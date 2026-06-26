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Susana Giménez viajaría al Mundial: el ambicioso plan de Telefe junto a Marley y Lionel Messi

La conductora estaría confirmada para aparecer en la cobertura del torneo, justo cuando la Selección Argentina juegue los 16avos de final en el Hard Rock Stadium

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Primer plano de una mujer rubia con gafas de sol oscuras y camisa azul brillante en un campo de fútbol con gradas llenas de gente al fondo.
Susana Giménez viajará a Estados Unidos para sumarse a la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley en Telefe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Susana Giménez estaría lista para viajar a los Estados Unidos para sumarse a la cobertura del Mundial 2026 y protagonizará un programa especial junto a Marley que se emitirá por Telefe el viernes 3 de julio, el mismo día en que la Selección Argentina disputará su partido de los 16avos de final en el Hard Rock Stadium de Miami.

El periodista Juan Etchegoyen adelantó la novedad en su cuenta de X: “Susana Giménez viajará al Mundial en las próximas horas porque la Selección Argentina jugará en Miami. La diva estará presente en el partido de los 16avos de final de la Scaloneta. Seguramente aparezca en Telefe con Marley”, escribió.

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La conductora se sumará al ciclo Por el mundo Mundial, el programa que Marley conduce desde Estados Unidos junto a Ian Lucas para mostrar el clima mundialista desde adentro. El formato combina la cobertura de los partidos con recorridas por las ciudades anfitrionas, entrevistas con futbolistas, testimonios de hinchas y segmentos de humor. La apuesta de Telefe es reforzar su cobertura del torneo con la presencia de Giménez en una instancia decisiva para la Scaloneta.

Telefe emitirá un programa especial con Susana Giménez y Marley el viernes 3 de julio, el día del partido de la Selección Argentina en Miami
Telefe emitirá un programa especial con Susana Giménez y Marley el viernes 3 de julio, el día del partido de la Selección Argentina en Miami

La participación de la conductora no estaba en los planes originales. Durante la fase de grupos circularon distintas versiones para explicar su ausencia: una apuntaba a una supuesta distancia con las nuevas autoridades del canal; otra, más simple, se vinculaba al desgaste que implica el viaje y al ritmo intenso de la etapa inicial del torneo. Imperdible en grandes eventos deportivos, la diva pensaba quedarse en el país hasta que llegó el llamado de Marley.

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Pese a no estar físicamente en Estados Unidos durante la fase de grupos, Giménez siguió de cerca cada paso del seleccionado desde sus redes sociales. Festejó los triunfos del equipo y, el martes, tras la victoria por 2 a 0 frente a Austria, compartió en sus historias de Instagram una imagen de Lionel Messi, autor de los dos goles del encuentro. Luego, el 24 de junio, también le había dedicado un saludo por su cumpleaños número 39: “Feliz cumpleaños, mi Messito de Luz. Una vez más hiciste feliz a la Argentina. ¡Gracias, Rey!”, escribió junto a una foto de ambos que data de 2014, cuando ella viajó a España para recibir el premio Ondas a la Trayectoria y se cruzó con el futbolista.

susana giménez lionel messi
Susana Giménez saludó a Lionel Messi por su cumpleaños 39 con una foto de 2014 y un mensaje que compartió en Instagram

La relación entre Giménez y Messi tiene historia propia. La conductora recordó en el Mundial anterior cómo fue el primer encuentro: ella estaba comiendo en un restaurante cuando le avisaron que Messi quería sacarse una foto con ella. “Yo quería sacarme una foto con él”, respondió en ese momento. Al acercarse, Messi le explicó que la foto no era solo para él, sino para su madre, que la tenía en el living de su casa. La admiración resultó ser mutua y familiar.

Más allá del programa con Marley, Telefe también evalúa la posibilidad de que la diva realice un especial aparte con la familia Messi. Como primera opción se barajaría una entrevista con Antonela Roccuzzo y los tres hijos de la pareja. La segunda alternativa sería un encuentro con los padres del capitán, Celia y Jorge Messi, quien atravesó un delicado momento de salud en los últimos días. Ninguna de las dos opciones está confirmada, aunque el canal trabaja en ambas posibilidades.

El partido de los 16avos de final en el que la Selección enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, se disputará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará a ese compromiso como líder del Grupo J, tras sumar seis puntos en la fase de grupos con victorias ante Argelia y Austria.

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