Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

La fianza de 2.500 dólares por persona ya fue pagada y Beni Mármol y Pato Perrotta estaban en proceso de ser liberados en Miami (Video: TikTok)

Unas después de conocerse la detención en Miami de Beni Mármol y Pato Perrotta, comienza a conocerse información sobre cómo se encuentran los creadores de contenido. El manager se refirió al caso que sorprendió a su comunidad de fanáticos y en el ecosistema del streaming argentino. Al igual que él, su

La fianza de los youtubers ya fue pagada y estaban en proceso de ser liberados este domingo. Esa fue la información que dio el manager de ambos, Walter Costabel, en un mensaje le transmitió al reconocido streamer Momo. La novedad llegó mientras el caso seguía generando repercusión, luego de que los dos creadores de contenido fueron detenidos el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026.

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Los mensajes de Costabel, leídos al aire por Momo, fueron precisos sobre el estado de la situación: “Estoy con Mármol y Pato desde ayer. Ya pagamos la fianza. Los liberan en unas horas. Todavía la causa no está del todo clara. Recién el juez fijó fianza y nada más. Todo lo que se dice son rumores al respecto”. Y agregó: “Están siendo asesorados, no están a la deriva. Todavía no estamos en defensa. Están procesando la liberación de los chicos bajo fianza, que ya se pagó. Pudimos hablar con ellos y están bien. Los cargos todavía no fueron imputados en detalle. De todos modos, no los deportan, solamente no tienen que estar cerca de los estadios donde se juegan los partidos del Mundial. El delito imputado es interferencia en eventos deportivos”.

Bisicleta pidió no difundir más detalles sobre los youtubers argentinos detenidos en Miami hasta que terminen los procesos administrativos

Desde el entorno del trío también habló Bisicleta, el tercer integrante del grupo, que publicó un mensaje en sus historias para contener la preocupación de los seguidores: “Gracias a todos los que están escribiendo mensajes de apoyo y preocupándose por los chicos. Los chicos están bien, actualmente estamos esperando que finalicen algunos procesos administrativos. Por ahora preferimos no dar más detalles para no entorpecer el proceso ni generar información incorrecta. Gracias por el apoyo y la comprensión”.

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El pago de la fianza de 2500 dólares por persona —5.000 en total— no implica ni inocencia ni el fin del proceso legal. Como explicó Momo en su stream, ese monto solo permite transitar el proceso judicial en libertad. Los cargos por interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, según la legislación de Florida, pueden conllevar hasta cinco años de prisión y una multa de 5 mil dólares.

Además, el streamer advirtió sobre las consecuencias migratorias a largo plazo: “Esto significa una revocación directa de la VISA. Nunca más pueden entrar a Estados Unidos. Y para sacar visados de otros países, este antecedente les va a salir. El visado de Inglaterra te lo van a denegar, el de Nueva Zelanda te lo van a denegar, el de Australia te lo van a denegar”.

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El delito imputado a Beni Mármol y Pato Perrotta es interferencia en eventos deportivos y les prohíben acercarse a los estadios del Mundial 2026

Momo también reveló que él mismo había recibido una propuesta para sumarse al viaje junto a Mármol y Perrotta. “Uno de los ofrecimientos que tuve para ir al Mundial fue con el mismo que les ofreció a Pato y a Mármol. Me dijeron: ‘Che, si vos te sumás a hacer contenido con ellos, hay una guita, hay un sponsor, hay acreditaciones’”. Dijo que rechazó la propuesta porque consideraba que podía quedar expuesto ante alguna situación comprometedora generada por los chicos, aunque aclaró que no imaginó que el episodio fuera a derivar en una detención. “No pensé que iban a caer en cana. Yo pensé que iban a decir alguna boludez cancelable”, reconoció.

El caso comenzó cuando Mármol y Perrotta lograron superar tres anillos de seguridad del Hard Rock Stadium con acreditaciones correspondientes a un partido anterior. Mármol declaró ante los agentes que era un influencer de medios que intentaba transmitir el partido en vivo; Perrotta dijo que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento. Ambos llegaron hasta el campo de juego antes de ser detectados y detenidos. Fueron parte de los 16 arrestos que registró la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) durante el encuentro, al que asistieron aproximadamente 61.397 personas.

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