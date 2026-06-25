El mensaje de Luisana Lopilato para su hijo Noah tras un logro escolar clave: “Siempre voy a estar a tu lado”

La actriz le dedicó un posteo repleto de recuerdos y palabras de amor, reconociendo el esfuerzo y la esencia de su hijo mayor (Instagram)

Luisana Lopilato atraviesa un momento de celebración íntima y familiar en medio de una rutina marcada por proyectos personales y compromisos frente a las cámaras. Madre de cuatro hijos junto al cantante Michael Bublé, la actriz argentina encontró la ocasión para homenajear a su hijo mayor, Noah, quien acaba de finalizar séptimo grado y se prepara para afrontar una nueva etapa en su vida escolar. El cierre de ciclo no pasó inadvertido en la familia, y la propia Luisana decidió compartir sus sentimientos a través de un posteo en Instagram.

La publicación comienza con una foto actual en la que la actriz y su hijo se encuentran fundidos en un abrazo espontáneo. Ambos sonriendo y mirándose con complicidad frente a un fondo de madera clara. “7º grado Noah. Hoy cerrás una etapa hermosa y empezás otra llena de posibilidades”, escribió marcando el tono emotivo y de orgullo que atraviesa todo el mensaje.

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En el posteo, Luisana profundizó sobre las dificultades y logros de su hijo. “Sé que no siempre fue fácil, pero estoy muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo: sensible, fuerte, divertido y con un corazón enorme”, escribió, reconociendo los desafíos que Noah tuvo que superar. La actriz remarca la importancia de la esencia, la sonrisa y la fe de su hijo, y agregó: “Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe. Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso”. Para cerrar, deja un mensaje de aliento: “Felicitaciones por terminar 7º grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente”.

Las imágenes compartidas por Luisana reconstruyeron un recorrido visual por distintas etapas de la vida de Noah. Una de las fotos lo mostraba de niño pequeño, de espaldas, vestido con una capa roja, zapatillas celestes y un buzo azul oscuro, observando el paisaje de un parque arbolado. En otra imagen, aparecía dormido sobre un caballito de peluche azul, en pañales, con el rostro apoyado y una expresión de tranquilidad.

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Luisana Lopilato abrazando a su hijo Noah con una sonrisa, mostrando un momento de afecto entre ambos

Entre los recuerdos familiares, también se destacó una foto en blanco y negro en la que Luisana, embarazada, posa en un jardín bajo la luz natural, mientras un perro blanco la observa desde el suelo. La imagen transmite una atmósfera serena y de expectativa, con la actriz acariciando su panza. En otra toma, madre e hijo comparten un momento de cercanía, con los rostros apoyados uno junto al otro y los ojos cerrados, en un gesto de ternura y protección.

La publicación recibió una gran cantidad de comentarios y muestras de afecto. Bublé, pareja de Luisana y padre de Noah, respondió con un mensaje repleto de afecto: “No hay palabras para describir cuánto amor y orgullo siento”. En paralelo, el posteo se llenó de mensajes de seguidores y amigos que acompañaron el sentimiento de orgullo y felicidad de los padres ante el avance de su hijo.

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Luisana con su hijo Noah durante sus primeros momentos de vida

Lopilato, embarazada de Noah, sonríendo con la mirada hacia su vientre

Cabe mencionar que Lopilato acostumbra a compartir novedades de sus hijos. Tan solo en marzo, Noah demostró interés por la fotografía, una afición que su madre celebró públicamente. En esa ocasión, Luisana compartió imágenes tomadas por el propio Noah y escribió: “¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?”. El mensaje permitió ver la complicidad y el entusiasmo compartido en el proceso creativo, donde el niño participó activamente en la producción de recuerdos familiares.

Durante la jornada de fotográfica, Luisana alternó espacios públicos y zonas comerciales, adaptándose a cada contexto con naturalidad. Las imágenes muestran la presencia de otras personas en segundo plano, lo que resalta el carácter social y abierto de la ocasión. Las sombras alargadas y los reflejos en las fotos enfatizan el costado lúdico y espontáneo del día, en el que madre e hijo compartieron risas, abrazos y momentos de intimidad.

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El hijo de la actriz, Noah, descansando sobre un balancín de peluche azul con forma de elefante (Instagram)

La familia Lopilato-Bublé, acostumbrada a los viajes y los compromisos laborales, reserva estos episodios para celebrar los logros cotidianos y fortalecer los lazos afectivos. Luisana, a través de sus redes, convierte cada instante en una oportunidad para acompañar el crecimiento de sus hijos, destacando la importancia de estar presente y compartir las alegrías del día a día. El cierre de ciclo de Noah se transformó, así, en una ocasión para agradecer y mirar hacia el futuro, con la promesa de nuevas experiencias y aprendizajes.