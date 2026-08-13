Todos los nominados de los Premios Hugo 2026: Hairspray, Billy Elliot y Company, entre las más distinguidas

El anuncio de los nominados a la 16ª edición de los Premios Hugo al Teatro Musical marca una nueva celebración para el género en la Argentina. La entrega de diplomas se realizará el 24 de agosto en el Multiteatro, mientras que la ceremonia central tendrá lugar el 14 de septiembre en el Teatro Coliseo, con transmisión en vivo por la Televisión Pública.
La Asociación Civil Premios Hugo, fundada por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, confirmó que en esta edición se reconocerán a producciones y artistas que trabajaron entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. Se distinguirán 43 categorías, junto a dos placas honoríficas que destacan trayectorias sobresalientes.
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Entre las producciones más nominadas aparecen Hairspray con 16 candidaturas, seguida de cerca por Billy Elliot (15 nominaciones) y Company (13 nominaciones). Otras obras como Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, El mago de Oz, Anastasia y Remigio Verdiales, un carpincho también figuran con múltiples menciones.
La diversidad regional cobra protagonismo a través de los Premios Hugo Federales, que reconocen el trabajo en provincias como Córdoba, Mendoza, Tucumán y ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata y Rosario. El segmento federal busca “celebrar la pasión, la descentralización de la escena artística y el talento” en todo el país, según la organización.
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Para quienes buscan un resumen concreto: los Premios Hugo 2026 distinguen a lo mejor del teatro musical argentino, con un fuerte protagonismo de obras como Hairspray, Billy Elliot y Company, y suman un apartado especial para producciones federales. La entrega de diplomas será el 24 de agosto y la premiación el 14 de septiembre, ambas en la Ciudad de Buenos Aires.
La lista de nominados incluye nombres consagrados y revelaciones. En la categoría principal, competirán por el galardón a Mejor Musical las obras Billy Elliot, Company y Hairspray. La terna a Mejor Dirección General está integrada por Fer Dente —doblemente nominado por Company y Hairspray— y Rubén Szuchmacher por Billy Elliot.
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Actores y actrices reconocidos como Alejandra Perlusky, Elena Roger, Agustín “Rada” Aristaran, Fer Dente, Julieta Nair Calvo y Mela Lenoir figuran entre los seleccionados para las categorías de actuación protagónica.
En el rubro de música original, se destacan Fernando Nazar (Cuando dejé de volar), Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros), Martín Pinola (El héroe), Naya Ledesma (La culpa es de la tierra) y Nicolás Manasseri (La épica de lo desconocido).
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La lista completa de nominaciones para la edición 2026, que distingue a lo mejor del teatro musical argentino en 43 categorías y dos placas honoríficas a la trayectoria.
Mejor Musical
- Billy Elliot
- Company
- Hairspray
Mejor Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical
- El Simposio, nada se pierde todo se transforma
- The ópera locos
- VOXPOP, Desinteligencia Artificial
Mejor Musical Off
- Cuando dejé de volar
- Espejos marcados
- ¡Hostias, Isabel!
- Kilómetros
- La culpa es de la tierra
Mejor Dirección General
- Fer Dente (Company)
- Fer Dente (Hairspray)
- Rubén Szuchmacher (Billy Elliot)
Mejor Coreografía
- Alejandro Ibarra (Anastasia)
- Analía González (Annie)
- Vanesa García Millán (Hairspray)
Mejor Dirección Musical
- Damián Mahler (Company)
- Gaby Goldman (Billy Elliot)
- Javier López Del Carril (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
Mejor Libro de Musical Argentino
- Gustavo Lista (Memento mori, la forma del recuerdo)
- Luli Ingold (¡Hostias, Isabel!)
- Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Tomás Caia (Espejos marcados)
Mejores Letras de Musical Argentino
- Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)
- Leonardo Napoli - Lorena Lores (El héroe)
- Martín Bergman - Delfina Pallardó (Kilómetros)
- Sonia Alemán (Güena yunta)
- Villera Vip (Cruda, hija de los ’90)
Mejor Adaptación y/o Traducción de Libro y Letras
- Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
- Marcelo Kotliar (Company)
- Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)
Mejor Música Original
- Fernando Nazar (Cuando dejé de volar)
- Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)
- Martín Pinola (El héroe)
- Naya Ledesma (La culpa es de la tierra)
- Nicolás Manasseri (La épica de lo desconocido)
Mejores Arreglos Musicales
- Ciertas Petunias (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)
- Diego Vila (No me quieras tanto)
- Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Nicolás Guerschberg (Astor, Piazzola eterno)
Mejor Actuación Protagónica Masculina
- Agustín “Rada” Aristaran (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Campi (Papá por siempre)
- Fer Dente (Company)
- Iñaki Aldao (Anastasia)
- Roberto Peloni (Casi normales inmersivo)
Mejor Actuación Protagónica Femenina
- Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
- Elena Roger (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Julieta Nair Calvo (Annie)
- Mela Lenoir (Casi normales inmersivo)
Mejor Actuación Masculina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical
- Duilio Smiraglia (The ópera locos)
- Julián Molinero (The ópera locos)
- Lucas Alván (The ópera locos)
- Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)
Mejor Actuación Femenina en Music Hall, Café Concert y/o Varieté Musical
- Camila Campodónico (El Simposio, nada se pierde todo se transforma)
- Constanza Díaz Falú (The ópera locos)
- Julia Calvo (Ellas son tango)
- Laura Pirruccio (The ópera locos)
Mejor Actuación de Reparto Masculina
- Iñaki Agustín (Billy Elliot)
- Joaco Scotta (Hairspray)
- Pichu Straneo (Anastasia)
- Sacha Bercovich (Billy Elliot)
- Sebastián Almada (Charlie y la fábrica de chocolate)
Mejor Actuación de Reparto Femenina
- Alejandra Radano (Company)
- Carolina Mainero (Anastasia)
- Paula Chouhy (Hairspray)
- Sonia Savinell (Hairspray)
- Vane Butera (Company)
Mejor Interpretación Masculina en Ensamble
- Fede Couts (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Mariano Taccagni (Billy Elliot)
- Sebastián Holz (Company)
Mejor Interpretación Femenina en Ensamble
- Belén Cabrera (Hairspray)
- Denise Cotton (Company)
- Gabriela Bevacqua (Papá por siempre)
- Laura Silva (Company)
- Verónica Pacenza (Anastasia)
Mejor Dirección Vocal
- Ana Carfi (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Eugenia Gil Rodríguez (Company)
- Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)
- Juan Serruya - Mariano Barreiro (VOXPOP, Desinteligencia Artificial)
Mejor Producción Integral
- Club Media - Olga (Hairspray)
- Club Media - Complejo Teatral de Buenos Aires - Carlos Mentasti - Alephmedia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)
- MP - Ozono - Los Rottemberg (Charlie y la fábrica de chocolate)
Revelación Masculina
- Damián Betular (Hairspray)
- Ian Ferreira (Hairspray)
- Joaquín Mondino Formichelli - Mateo Tognolotti - Fran Molozaj (Billy Elliot)
- Lautaro Muro López - Machi Gulland - Fran Barrera Oro (Billy Elliot)
Revelación Femenina
- Belén Bilbao (Hairspray)
- Ema Gimenez Zapiola (Casi normales inmersivo)
- Emma García Torrecilla - Paloma Coso Ferro - Loana Martínez (Annie)
- Minerva Casero (Anastasia)
Mejor Diseño de Vestuario Original
- Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
- Romina Lanzillotta - Catalina Rodríguez Loredo (Charlie y la fábrica de chocolate)
- Stella Maris Müller (Anastasia)
Mejor Escenografía y/o Diseño Audiovisual Original
- Gonzalo Córdoba Estévez (Hairspray)
- Gonzalo Córdoba Estévez (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
- Jorge Ferrari (Billy Elliot)
- José Ponce Aragón - Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)
Mejor Caracterización
- Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)
- Feliciano San Román (Pelucas de Anastasia)
- Germán Pérez (Caracterización de Mrs. Doubtfire en Papá por siempre)
Mejor Diseño de Luces Original
- Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)
- David Seldes (Company)
- David Seldes (Hairspray)
- Gonzalo Córdova (Billy Elliot)
- Matías Sendón (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
Mejor Diseño de Sonido
- Gastón Briski (Billy Elliot)
- Gastón Briski (Company)
- Gastón Briski (Hairspray)
- Rodrigo Lavecchia (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
Mejor Espectáculo Musical para un Solo Intérprete
- Canciones rescatadas, café concert (Laura Manzini)
- Cruda, hija de los ’90 (Nahir Sánchez Romero)
- Juan, estoy en la puerta, bajá (Francisco Pesqueira)
- Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)
- Para no caer - Vol. 1(Alejandro Tantanián)
Mejor Dirección en Musical Off
- Luli Ingold - Facu Rau (¡Hostias, Isabel!)
- Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
- Lali Vidal (Memento mori, la forma del recuerdo)
- Mario Micheloni - Gonzalo Ortiz (Ride the Cyclone)
- Tomás Caia (Espejos marcados)
Mejor Intérprete Masculino en Musical Off
- Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)
- Iñaki Crotto (Kilómetros)
- Jerónimo Dodds (Cuando dejé de volar)
Mejor Intérprete Femenina en Musical Off
- Azul Cabrera (Ride the Cyclone)
- Lola Sierra (Espejos marcados)
- Mónica Felippa (La culpa es de la tierra)
Mejor Musical Infantil y/o Juvenil
- El mago de Oz
- El salpicón
- Migue y Lucy, una historia de rock
- Un superamigo imaginario
Mejor Dirección en Musical Infantil y/o Juvenil
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
- Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
- Victoria Baldomir - Sabrina Zelaschi (El salpicón)
Mejor Coreografía en Musical Infantil y/o Juvenil
- Constanza Feldman (El salpicón)
- Fede Fedele (Cosas chiquienormes)
- Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Natalia Ferreira (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)
- Sergio Villalba (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)
- Vanesa García Millán (El mago de Oz)
Mejor Libro en Musical Infantil y/o Juvenil
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
- Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
- Marisé Monteiro (El mago de Oz)
Mejores Letras en Musical Infantil y/o Juvenil
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
- Héctor Presa (Un superamigo imaginario)
- Marisé Monteiro (El mago de Oz)
Mejor Música Original de Musical Infantil y/o Juvenil
- Ángel Mahler - Martín Bianchedi (El mago de Oz)
- Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
Mejor Actuación Femenina en Musical Infantil y/o Juvenil
- Albana Fuentes (El mago de Oz)
- Ana Galati (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Julia Morgado (El salpicón)
Mejor Actuación Masculina en Musical Infantil y/o Juvenil
- Emiliano Larea (El mago de Oz)
- Emmanuel Abbruzzese Motta (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Matías Acosta (Cosas chiquienormes)
Mejor Producción en Musical Infantil y/o Juvenil
- Complejo Teatral de Buenos Aires - Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (Cuentos líricos. ¿Sabías que el mar tiene corazón?)
- Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)
Mejor Diseño de Escenografía en Musical Infantil y/o Juvenil
- Giuliano Benedetti (Cosas chiquienormes)
- Giuliano Benedetti (El viaje de Teo y Nina por el zodíaco)
- Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)
- Marcelo Valiente (Manuelita, mi casa es el mundo)
- Micaela Sleigh (Remigio Verdiales, un carpincho)
Mejor Diseño de Vestuario en Musical Infantil y/o Juvenil
- Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)
- Sandra Szwarcberg - Flavia Pereda (Manuelita, mi casa es el mundo)
- Sofía Di Nunzio (El mago de Oz)
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