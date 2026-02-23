Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Jimena Monteverde arrancó su programa "La Cocina Rebelde" con una mensaje por el cumpleaños de Mirtha Legrand: "Me vuelvo a emocionar"

Las cámaras encendidas de La Cocina Rebelde (El Trece) dieron comienzo a una emisión especial con motivo del cumpleaños 99 de Mirtha Legrand, figura central de la televisión argentina. Jimena Monteverde dedicó el programa a quien llama su madrina, preparando tres de los platos favoritos de la anfitriona. Estuvo acompañada por colegas y colaboradores en una jornada marcada por la complicidad forjada a lo largo de los años.

La celebración se inició alrededor de una gigantografía de Mirtha Legrand, junto al equipo habitual. “Mirtha, te adoro con todo mi corazón. El momento más lindo que viví fue este viernes, cuando grabamos, la verdad, eh, muy feliz. Me vuelvo a emocionar”, expresó Jimena Monteverde durante la transmisión, según se escuchó en La Cocina Rebelde.

Monteverde resaltó el motivo del homenaje: “Hoy cumple 99 años la señora número uno de este país… y del mundo”, dijo. La cocinera enfatizó el carácter único de la trayectoria de quien apodó “la Chiqui”, en un ambiente de entusiasmo y emoción compartida entre todo el equipo.

“Que tengas el mejor cumpleaños. Así que hoy te vamos a hacer homenaje acá, en la Cocina Rebelde. Vamos a tener todas las comidas que la Chiqui es fanática”, afirmó la cocinera, reafirmando su admiración y el deseo de alargar el tributo en el estudio y más allá.

Jimena Monteverde en La Cocina Rebelde

Las recetas favoritas de Mirtha

El homenaje incluyó tres recetas emblemáticas elegidas especialmente para la ocasión. Según detalló La Cocina Rebelde, el menú ofreció ñoquis a la romana con salsa rosa preparados por Coco Carreño; buñuelos dulces de manzana y banana con caramelo y salados de espinaca y albahaca, elaborados por Mariana Corbetta; y el clásico lemon pie con merengue, a cargo de la propia Jimena Monteverde.

Monteverde destacó que “todo lo que tenga merengue” figura entre los gustos constantes de Mirtha, y se mostró satisfecha de poder homenajearla con su postre favorito. La propuesta gastronómica simbolizó el afecto a la conductora y fue el eje de la jornada, con la participación de todo el equipo.

La degustación finalizó con un gesto familiar. “Después soplamos la velita… y la podemos llevar después, para que lo coma en la casa”, comentó Coco Carreño aludiendo al clima cercano y distendido que se vivió en el festejo.

El reencuentro y la emoción en el programa de Mirtha

El sábado anterior, el reencuentro entre Jimena Monteverde y Mirtha Legrand marcó un momento destacado en “la mesa de la Chiqui”. Tras varias semanas de rumores por la ausencia de la cocinera, ambas compartieron el set junto a invitados como Diego Sehinkman, Martín Campilongo, Dalia Gutmann y Jorge Asís.

La transmisión mostró la conmoción de las protagonistas. “Fue tan escandaloso todo lo que han dicho”, expresó Mirtha Legrand al recibir a la cocinera con visible emoción, lamentando los rumores surgidos por la reciente ausencia de Monteverde. La cocinera, con lágrimas en los ojos, respondió: “Para mí es un orgullo estar en esta mesa, y estoy feliz de estar con vos, que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa. Tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo”.

La conductora preguntó: “¿No me extrañás?”, reflejando la cercanía entre ambas. Monteverde reconoció: “Sí, me cansa, pero lo disfruto mucho realmente”. Sobre el futuro, la cocinera reafirmó su compromiso: su participación seguirá.

Una complicidad televisiva

La alianza entre Jimena Monteverde y Mirtha Legrand está sostenida por la admiración y el profesionalismo compartido. La ausencia de la cocinera se suplió con mensajes grabados, preservando la presencia gastronómica y el clima habitual, aunque sin reemplazar la cercanía presencial de la dupla.

Ningún recurso técnico reemplazó la química que caracteriza a ambas. Los reencuentros en vivo devolvieron la espontaneidad al espacio y reafirmaron el vínculo.

La promesa de continuidad por parte de Jimena Monteverde refuerza el espíritu de celebración y amistad que definió un cumpleaños inolvidable en el corazón de la televisión argentina.