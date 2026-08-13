Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé y contó las opciones que tenía en mente: “Es muy lindo”

A pocos días de anunciar su embarazo, la actriz e influencer contó que ya definió junto a su pareja cómo se llamará su primer hijo

Cande Molfese contó que ya eligió el nombre de su bebé
Guardar

Cande Molfese vive con mucha felicidad los primeros meses de su embarazo y, mientras disfruta de esta etapa junto a su pareja, comenzó a compartir algunos detalles de la espera de su primer hijo. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al contar que ya tomaron una de las decisiones más importantes: el nombre del bebé.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la actriz respondió varias dudas de sus seguidores sobre este momento tan especial. Entre las consultas, una usuaria quiso saber si ya habían pensado posibles nombres para el bebé. Lejos de esquivar el tema, Molfese fue contundente y reveló que ya lo había elegido.

PUBLICIDAD

“Ya tiene nombre y a mí me encanta”, aseguró, dejando en claro que la elección ya está hecha junto a su pareja. Además, Cande reveló parte del proceso previo hasta llegar a la decisión final. Según contó, había armado una lista con varios nombres que le gustaban mucho, aunque no todos convencían a su novio.

“Les voy a compartir la lista de nombres que hice. Me encantaban todos, pero algunos a mi novio no le gustaban demasiado”, explicó antes de mencionar los dos que más le habían llamado la atención.

PUBLICIDAD

Mi Cielo - Cande Molfese - Home
Cande Molfese reveló que había armado una lista de nombres para el bebé antes de tomar la decisión final

Entre esas opciones había nombres tanto para niña como para varón. Incluso, confesó cuáles eran sus favoritos personales en cada caso: “A mí me hubiese gustado ponerle, si era mujer, Ania, y si era varón, Mikel, pero no es ninguno de esos porque somos dos los que tenemos que decidir y elegimos uno que nos gustó a los dos”.

En la lista de nombres femeninos aparecían Miranda, Gaia, Alaia, Suri, Vida, Amaia, Ania, Jana y Gala. Para varón, en tanto, había considerado Amaro, Mikel, Río, Andrés, Boris y Jano. Sin embargo, ninguno de ellos fue el elegido en la selección final.

De esta manera, la actriz confirmó que el nombre de su primer hijo ya está definido, aunque por ahora decidió mantenerlo en secreto. Así, mientras transita con emoción esta nueva etapa, conserva el misterio sobre uno de los detalles que más intriga genera entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada etapa de su proceso.

La noticia del embarazo había sido anunciada días atrás al aire de Perros de la Calle, el ciclo de Urbana Play. Allí, Molfese sorprendió por completo a Andy Kusnetzoff y al resto del equipo al revelar en vivo que está embarazada y mostrar por primera vez la ecografía que se había realizado.

En plena emisión en vivo, Cande Molfese emocionó a Andy Kusnetzoff y a sus compañeros al contar que está embarazada (Perros de la Calle - Urbana Play)

Conmovida, la artista contó que había guardado la noticia durante más de tres meses y que finalmente sintió que ese era el momento indicado para compartirla. “Hace más de tres meses”, respondió cuando sus compañeros le preguntaron desde cuándo sabía que estaba esperando un bebé.

La reacción en el estudio fue inmediata. Andy y sus compañeros se acercaron a abrazarla y celebraron junto a ella el anuncio. Antes de mostrar la ecografía, la actriz expresó la emoción que le generaba ese momento: “Me preocupé por cosas más insignificantes de la vida y ahora viene un problema más lindo de la vida, ahora viene la foto que a mí realmente me cambió”.

La sorpresa también fue total para el conductor. “¿Cómo? ¿Es chiste?”, lanzó Andy, desconcertado. Luego admitió que no sabía nada: “Me acabo de enterar al aire”. Cande, por su parte, explicó por qué eligió ese espacio para dar la noticia: “Es todo verdad. Para mí el lugar para contarlo era este”.

Finalmente, Kusnetzoff celebró la manera en que la actriz logró mantener el secreto y bromeó: “Es espectacular, me encantó la sorpresa. Le ganaste a Ángel de Brito”.

Temas Relacionados

Cande MolfeseEmbarazoMaternidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las imágenes de La Joaqui en un santuario del Gauchito Gil: “Si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”

La cantante compartió un video haciéndole una ofrenda al santo popular, a dos semanas de anunciar su separación de Luck Ra. El anuncio que realizó

Las imágenes de La Joaqui en un santuario del Gauchito Gil: “Si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”

El día que Tini Stoessel usó por primera vez una creación de Ludovic de Saint Sernin, el diseñador de su vestido de novia

La cantante confirmó el martes por la tarde su casamiento con Rodrigo de Paul y contó que eligió al belga para que confeccione su traje nupcial

El día que Tini Stoessel usó por primera vez una creación de Ludovic de Saint Sernin, el diseñador de su vestido de novia

Anita Espasandín discutió con una seguidora luego del video que subió de su cita con Benjamín Vicuña

La pareja del actor decidió enfrentar las críticas que recibió en su Instagram

Anita Espasandín discutió con una seguidora luego del video que subió de su cita con Benjamín Vicuña

Tamara Báez mostró la evolución de su embarazo y lo comparó con la espera de Jamaica: “Me emociona mucho”

La influencer compartió imágenes, recuerdos y reflexiones en sus redes, donde repasó los cambios físicos y emocionales de ambas etapas

Tamara Báez mostró la evolución de su embarazo y lo comparó con la espera de Jamaica: “Me emociona mucho”

Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

El Trece aunció en sus redes sociales a 18 participantes del nuevo ciclo del reality que conduce Guido Kaczka y comenzará el próximo miércoles 19 de agosto

Es mi sueño: se conocieron los nombres de los famosos que cantarán en la segunda temporada

AMÉRICA

“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

Cómo un solo gen que regula el género de la flor de palta podría revolucionar su producción

El tribunal electoral de Guatemala descarta el voto electrónico para los connacionales en Estados Unidos en 2027

Régimen de Nicaragua difunde un video del obispo Abelardo Mata y lo presenta como “prueba de vida” ante presión internacional

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

MALDITOS NERDS

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Knytt Classic vuelve gratis a Steam y GOG por los 20 años del indie

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Aspyr relanza por sorpresa ‘The Lord of the Rings: War in the North’ en PC y consolas

Phantom Blade Zero tendrá un State of Play antes de su estreno en PS5 y PC

DEPORTES

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca