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Los famosos vivieron a pleno la previa del partido de La Scaloneta entre maquillajes, banderazos y looks argentinos

Marcelo Tinelli, Camila Morrone, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas mostraron cómo palpitaron las horas previas al último encuentro de la fase de grupos

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Dos mujeres lucen camisetas de fútbol de Argentina y pantalones vaqueros dentro de una habitación. Una mujer se toma una selfi con un teléfono. Hay una bandera argentina
Silvina Escudero, sosteniendo un teléfono, y Vanina Escudero posan con las camisetas de la selección argentina en el interior de una vivienda.

La previa mundialista de los famosos argentinos se vivió a pleno en las stories de Instagram: camisetas, maquillajes albicelestes, vuelos a Dallas y banderazos en la puerta del estadio marcaron el clima previo al partido ante Jordania, el último de la fase de grupos del Mundial 2026.

El celeste y blanco tiñó las redes sociales de punta a punta. Desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, y con Dallas como epicentro, las celebrities argentinas mostraron sin filtros cómo se prepararon para alentar a la Selección en uno de los partidos más esperados del torneo.

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Marcelo Tinelli fue uno de los que no se quedó con las ganas y viajó hasta Texas para ver el partido en persona. Apenas aterrizó en Dallas, el conductor compartió una story desde un Whataburger junto a Franchini, Yiyo Garcilazo y Lolo Tinelli, con el texto: “Llegamos a Dallas y nos mandamos con @frantinelli1 @yiyogarcilazo y Lolo Tinelli a la mejor hamburguesería (eso nos dijeron). Realmente son exquisitas”. Los cuatro vestían la camiseta alternativa negra de la Selección.

Pierna con tatuaje de Lionel Messi y el Sol de Mayo, mano sostiene un mate con bombilla. Interior de avión con textos: 'Viajando a Dallas a ver la Selección'
Marcelo viajó a Dallas para cubrir el partido para Infobae
Tres personas en una mesa de un restaurante. Hay hamburguesas, papas fritas, bebidas en vasos Whataburger y salsas. Dos hombres usan camisetas de Argentina
Antes de ingresar a la cancha, Marcelo llevó a sus dos hijos a comer hamburguesas
Mujer y bebé en asiento de coche. Ambos usan camisetas de fútbol de Argentina. Mujer con pintura facial. Un marcador indica 'Dallas, Texas'
Eva Bargiela y su hijo Faustino camino a alentar a Giovanni Simeone, su cuñado

Pero la previa de Tinelli no terminó ahí. Antes del partido, el conductor se mezcló con la hinchada argentina en los alrededores del estadio y compartió una foto grupal con el texto “Mis amigos”, rodeado de fanáticos con bombos, banderas y la cara pintada. En el centro de la imagen, un bombo con el rostro de Diego Maradona y la leyenda “La Percu Argentina — Los mismos de siempre”.

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El viaje de Tinelli había comenzado en el aire, con mate en mano. En pleno vuelo, mostró su pierna tatuada con el rostro de Lionel Messi y el sol de la bandera argentina, con el texto: “Viajando a Dallas a ver la Selección”, con mención a @afaseleccion.

Eva Bargiela también eligió Dallas para vivir el partido, pero con un acompañante muy especial: su pequeño hijo Faustino. La modelo se fotografió desde el auto, con la bandera argentina pintada en la mejilla y la camiseta de la AFA, mientras el bebé —también vestido con la camiseta de la Selección— ocupaba su sillita en el asiento trasero. La geolocalización de la story marcaba Dallas, Texas.

Un grupo numeroso de personas sonrientes, con camisetas, sombreros y una bandera de Argentina. Se ve un bombo con la cara de Maradona y árboles
Lucila la Tora Villar y un grupo de aficionados en el banderazo que se hizo antes del encuentro
Mujer rubia con camiseta de Argentina, maquillaje facial azul y blanco con brillos, ojos maquillados, labios rosas y un brazalete
Coty mostró el make up que eligió para ir al campo de juego en Dallas
Pantalla de televisión muestra a Lionel Messi con chaqueta de Argentina entre niños. Bandera argentina sobre un mueble. Superposición de texto
Benjamín Rojas comenzó a ver la previa desde temprano

Lucila “La Tora” Villar estuvo en el banderazo que se armó en la previa del partido. La exparticipante de Gran Hermano se sumó a la celebración callejera junto a otros hinchas, con la camiseta albiceleste puesta y el espíritu mundialista a pleno.

Coty Romero apostó por un maquillaje de cancha para la ocasión: dos rayas celestes pintadas sobre la mejilla, piedras doradas y plateadas sobre la frente, y la camiseta de la Selección. La también exparticipante de Gran Hermano mostró su look desde el auto, lista para el partido.

Camila Morrone, la actriz argentina radicada en Los Ángeles, preparó con detalle su outfit para el viaje a Dallas. En una de sus stories mostró la combinación elegida: la camiseta de la AFA con el parche de campeones del mundo 2022, una gorra celeste de Adidas Originals con la inscripción “Argentina” en letras blancas y doradas, y un jean de la marca Éternel. La geolocalización indicaba que el conjunto estaba listo en Dallas. En otra story, ya en el aeropuerto, se fotografió con la misma gorra y la camiseta puesta, con el texto “airport ootd”.

Luisana Lopilato eligió una forma más personal de sumarse al aliento: se tiñó mechones del cabello de celeste intenso para acompañar los colores de la Selección. La actriz mostró el resultado desde arriba, con el texto: “Todos listos! Vamos Argentina”.

Primer plano de cabello con mechas rubias y azules. Arriba hay un texto blanco que dice 'Todos listos! Vamos' con una bandera de Argentina y un corazón rojo
Luisana tiñó el pelo de uno de sus cuatro hijos con los colores de la bandera Argentina
Camiseta de fútbol de Argentina con escudo de la AFA y parche FIFA World Champions 2022, gorra azul de Adidas, pantalón de mezclilla
El look que eligió Camila para ir al partido de Argentina ante Jordania
Una mujer con cabello oscuro y gorra celeste con el logo de Adidas y la palabra Argentina. Viste una camiseta a rayas celestes y blancas
Camila Morrone posa con una gorra y una camiseta deportivas de Argentina, mientras se encuentra en un aeropuerto
Mujer rubia sentada viste camiseta de la selección argentina y pantalón gris, frente a una mesa blanca con cartera, teléfono y tarjetero. Edificio blanco
Ekaterina Ojeda posa con la camiseta de la selección argentina de fútbol

Desde Buenos Aires, Ekaterina Ojeda —la joven que se hizo conocida por el escándalo mediático que involucró a Mauro Icardi y la China Suárez— también se puso la camiseta. Posó con la indumentaria de la AFA en lo que parece ser su casa y etiquetó a @theluxe.com.ar, con el texto “HOY”.

Benjamín Rojas siguió la previa desde su casa, con el partido de la Selección encendido en la pantalla grande. El actor y cantante mostró en su story una imagen de Lionel Messi en la televisión —transmitida por TyC Sports— junto a una bandera argentina apoyada sobre una silla, y escribió: “MANIJAAAAAAAAAAAAA”. Debajo agregó: “Veni hoy x las provisiones para esta noche! Tu YO de las 23hs te lo va a agradecer”.

Las hermanas Silvina y Vanina Escudero cerraron el desfile mundialista desde un interior porteño. Las dos posaron juntas frente al espejo: Silvina con la camiseta titular celeste y blanca en versión cropped, y Vanina con la alternativa negra con detalles azules, también en versión cropped. Ambas combinaron sus looks con jeans anchos y completaron la postal con la bandera argentina.

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