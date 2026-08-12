Knytt Classic vuelve gratis a Steam y GOG por los 20 años del indie

Knytt Classic presenta su tráiler.

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Knytt Classic, la remasterización del juego independiente publicado originalmente en 2006, ya puede descargarse gratis desde Steam y GOG. La edición fue desarrollada por Bit Kid para celebrar el vigésimo aniversario del plataformas atmosférico y mantiene intacta su aventura, aunque incorpora logros, compatibilidad con equipos modernos, soporte para controles y tres modos adicionales.

El regreso de un indie de 2006

El Knytt original fue creado por el desarrollador sueco Nicklas Nygren, conocido como Nifflas, junto con un grupo de colaboradores procedentes de foros de internet. Se publicó en línea como freeware, término utilizado para los programas distribuidos gratis, en una etapa previa al crecimiento comercial de los videojuegos independientes.

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En aquellos años, pocos proyectos realizados por equipos pequeños llegaban a un público amplio. Entre los casos más conocidos estaban Cave Story y Dwarf Fortress, antes de que servicios como Xbox Live Arcade facilitaran la distribución de producciones independientes en consolas. Knytt encontró una audiencia dentro de ese escenario mediante su descarga gratuita y una propuesta centrada en la exploración.

La recepción llevó a Nifflas a continuar la serie con Knytt Stories, publicado en 2007 bajo el mismo modelo gratuito, y Knytt Underground, lanzado en 2012 como un título de pago que también llegó a consolas. La primera entrega, sin embargo, permaneció ligada a su versión original para computadoras hasta esta recuperación preparada por Bit Kid.

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Knytt Classic adapta ese lanzamiento a sistemas y dispositivos actuales sin modificar sus reglas principales. La remasterización funciona como una versión preservada y actualizada: el contenido base sigue en su sitio, mientras que los cambios se concentran en opciones de pantalla, controles, compatibilidad y desafíos alternativos.

Una aventura centrada en explorar y moverse

La historia sigue a Knytt, una criatura pacífica que es secuestrada por extraterrestres mientras recorre un sistema solar. La nave en la que viaja termina accidentada y sus piezas quedan dispersas en un planeta laberíntico. Para escapar, el protagonista debe recorrer el lugar y recuperar cada fragmento perdido.

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El mapa contiene más de 1500 pantallas conectadas. Cada una funciona como una pequeña zona de exploración dentro del planeta, con rutas, plataformas y secretos que invitan a observar el entorno antes de avanzar. La estructura prioriza la satisfacción del movimiento y el descubrimiento sobre una dificultad elevada o los combates.

Bit Kid no alteró esa base para la nueva edición. Los escenarios, el recorrido y el comportamiento del personaje corresponden al juego de 2006. Esto permite que quienes jugaron la versión freeware encuentren la misma aventura, mientras que los nuevos usuarios pueden ejecutarla sin depender de configuraciones pensadas para computadoras de hace dos décadas.

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La conservación del diseño original marca una diferencia frente a otras remasterizaciones que modifican niveles, gráficos o mecánicas. En Knytt Classic, las novedades aparecen como funciones opcionales o modos separados, de modo que la campaña central continúa disponible en su formato conocido.

Knytt Classic

Logros, filtros y tres desafíos adicionales

Knytt Classic incluye 13 logros y nuevos secretos para descubrir. También ofrece compatibilidad completa con controles, asignación personalizable de botones y adaptación a varias proporciones de pantalla. Esta última función permite ajustar la imagen a monitores modernos y dispositivos portátiles sin quedar limitada al formato utilizado en 2006.

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La edición agrega filtros visuales. Uno imita la apariencia de una pantalla CRT, los antiguos monitores de tubo, mientras que otro está diseñado para paneles LCD de equipos portátiles. El juego cuenta con soporte para Steam Deck y puede ejecutarse en Windows, Linux y Mac.

Los jugadores interesados en completar la aventura con rapidez tienen acceso a un temporizador integrado. La herramienta está dirigida a los speedrunners, participantes que intentan terminar un juego o una ruta concreta en el menor tiempo posible y registran cada segundo de la partida.

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También se incorporaron tres modos de bonificación. UltraTough, desarrollado por Bit Kid, eleva la dificultad respecto de la campaña normal. Knytt XH, abreviatura de Extra Hard, es un mod creado por Hempuli, diseñador conocido por Baba Is You. Un mod es una modificación elaborada fuera del contenido original para cambiar reglas, mapas u otros elementos.

El tercer añadido es Brutally Unfair Knytt, una versión remezclada del mundo que plantea condiciones deliberadamente más exigentes. Los tres desafíos están separados del recorrido principal, por lo que la experiencia original puede jugarse sin esas variaciones.

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Bit Kid trabaja actualmente en el plataformas de acción retro Wolfhound, mientras que Nifflas desarrolla Rhythm Doggo. El creador sueco también tiene entre sus trabajos recientes a Ynglet.