningún anuncio oficial sobre la incorporación de Ekaterina, el gesto en redes alimentó versiones sobre la posible llegada de la joven al equipo de Wanda, que en el último tiempo sumó a varios rostros nuevos a su proyecto.

El perfil de Instagram de Ekaterina Ojeda logró acumular más de 40 mil seguidores y, en paralelo, la joven desarchivó sus publicaciones (Instagram)

Ekaterina comenzó a tomar relevancia luego del escándalo con la China y Mauro en un boliche (Instagram)

Además, el miércoles por la noche, Ojeda habló con el equipo de LAM (América) y brindó su versión sobre los hechos, en una entrevista donde las panelistas buscaron conocer su postura en torno al conflicto entre Wanda y la China. Karina Iavícoli fue directa al consultarle de qué lado estaba. La respuesta de Ekaterina no dejó dudas: “Yo soy team Wanda. La banco a muerte. A la China no le tiré flores porque, bueno... Wanda, obvio, Wanda”.

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Luego, Denise Dumas quiso saber qué impresión le generó la China en persona. Ojeda optó por una respuesta neutra y breve: “Me parece hermosa. Es muy linda”.

Entre los usuarios seguidores por la agencia de Nara, el perfil de Ekaterina Ojeda aparece en la primera posición (Instagram)

Con tan solo 22 años, el nombre de la joven comenzó a acaparar el mundo del espectáculo (Instagram)

Con esa declaración, la joven dejó en claro su alineamiento en una de las internas más comentadas del espectáculo local. El “team Wanda” sumó así una voz que, hasta entonces, se mantenía al margen de las polémicas públicas. Asimismo, su participación en LAM, sumada a la actividad en redes y la posibilidad de ser representada por la agencia de Nara, la posicionó como una de las figuras inesperadas de una trama que mezcla rumores, enfrentamientos y alianzas mediáticas.

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El escándalo del boliche y la posterior exposición de Ekaterina abrieron paso a un nuevo capítulo en la relación de la pareja. Y, en poco tiempo, la joven pasó de tener una vida reservada a protagonizar notas y entrevistas en la televisión, donde su opinión sobre el Wandagate fue requerida por periodistas y panelistas. Su alineamiento con Nara y el tono de sus declaraciones la ubicaron como una aliada de la empresaria, en contraposición al grupo cercano a Suárez.

El miércoles por la noche, Ekaterina Ojeda habló con el equipo de Ángel de Brito y marcó su postura del lado de Wanda Nara (LAM - América)

Por el momento, la propia empresaria mantuvo su actividad habitual en redes, sin hacer mención directa a Ekaterina, pero continuando con publicaciones sobre sus representados y campañas. Mientras tanto, la historia sigue sumando capítulos y la presencia de la joven en el mundo del espectáculo se consolida. El episodio que comenzó como un cruce en un boliche derivó en una trama de alianzas, declaraciones y nuevas figuras, en la que el nombre de Ojeda ya forma parte del mapa mediático.

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