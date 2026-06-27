El adiós a Ernestina Pais: así será el emotivo velatorio que reunirá a sus seres queridos

Ernestina Pais falleció tras ser embestida por un tren en San Isidro cuando se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre emotivos mensajes, recuerdos y anécdotas, este domingo, los amigos y seres queridos de Ernestina Pais se reunirán para despedir a la periodista. A través de un sensible mensaje, la familia de la actriz extendió la invitación a todos aquellos que quieran expresar sus condolencias y recordar a la comunicadora, quien falleció este viernes tras sufrir un accidente ferroviario.

El velorio de Ernestina Pais se llevará a cabo el domingo 28 de junio en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja de Av. Córdoba 5084. Familiares, amigos y seres queridos están invitados a acompañar la despedida, en una ceremonia que comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11.30.

PUBLICIDAD

Durante este tiempo, quienes deseen rendir homenaje a la memoria de Ernestina podrán acercarse para ofrecer sus condolencias y compartir recuerdos. Finalizado el velorio, se realizará la partida hacia el cementerio de Chacarita, donde se llevará a cabo el último adiós.

La empresa encargada de la organización, ha extendido la invitación con un mensaje de respeto a todos aquellos que quieran acompañar a la familia en este momento de despedida.

PUBLICIDAD

El velorio a Ernestina Pais se producirá este domingo

Viernes, 19:25. Ernestina Pais conducía su Honda City rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche participaría en la obra El divorcio del año. Horas antes, había compartido en sus redes sociales un flyer anunciando nuevas fechas de la gira y escribió: “Se agregan destinos, gracias vida”. Al llegar a la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, atravesó un paso a nivel con la barrera baja. La formación UTA-8 del Tren de la Costa impactó el vehículo por el lado del conductor. Pais, de 54 años, falleció en el acto. A esa hora, el público comenzaba a ingresar al teatro.

La noche previa al accidente, Pais publicó una ilustración animada en redes sociales. El dibujo mostraba a un personaje que, antes de dormir, decía: “Buenas noches a mí. Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí”, y se besaba la mano. La imagen, que pasó casi inadvertida entre sus más de 73 mil seguidores, cobró otro significado tras conocerse la noticia de su muerte.

PUBLICIDAD

Horas antes del accidente, la actriz había compartido en sus redes sociales nuevas fechas de la gira y mensajes de gratitud (Gustavo Gavotti)

Uno de los primeros en enterarse fue José María Muscari, director y productor de la obra. Muscari se encontraba en el Gorriti Art Center, preparado para una función de Sex, cuando recibió la noticia. De inmediato, se trasladó al teatro Niní Marshall para hablar con sus compañeros, visiblemente afectado. Mientras tanto, el público permanecía en sus butacas sin información sobre lo sucedido. Diego Ramos —quien esa noche suplía a Fabián Vena en el elenco— fue el encargado de salir al escenario y anunciar la suspensión de la función, sin brindar detalles.

Horas más tarde, el elenco se expresó en redes sociales. Rochi Igarzabal fue la primera en publicar un mensaje, acompañado por una serie de fotos y videos que reflejaron momentos de la gira: Pais en el micro del elenco, un cartel de “entradas agotadas”, imágenes junto a Romina Gaetani y Muscari, y una fotografía que se viralizó: Igarzabal y Pais compartiendo una cama de hotel, Rochi con el pulgar hacia arriba y Ernestina dormida. “Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos yendo de un lado al otro”, escribió Igarzabal.

PUBLICIDAD

El elenco de El divorcio del año expresó su dolor en redes sociales y compartió recuerdos de los últimos meses de trabajo compartido (Gustavo Gavotti)

El texto que acompañó esas imágenes fue una despedida atravesada por la incredulidad. Igarzabal relató que esa misma mañana habían hablado por teléfono y planeado “actos psicomágicos” para la nueva etapa de Pais: una casa renovada, proyectos, arte, alegría. Compartieron mates en la ruta, lecturas en hoteles y sandwiches de miga. “Decíamos que íbamos a ser millonarias”, recordó. Detalló los planes inconclusos: postres pendientes, años de amistad que creía asegurados. “Sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es”, escribió. Cerró evocando el vínculo de Pais con su pasado: “Debes estar abrazada a Jorge, tanto lo nombrabas”, en alusión a Jorge Guinzburg, conductor que marcó sus inicios y cuya muerte en 2008 la afectó profundamente.

Fabián Vena optó por un tono cercano al retrato. Llamó a Pais “Negra querida” y “Nuestra Rocker bien argentina”, y enumeró cualidades como lucidez, compromiso, humildad, solidaridad, empatía y dedicación. “Con esa carcajada bien tuya, esa mirada siempre positiva, esa entrega en todo lo que hacías”, escribió el actor, quien valoró haber compartido un vínculo de respeto y admiración. Concluyó con una imagen de continuidad: “Te fuiste temprano pero te vas a quedar con nosotros, como gran anfitriona que eras, haciendo una hermosa y divertida sobremesa como más disfrutabas y querías.”

PUBLICIDAD