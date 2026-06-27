Mañanas Informales según Ernestina Pais: la química con Jorge Guinzburg en la última gran revolución de la TV

El circo de Mañanas Informales, una de las tantas locuras del ciclo capitaneado por Jorge Guinzburg

La trágica muerte de Ernestina Pais sigue causando conmoción en el universo mediático. La conductora de 54 años falleció el viernes por la tarde cuando fue arrollada por una formación del Tren de la Costa luego de cruzar las vías con la barrera baja. El impacto fue inmediato y afloraron los recuerdos de una carrera que en la actualidad la tenía en su faceta de actriz en la obra El divorcio, pero que en su foja de servicios contaba con unos cuantos programas de esos que dejan huella.

En el ámbito televisivo, el nombre de Ernestina quedará ligado al de Jorge Guinzburg y la revolución que lograron con Mañanas Informales. Como contó en reiteradas oportunidades, fue el creador de Peor es Nada el que la descubrió para el universo de los medios, luego de enterarse de que Federica Pais tenía una hermana. Su primer impulso fue decir que no, amparada en el prejuicio que una estudiante de cine podía tener respecto a la televisión. Afortunadamente, no tardó en cambiar de opinión y el resto es historia conocida.

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Luego de haber sido notera de La Biblia y el Calefón en Canal 13 y compartir micrófono en Vitamina G (Radio Mitre), la dupla se puso al frente del ciclo matutino que debutó en 2005 en la señal de Constitución y cambió para siempre la dinámica del encendido en la pantalla chica. Un magazine como no se había visto antes, con la comedia como hilo conductor, la espontaneidad del vivo como manual de estilo y sin perder nunca la profundidad ni la mirada aguda. Todas marcas de fábrica de Guinzburg, que Pais supo interpretar como nadie.

En una nota publicada en marzo de 2024, Ernestina recordó para Teleshow su paso por el programa y la figura de quien fue su conductor y compañero: “Para mí es algo irrepetible en la televisión y se merece muchos homenajes”, sintetizó antes de hacer un breve recorrido por la obra del hombre del bigote: “Cambió la televisión en varias oportunidades: La noticia rebelde, La biblia y el calefón con él solo espadeando con cuatro invitados y obviamente Mañanas Informales, donde él puso a prueba todos los temas“.

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Jorge Guinzburg y Ernestina Pais, pura química al aire de Mañanas Informales

Jugando con los títulos, el programa presentaba un encantador cambalache para un horario que la televisión no sabía que necesitaba. “Podía venir Silvia Süller, pero también José Nun para debatir con los chicos que estaban tomando la Universidad y los colegios nacionales y sentarlos en un living y que ese tema midiera”. La práctica se volvió teoría y en una enseñanza que adoptó para siempre. “Él siempre me decía ‘no hay temas poco interesantes, lo importante es cómo lo contás’. Y para mí él tenía la mezcla exacta entre lo culto y lo popular”.

Emitido entre 2005 y 2008 en el horario de 9.30 a 13, el ciclo fue mucho más que un magazine matutino. Su slogan —“La dosis justa de información e informalidad para las primeras horas del día”— sintetizaba una propuesta que combinaba actualidad, humor sin golpes bajos y entrevistas en profundidad, con el televidente como un integrante más del “club de amigos” que se sentaba frente a la pantalla cada mañana.

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En una charla años atrás con este medio, Andrea Stivel, esposa de Guinzburg y productora del ciclo, reveló el origen de la idea: “Él estaba enloquecido con hacer algo a la mañana, porque veíamos mucho la televisión de Estados Unidos y sabía que podía funcionar, pero nunca se daba". Hasta aquella mañana de 2005 a partir de la cual nada volvió a ser lo mismo.

El primer elenco lo conformaron Osvaldo Bazán, Mario Mazzone, Martín Souto, el Bicho Gómez en la piel del Payaso Malaonda además de Hernán Chiozza, histórico locutor del ciclo. Con el tiempo se fueron sumando Gastón Recondo, Jimena Monteverde, Cecilia Ruffa y Luciano Galende, entre otras figuras. La receta resultó tan efectiva que obligó a la competencia a reaccionar: desde Canal 9 lanzaron De 9 a 12, con Maby Wells y Chiche Gelblung, mientras que Telefe respondió con AM, con Vero Lozano y Leo Montero.

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Jorge Guinzburg y Ernestina Pais a puro festejo informal

Respetar los tiempos que cada espacio necesitaba fue una de las claves del éxito. El programa se permitía tomar hasta media hora para una charla mano a mano con algún invitado, donde la vorágine informativa cedía ante las historias de vida y el descubrimiento de nuevas figuras. Por allí desfilaron Roberto Gómez Bolaños, Charly García, Diego Maradona, Xuxa y Soledad Pastorutti, presentados en el segmento “Biografía Express”, donde en menos de un minuto se repasaba toda su trayectoria. Otro sello del ciclo fue “El pogo de las 12″: nacido casi por casualidad, un día en que Guinzburg pidió un tema que levante el ambiente, desde entonces todos los días al mediodía sonaba “Como Alí”, de Los Piojos, para que conductores, equipo y público saltaran al unísono.

Ernestina volvió a esa experiencia con palabras que hoy suenan con una gratitud que impacta: “Jorge no se repite más. Para mí fue un antes y un después en mi vida. Descubrí mi profesión y descubrí a una persona maravillosa que extraño cada día y lo recuerdo con mucho afecto”. Y concluyó aquel testimonio con un código de humor que parecía escrito para ellos, con un guion cien por ciento Jorge Guinzburg: “Él se murió el 12 de marzo, el día de mi cumpleaños, quizás su última gran broma”.

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Mañanas Informales se emitió desde 2005 a 2008 por El Trece

A 18 años y algunos meses de la muerte de Guinzburg, el accidente que se cobró la vida de Pais volvió a poner sobre la escena el recuerdo de aquellas mañanas tan informales como inolvidables. Y las despedidas se sucedieron en las redes sociales. Gastón Recondo, columnista deportivo del ciclo, escribió en Instagram: “Dios quiera que estés de nuevo en brazos de tu papá, riéndote con Jorge y sobre todo en paz, Ernestina querida”.

Chiozza, por su parte, le dedicó unas palabras que remitieron directamente a esos años compartidos: “Tu hermosa risa eterna y los momentos angelados que vivimos en Mañanas Informales. Que vueles alto, te quiero siempre”. Monteverde publicó la que describió como su última foto juntas: “Te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo. Te reíste con tu risa característica”. Osvaldo Bazán eligió la síntesis: “Chau, Ernestina. Gracias por las risas”.

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Homenajes a Ernestina Pais de sus compañeros en Mañanas Informales (Imagen Ilustrativa Infobae)