Cande Molfese reveló que ya eligió el nombre de su bebé y contó las opciones que tenía en mente: “Es muy lindo”

Cande Molfese contó que ya eligió el nombre de su bebé

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Cande Molfese vive con mucha felicidad los primeros meses de su embarazo y, mientras disfruta de esta etapa junto a su pareja, comenzó a compartir algunos detalles de la espera de su primer hijo. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al contar que ya tomaron una de las decisiones más importantes: el nombre del bebé.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la actriz respondió varias dudas de sus seguidores sobre este momento tan especial. Entre las consultas, una usuaria quiso saber si ya habían pensado posibles nombres para el bebé. Lejos de esquivar el tema, Molfese fue contundente y reveló que ya lo había elegido.

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“Ya tiene nombre y a mí me encanta”, aseguró, dejando en claro que la elección ya está hecha junto a su pareja. Además, Cande reveló parte del proceso previo hasta llegar a la decisión final. Según contó, había armado una lista con varios nombres que le gustaban mucho, aunque no todos convencían a su novio.

“Les voy a compartir la lista de nombres que hice. Me encantaban todos, pero algunos a mi novio no le gustaban demasiado”, explicó antes de mencionar los dos que más le habían llamado la atención.

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Cande Molfese reveló que había armado una lista de nombres para el bebé antes de tomar la decisión final

Entre esas opciones había nombres tanto para niña como para varón. Incluso, confesó cuáles eran sus favoritos personales en cada caso: “A mí me hubiese gustado ponerle, si era mujer, Ania, y si era varón, Mikel, pero no es ninguno de esos porque somos dos los que tenemos que decidir y elegimos uno que nos gustó a los dos”.

En la lista de nombres femeninos aparecían Miranda, Gaia, Alaia, Suri, Vida, Amaia, Ania, Jana y Gala. Para varón, en tanto, había considerado Amaro, Mikel, Río, Andrés, Boris y Jano. Sin embargo, ninguno de ellos fue el elegido en la selección final.

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De esta manera, la actriz confirmó que el nombre de su primer hijo ya está definido, aunque por ahora decidió mantenerlo en secreto. Así, mientras transita con emoción esta nueva etapa, conserva el misterio sobre uno de los detalles que más intriga genera entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada etapa de su proceso.

La noticia del embarazo había sido anunciada días atrás al aire de Perros de la Calle, el ciclo de Urbana Play. Allí, Molfese sorprendió por completo a Andy Kusnetzoff y al resto del equipo al revelar en vivo que está embarazada y mostrar por primera vez la ecografía que se había realizado.

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En plena emisión en vivo, Cande Molfese emocionó a Andy Kusnetzoff y a sus compañeros al contar que está embarazada (Perros de la Calle - Urbana Play)

Conmovida, la artista contó que había guardado la noticia durante más de tres meses y que finalmente sintió que ese era el momento indicado para compartirla. “Hace más de tres meses”, respondió cuando sus compañeros le preguntaron desde cuándo sabía que estaba esperando un bebé.

La reacción en el estudio fue inmediata. Andy y sus compañeros se acercaron a abrazarla y celebraron junto a ella el anuncio. Antes de mostrar la ecografía, la actriz expresó la emoción que le generaba ese momento: “Me preocupé por cosas más insignificantes de la vida y ahora viene un problema más lindo de la vida, ahora viene la foto que a mí realmente me cambió”.

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La sorpresa también fue total para el conductor. “¿Cómo? ¿Es chiste?”, lanzó Andy, desconcertado. Luego admitió que no sabía nada: “Me acabo de enterar al aire”. Cande, por su parte, explicó por qué eligió ese espacio para dar la noticia: “Es todo verdad. Para mí el lugar para contarlo era este”.

Finalmente, Kusnetzoff celebró la manera en que la actriz logró mantener el secreto y bromeó: “Es espectacular, me encantó la sorpresa. Le ganaste a Ángel de Brito”.

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