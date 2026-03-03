Teleshow

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

La actriz compartió con sus seguidores la nueva pasión que está desarrollando su primogénito con Michael Bublé

Bajo la luz cálida de una estación de servicio vintage, Luisana Lopilato sonrió junto a un camión antiguo, en una postal que resumió el espíritu relajado y familiar de su paseo. La escena, enmarcada por surtidores de gasolina de época y detalles clásicos, transmitió la sensación de haber viajado en el tiempo, permitiéndole disfrutar de una jornada distinta en un entorno lleno de encanto y nostalgia.

Vestida con un look casual, la actriz argentina eligió prendas cómodas y detalles de moda mientras recorrió distintos escenarios urbanos y culturales en compañía de su círculo más íntimo. Cada imagen transmitió una energía espontánea que capturó la esencia de los pequeños viajes cotidianos y la alegría de compartirlos.

En medio de un entorno de esparcimiento al aire libre, Lopilato se mostró cercana y auténtica. Caminó por pasarelas de madera y espacios amplios, deteniéndose para posar con desenfado en lugares emblemáticos, desde una gasolinera retro hasta una zona recreativa decorada con palmeras y luces colgantes. La selección de atuendos reforzó el tono distendido: jeans anchos y desgastados, camisetas básicas, una chaqueta de jeans sobre un suéter mostaza y accesorios como una bufanda liviana y un bolso cruzado. El calzado cómodo y los detalles dorados en la joyería aportaron un toque de estilo sin perder la practicidad, reflejando una identidad que privilegió el confort y la frescura en cada paso.

El recorrido también incluyó momentos de interacción con el entorno y con quienes la acompañaron. Se la vio explorando rincones urbanos, interactuando con objetos que remiten a otras épocas y deteniéndose en espacios donde la cultura y el arte fueron protagonistas. En una de las imágenes, Lopilato sostuvo un libro sobre Marilyn Monroe, lo que simbolizó el interés por las figuras icónicas y los referentes del cine clásico. El entorno de la librería, junto al mobiliario y la decoración urbana, reforzaron la idea de un paseo que fue más allá de lo superficial, invitando a descubrir objetos y rincones ligados a la historia y al imaginario colectivo.

El vínculo familiar se hizo presente en el registro de cada momento, sumando una dimensión emotiva a la experiencia. La propia actriz lo expresó: “¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?”. La frase, dirigida a sus seguidores, reveló que su hijo Noah fue el encargado de tomar las imágenes, sumando una capa de ternura y complicidad al álbum visual. La participación del niño no solo enriqueció la vivencia, sino que también resignificó el acto de fotografiar como una actividad compartida y generadora de recuerdos familiares, dejando en claro que cada imagen fue fruto del entusiasmo y la curiosidad de su hijo.

Durante toda la jornada, la actriz alternó espacios abiertos y zonas comerciales, y se adaptó a cada contexto con naturalidad. La presencia de otras personas en segundo plano remarcó el carácter público y festivo del día, mientras las sombras y los reflejos enfatizaron la dimensión lúdica de la fotografía. Los colores cálidos, la luz suave y la composición espontánea de las tomas transmitieron una atmósfera relajada que invitó a sumarse a la experiencia. Cada imagen, más allá de lo estético, funcionó como un registro emocional del momento compartido, donde la moda, el entorno y los afectos se entrelazaron de manera natural.

El conjunto de imágenes, atuendos y gestos espontáneos permitió apreciar la versatilidad de Luisana para conjugar momentos de ocio, referencias culturales y moda funcional, siempre con el acento puesto en el disfrute familiar y la conexión emocional con quienes la rodearon. Su paseo, documentado desde la mirada curiosa de Noah y compartido con seguidores, dejó en evidencia el valor de atesorar los pequeños instantes y convertirlos en recuerdos que trascienden la imagen.

