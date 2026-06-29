Teleshow

Nicolás Cabré: “La extraño a Rufina y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad”

El actor conversó con Luis Novaresio en su ciclo de A24 donde repasó su carrera, su vida y habló de la decisión de su hija de instalarse en Turquía junto a la China Suárez y Mauro Icardi

Guardar
Google icon
El conductor compartió en una entrevista con Luis Novaresio cómo aceptó la decisión de su hija de instalarse en otro país junto a su expareja, la China Suárez (Video: Luis Novaresio entrevista/ A24)

Nicolás Cabré habló sobre el impacto de la distancia con su hija Rufina, quien eligió instalarse en Turquía junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi. En un adelanto de la entrevista íntima del actor a Luis Novaresio entrevista, que se verá este lunes en A24, el actor describió cómo la paternidad cambió sus prioridades y remarcó que el bienestar de su hija es el eje de todas sus decisiones. Además, repasó su presente personal y profesional, recordó su infancia y respondió a la imagen pública construida sobre su figura.

Cuando Rufina decidió mudarse a Turquía para acompañar a su madre y al futbolista, en medio de la alta exposición que tiene su expareja, Cabré reconoció el desafío personal que implicó aceptar y acompañar el deseo de su hija. “Rufina eligió vivir en un país nuevo, con amigos nuevos. Decidió querer vivir esa aventura y no me quedó otra que acompañarla”, expresó el actor, dejando en claro que el bienestar de la niña prevalece sobre sus propios deseos.

PUBLICIDAD

nicolás cabré rufina
“Rufina eligió vivir en un país nuevo y yo solo tenía que acompañarla”, se sinceró Nicolás Cabré en una entrevista con Luis Novaresio (Instagram)

El actor de la comedia teatral Ni media palabra sostuvo que, desde la llegada de Rufina, su vida cambió radicalmente. “Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo”. El actor remarcó que la paternidad implica dejar de ocupar el lugar principal para pasar a un rol de acompañamiento. “Estoy orgulloso de ser así”, confesó.

La distancia, reconoce, no es sencilla de sobrellevar. “La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad”, admitió, refiriéndose a cómo la rutina y los pequeños momentos compartidos se vuelven más valiosos con la ausencia.

PUBLICIDAD

El actor describió con emoción la relación que mantiene con su hija, a la que definió como el motor de su vida. “Es por lo que vivo. Vivo por su sonrisa”, aseguró, y relató la importancia de que Rufina comprenda siempre sus intenciones y el amor que le tiene.

nicolás cabré
“Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo”, se abrió Nicolás Cabré (Luis Novaresio entrevista, A24)

Sobre la crianza compartida, Cabré afirmó que, junto a la China, priorizan el bienestar de su hija por encima de cualquier diferencia personal. “Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi y de su bienestar”, detalló.

El vínculo con Rufina, aseguró, lo formó y transformó profundamente. “Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió”, reconoció, poniendo en palabras el aprendizaje que implica la paternidad.

Durante la charla con Novaresio, Cabré se definió atravesando una etapa de plenitud personal, a 6 meses de su casamiento con la actriz Rocío Pardo. “Estoy en un momento de mi vida demasiado hermoso”, afirmó. El actor destacó que logró ordenar sus prioridades y que actualmente elige rodearse de lo que le hace bien.

Nicolás Cabré y su hija Rufina sonríen mientras se abrazan tiernamente, sentados en una mesa de madera dentro de un local con decoración de periódicos
“Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi y de su bienestar”, detalló

“La vida me permitió disfrutar de las cosas que me hacen bien”, explicó, ubicando a su hija y a la tranquilidad de su entorno como motores de su bienestar actual. “Tengo las prioridades más claras y me permito disfrutar de lo que me hace bien”, sintetizó.

También el intérprete compartió recuerdos de su infancia y el respaldo recibido por parte de su familia en los momentos clave de su carrera. “Mi ídolo es mi papá”, dijo, y recordó cómo sus padres se preocuparon por acompañarlo desde sus primeros pasos en la actuación. “Me cuidaron mucho. Sin herramientas, construyeron algo maravilloso”, relató, aludiendo al esfuerzo y la dedicación de sus padres en su crianza y formación profesional.

El actor también se refirió a la imagen que los medios y el público construyeron sobre él a lo largo de los años. “No soy ni el monstruo que dicen que soy ni una maravilla”, expresó, marcando distancia respecto de los extremos con los que suele ser juzgado.

Nicolás Cabré y el vínculo con Rufina: “Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió"
Nicolás Cabré y el vínculo con Rufina: “Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió"

Reconoció que ha cometido errores, pero remarcó su honestidad. “Me habré equivocado mil veces pero nunca tuve mala leche”, sostuvo, intentando desmitificar algunos preconceptos sobre su carácter y su historia personal.

Cabré reveló que el deporte, y particularmente correr, tuvo un papel decisivo en su vida. “Correr me salvó la vida”, aseguró, describiendo cómo la actividad física lo ayudó a superar momentos difíciles y a reencontrarse consigo mismo.

“Trato de ser lo mejor que pueda”, concluyó sobre su disciplina y la búsqueda de superación personal a través del deporte.

Temas Relacionados

Nicolás CabréRufina CabréA24Luis Novaresio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

La conductora abrió su ciclo entre lágrimas, recordó la última visita de su amiga al estudio y sumó un mensaje cargado de cariño para la periodista, fallecida el viernes en San Isidro

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

El fenómeno de la popular serie infantil Plim Plim trascendió fronteras y llegó a la concentración de la Scaloneta. El jugador compartió un video de su hija disfrutando con varios peluches

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

En medio de una etapa diferente en su carrera, la exparticipante de Gran Hermano compartió su último lanzamiento artístico y salió al cruce de las críticas negativas

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

El conductor compartió una ocurrente situación familiar y habló sobre el legado, el humor y los vínculos que atraviesan generaciones

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

Declaraciones cruzadas, silencios y la mirada crítica de Martín Bossi reflejan la compleja dinámica en la obra que continúa en cartel

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

DEPORTES

Dolor en Portugal por la muerte del padre del segundo entrenador: el emotivo minuto de silencio

Dolor en Portugal por la muerte del padre del segundo entrenador: el emotivo minuto de silencio

Solana Sierra, la alegría argentina en el arranque de Wimbledon: salvó dos match points y avanzó a segunda ronda

Los tres puestos que Scaloni tiene bajo la lupa en la Selección de cara a los 16avos de final del Mundial contra Cabo Verde

El filoso debate entre Forlán y Ruggeri por las estrellas de Uruguay en los Mundiales: “Si ganamos este año los empatamos”

El dardo de Neymar al economista que acertó los últimos tres campeones del mundo y vaticinó una eliminación de Brasil con Japón

TELESHOW

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ratificó una reunión con Irán en Doha para tratar la desnuclearización, pero Teherán lo niega: “No hay negociación”

Estados Unidos ratificó una reunión con Irán en Doha para tratar la desnuclearización, pero Teherán lo niega: “No hay negociación”

Irak fijó el 30 de septiembre como fecha límite para el desarme de las milicias proiraníes

Masacre en Sanarate, Guatemala: Cinco personas fallecidas y varias heridas tras balacera

Poder Judicial de Costa Rica enfrenta recorte presupuestario y advierte sobre riesgos en la lucha contra el crimen organizado

Geología y exploración espacial: así preparó la NASA a los astronautas de Artemis II para "leer" la Luna