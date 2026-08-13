Pablo Lescano celebró los 18 años de su hija Marita y se mostró a pura ternura junto a su nieto

El cantante habló sobre su rol de abuelo en Otro día Perdido, el programa de Mario Pergolini (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

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El nacimiento de Simón, el primer nieto de Pablo Lescano, generó sorpresa entre los seguidores de Damas Gratis al difundirse imágenes familiares que dejan ver una nueva etapa en la vida del músico.

Las fotografías fueron compartidas a través de las redes sociales por Cecilia Calafell, pareja del artista, quien recientemente confirmó la reconciliación entre ambos tras una breve crisis. En el festejo de cumpleaños por los 18 años de Marita, hija del cantante y Calafell, se reunieron miembros de la familia, incluido el pequeño Simón, quien nació en abril de 2025.

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La noticia de que Lescano ya es abuelo tomó desprevenidos a muchos fanáticos, quienes descubrieron la novedad gracias a las imágenes donde el músico aparece alzando y mimando a su nieto. El vínculo familiar quedó reflejado en los retratos, que muestran la cercanía y afecto entre los integrantes.

La postal familiar que compartió Cecilia Calafell, esposa de Pablo Lescano, por los 18 años de Marita

Simón es hijo de Bianca Lescano, primogénita del líder de Damas Gratis. En las publicaciones, se observa cómo el artista disfruta de la compañía del bebé, consolidando la imagen de un entorno renovado y unido.

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La reconciliación entre Lescano y Calafell fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la banda, quienes valoran los años que la pareja ha compartido. Según relató Calafell en redes sociales, mantiene una relación cordial tanto con Bianca como con Alicia, madre de la joven.

Entre las escenas familiares, otro episodio llamó la atención en las últimas semanas: a mediados de julio, Lescano sorprendió a quienes lo siguen en Instagram al publicar dos fotos personales tomadas en el baño frente al espejo, en las que se muestra en ropa interior y con un jacuzzi de fondo. Estas imágenes se viralizaron rápidamente, acompañando el clima previo al partido de Argentina contra Suiza.

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El cantante de Damas Gratis jugando con Simón, su primer nieto, el bebé de su hija, Bianca

En la actualidad, Lescano atraviesa una etapa activa tanto en lo personal como en lo profesional. Junto a Calafell, celebraron una “mini luna de miel” mientras acompañaban a la Selección argentina durante el Mundial 2026, antes de que el músico retomara sus compromisos musicales en el país.

La pareja, que lleva más de dos décadas unida y tiene dos hijos en común, Tomás y Marita, continúa consolidando su historia familiar, ahora marcada por la llegada de un nuevo integrante: el primer nieto de Pablo Lescano. El nuevo rol de abuelo tomó por sorpresa al intérprete, referente de la cumbia argentina, quien admitió públicamente que la noticia lo descolocó y le costó asimilar el paso del tiempo.

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En diálogo con Mario Pergolini en el programa Otro día perdido (Eltrece), Lescano repasó el impacto que tuvo la llegada de su nieto en su vida cotidiana. “Tengo un hijito, soy abuelo”, comentó entre risas, y no dudó en agregar: “Me quiero matar”, generando la reacción inmediata del conductor en su visita al ciclo en abril de este año. El músico reconoció la mezcla de sensaciones que lo atravesaron y cómo, a medida que pasaban los meses, fue aceptando su nueva condición.

El pequeño Simon fue parte del cumpleaños de Marita Lescano

Al referirse a la experiencia, Lescano fue directo: “A lo primero me costó mucho”. El nacimiento del nieto lo llevó a reflexionar sobre los años transcurridos y las emociones que esto despierta en su entorno familiar. “Y ahora como que ya lo estoy asimilando”, aseguró, mientras anticipaba que el pequeño estaba por cumplir su primer año y él debía pensar en el regalo.

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En respuesta a la pregunta sobre cómo vivió este proceso, el cantante mencionó una frase recurrente de Carlos Bilardo y Julio Iglesias: “Me olvidé de vivir”. Con esa referencia, sintetizó la rapidez con la que siente que transcurrieron los años.

Durante el intercambio, Lescano resaltó la importancia de la familia y el apoyo que recibe de sus hijos Tommy, Brian, Bianca y Marita, así como de su pareja, Ceci. “La familia es mi sostén”, reafirmó el músico, dejando claro el valor central que le otorga a los afectos cotidianos.

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