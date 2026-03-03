El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Luisana Lopilato sonríe ampliamente mientras posa al aire libre, con palmeras y edificios de un parque temático en el fondo, disfrutando de un día soleado.

Bajo la luz cálida de una estación de servicio vintage, Luisana Lopilato sonrió junto a un camión antiguo, en una postal que resumió el espíritu relajado y familiar de su paseo. La escena, enmarcada por surtidores de gasolina de época y detalles clásicos, transmitió la sensación de haber viajado en el tiempo, permitiéndole disfrutar de una jornada distinta en un entorno lleno de encanto y nostalgia.

Vestida con un look casual, la actriz argentina eligió prendas cómodas y detalles de moda mientras recorrió distintos escenarios urbanos y culturales en compañía de su círculo más íntimo. Cada imagen transmitió una energía espontánea que capturó la esencia de los pequeños viajes cotidianos y la alegría de compartirlos.

En medio de un entorno de esparcimiento al aire libre, Lopilato se mostró cercana y auténtica. Caminó por pasarelas de madera y espacios amplios, deteniéndose para posar con desenfado en lugares emblemáticos, desde una gasolinera retro hasta una zona recreativa decorada con palmeras y luces colgantes. La selección de atuendos reforzó el tono distendido: jeans anchos y desgastados, camisetas básicas, una chaqueta de jeans sobre un suéter mostaza y accesorios como una bufanda liviana y un bolso cruzado. El calzado cómodo y los detalles dorados en la joyería aportaron un toque de estilo sin perder la practicidad, reflejando una identidad que privilegió el confort y la frescura en cada paso.

El recorrido también incluyó momentos de interacción con el entorno y con quienes la acompañaron. Se la vio explorando rincones urbanos, interactuando con objetos que remiten a otras épocas y deteniéndose en espacios donde la cultura y el arte fueron protagonistas. En una de las imágenes, Lopilato sostuvo un libro sobre Marilyn Monroe, lo que simbolizó el interés por las figuras icónicas y los referentes del cine clásico. El entorno de la librería, junto al mobiliario y la decoración urbana, reforzaron la idea de un paseo que fue más allá de lo superficial, invitando a descubrir objetos y rincones ligados a la historia y al imaginario colectivo.

Luisana posó junto un libro de Taschen con una icónica imagen de Marilyn Monroe en su portada

Luisana Lopilato posa sonriente y relajada en un paseo al aire libre, disfrutando de un día familiar capturado por el fotógrafo junto a su hijo Noah Bublé

El vínculo familiar se hizo presente en el registro de cada momento, sumando una dimensión emotiva a la experiencia. La propia actriz lo expresó: “¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?”. La frase, dirigida a sus seguidores, reveló que su hijo Noah fue el encargado de tomar las imágenes, sumando una capa de ternura y complicidad al álbum visual. La participación del niño no solo enriqueció la vivencia, sino que también resignificó el acto de fotografiar como una actividad compartida y generadora de recuerdos familiares, dejando en claro que cada imagen fue fruto del entusiasmo y la curiosidad de su hijo.

Durante toda la jornada, la actriz alternó espacios abiertos y zonas comerciales, y se adaptó a cada contexto con naturalidad. La presencia de otras personas en segundo plano remarcó el carácter público y festivo del día, mientras las sombras y los reflejos enfatizaron la dimensión lúdica de la fotografía. Los colores cálidos, la luz suave y la composición espontánea de las tomas transmitieron una atmósfera relajada que invitó a sumarse a la experiencia. Cada imagen, más allá de lo estético, funcionó como un registro emocional del momento compartido, donde la moda, el entorno y los afectos se entrelazaron de manera natural.

El look elegido fue un jean ancho, una remera blanca, un suéter de color rojo y una riñonera de Louis Vuitton (Instagram)

El conjunto de imágenes, atuendos y gestos espontáneos permitió apreciar la versatilidad de Luisana para conjugar momentos de ocio, referencias culturales y moda funcional, siempre con el acento puesto en el disfrute familiar y la conexión emocional con quienes la rodearon. Su paseo, documentado desde la mirada curiosa de Noah y compartido con seguidores, dejó en evidencia el valor de atesorar los pequeños instantes y convertirlos en recuerdos que trascienden la imagen.