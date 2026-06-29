Nicolás Cabré: “La extraño a Rufina y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad”

El conductor compartió en una entrevista con Luis Novaresio cómo aceptó la decisión de su hija de instalarse en otro país junto a su expareja, la China Suárez (Video: Luis Novaresio entrevista/ A24)

Nicolás Cabré habló sobre el impacto de la distancia con su hija Rufina, quien eligió instalarse en Turquía junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi. En un adelanto de la entrevista íntima del actor a Luis Novaresio entrevista, que se verá este lunes en A24, el actor describió cómo la paternidad cambió sus prioridades y remarcó que el bienestar de su hija es el eje de todas sus decisiones. Además, repasó su presente personal y profesional, recordó su infancia y respondió a la imagen pública construida sobre su figura.

Cuando Rufina decidió mudarse a Turquía para acompañar a su madre y al futbolista, en medio de la alta exposición que tiene su expareja, Cabré reconoció el desafío personal que implicó aceptar y acompañar el deseo de su hija. “Rufina eligió vivir en un país nuevo, con amigos nuevos. Decidió querer vivir esa aventura y no me quedó otra que acompañarla”, expresó el actor, dejando en claro que el bienestar de la niña prevalece sobre sus propios deseos.

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“Rufina eligió vivir en un país nuevo y yo solo tenía que acompañarla”, se sinceró Nicolás Cabré en una entrevista con Luis Novaresio (Instagram)

El actor de la comedia teatral Ni media palabra sostuvo que, desde la llegada de Rufina, su vida cambió radicalmente. “Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo”. El actor remarcó que la paternidad implica dejar de ocupar el lugar principal para pasar a un rol de acompañamiento. “Estoy orgulloso de ser así”, confesó.

La distancia, reconoce, no es sencilla de sobrellevar. “La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad”, admitió, refiriéndose a cómo la rutina y los pequeños momentos compartidos se vuelven más valiosos con la ausencia.

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El actor describió con emoción la relación que mantiene con su hija, a la que definió como el motor de su vida. “Es por lo que vivo. Vivo por su sonrisa”, aseguró, y relató la importancia de que Rufina comprenda siempre sus intenciones y el amor que le tiene.

“Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo”, se abrió Nicolás Cabré (Luis Novaresio entrevista, A24)

Sobre la crianza compartida, Cabré afirmó que, junto a la China, priorizan el bienestar de su hija por encima de cualquier diferencia personal. “Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi y de su bienestar”, detalló.

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El vínculo con Rufina, aseguró, lo formó y transformó profundamente. “Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió”, reconoció, poniendo en palabras el aprendizaje que implica la paternidad.

Durante la charla con Novaresio, Cabré se definió atravesando una etapa de plenitud personal, a 6 meses de su casamiento con la actriz Rocío Pardo. “Estoy en un momento de mi vida demasiado hermoso”, afirmó. El actor destacó que logró ordenar sus prioridades y que actualmente elige rodearse de lo que le hace bien.

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“Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi y de su bienestar”, detalló

“La vida me permitió disfrutar de las cosas que me hacen bien”, explicó, ubicando a su hija y a la tranquilidad de su entorno como motores de su bienestar actual. “Tengo las prioridades más claras y me permito disfrutar de lo que me hace bien”, sintetizó.

También el intérprete compartió recuerdos de su infancia y el respaldo recibido por parte de su familia en los momentos clave de su carrera. “Mi ídolo es mi papá”, dijo, y recordó cómo sus padres se preocuparon por acompañarlo desde sus primeros pasos en la actuación. “Me cuidaron mucho. Sin herramientas, construyeron algo maravilloso”, relató, aludiendo al esfuerzo y la dedicación de sus padres en su crianza y formación profesional.

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El actor también se refirió a la imagen que los medios y el público construyeron sobre él a lo largo de los años. “No soy ni el monstruo que dicen que soy ni una maravilla”, expresó, marcando distancia respecto de los extremos con los que suele ser juzgado.

Nicolás Cabré y el vínculo con Rufina: “Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió"

Reconoció que ha cometido errores, pero remarcó su honestidad. “Me habré equivocado mil veces pero nunca tuve mala leche”, sostuvo, intentando desmitificar algunos preconceptos sobre su carácter y su historia personal.

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Cabré reveló que el deporte, y particularmente correr, tuvo un papel decisivo en su vida. “Correr me salvó la vida”, aseguró, describiendo cómo la actividad física lo ayudó a superar momentos difíciles y a reencontrarse consigo mismo.

“Trato de ser lo mejor que pueda”, concluyó sobre su disciplina y la búsqueda de superación personal a través del deporte.