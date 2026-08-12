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El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Sony Pictures presentó el adelanto del thriller psicológico producido por Amazon MGM Studios

Verity presenta su tráiler.
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Sony Pictures presentó el nuevo tráiler de Verity: La sombra de un engaño, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover producida por Amazon MGM Studios. El thriller psicológico reúne a Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, y tiene previsto llegar a los cines el 1 de octubre.

Una escritora atrapada entre ficción y realidad

La historia sigue a Lowen Ashleigh, interpretada por Johnson, una escritora con problemas profesionales que recibe una oportunidad difícil de rechazar: continuar el trabajo de la reconocida autora Verity Crawford, encarnada por Hathaway, quien ya no puede escribir. Para completar el encargo, Lowen se instala en la remota finca donde vive la familia Crawford.

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Su función será trabajar como escritora fantasma, es decir, escribir textos que serán publicados bajo el nombre de otra persona. La tarea exige estudiar la obra y los documentos personales de Verity para reproducir su voz, pero el acceso a ese material conduce a un descubrimiento perturbador.

Lowen encuentra unas notas que parecen ser autobiográficas y contienen confesiones relacionadas con Jeremy Crawford, el esposo de Verity, interpretado por Hartnett. A partir de allí, la protagonista comienza a dudar de la naturaleza de los documentos y de las intenciones de quienes la rodean.

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La sinopsis plantea varios conflictos que avanzan al mismo tiempo: Lowen debe decidir si las páginas cuentan hechos reales o forman parte de una ficción, mientras intenta distinguir la manipulación de la atracción y una oportunidad profesional de una obsesión. Esa incertidumbre sostiene el componente psicológico del relato y coloca el vínculo entre las dos escritoras en el centro de la película.

Michael Showalter dirige al elenco

La dirección está a cargo de Michael Showalter, responsable de La idea de tenerte. El cineasta vuelve a trabajar con Hathaway, que aquí interpreta a la autora cuya presencia domina la historia incluso cuando Lowen intenta ocupar su lugar profesional.

Johnson encabeza el relato como la escritora que llega a la finca y encuentra los documentos. Hartnett completa el triángulo principal como Jeremy, el hombre sobre el que giran las confesiones atribuidas a Verity. El reparto anunciado incluye además a Ismael Cruz Cordova y Brady Wagner, aunque los materiales difundidos todavía no detallan sus personajes.

El adelanto promocional presenta la película como un thriller psicológico de tono sensual. La tensión surge del aislamiento de la finca, de los secretos familiares y de la creciente dificultad de Lowen para saber qué información puede creer. Verity permanece en el centro del conflicto: su incapacidad para escribir abre la puerta a la protagonista, pero sus notas cambian el sentido del trabajo.

Verity (Captura de tráiler oficial)
Verity (Captura de tráiler oficial)

Del best-seller de Colleen Hoover a los cines

La película adapta uno de los libros más conocidos de Hoover, autora cuyas obras han impulsado varias producciones cinematográficas. En este caso, la trama abandona el romance directo como motor principal y utiliza la atracción entre los personajes dentro de una historia marcada por documentos secretos, posibles engaños y versiones contradictorias.

Las fuentes promocionales identifican a Amazon MGM Studios como productora, mientras Sony Pictures fue la encargada de compartir el nuevo tráiler. El lanzamiento será exclusivamente en salas de cine según la información disponible; todavía no se anunció una fecha para plataformas de streaming.

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