La Joaqui contó cómo atraviesa su duelo tras hablar al borde del llanto de su separación: “Se me volaron los patitos”

Este video es una grabación de pantalla de un chat de WhatsApp. Se observa la interfaz de una conversación con múltiples mensajes de texto y notas de voz. Uno de los mensajes invita a los participantes a comentar sobre una entrevista de "La Q". El chat muestra reacciones de los usuarios y el avance del tiempo en los mensajes de audio. El contenido es una interacción digital documentada.

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Después de algunos días de silencio, lágrimas en televisión y un comunicado extenso en redes, La Joaqui volvió a hablar con sus seguidores. Lo hizo a través de su canal de difusión de Instagram, con la voz todavía cargada de emoción pero con un tono que marcó un antes y un después respecto de los días más duros que siguieron a su separación de Luck Ra.

“Hace mucho no hablamos. Estuve desquiciada. Se me volaron un poco los patitos, pero ya volví”, dijo, con una mezcla de humor y alivio que sus fans recibieron con alivio.

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El mensaje llegó después de una de las etapas más expuestas de su vida personal. A casi dos semanas de oficializar la ruptura con el cantante cordobés, la artista había pasado por PH, Podemos Hablar (Telefe), donde sus declaraciones sobre el final de la relación y sus referencias a Tuli Acosta —indicada como posible tercera en discordia— volvieron a instalarla en el centro de la conversación mediática.

El programa de Andy Kusnetzoff fue el escenario donde La Joaqui eligió poner en palabras el impacto de un desamor que, según ella misma reconoció, la tomó por sorpresa y la obligó a atravesar el duelo frente a las cámaras.

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La separación de La Joaqui y Luck Ra quedó en el centro de la conversación mediática después de sus declaraciones en PH, Podemos Hablar

Días antes de ese mensaje a sus seguidores, la cantante había publicado un extenso comunicado en sus redes sobre fondo negro. Allí agradeció el apoyo recibido y explicó por qué había decidido suspender notas y apariciones durante ese período. “Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”, escribió. Y agregó que la diferencia entre su proceso y el de cualquier otra persona es que, por su trabajo, esos momentos ocurren bajo una exposición que “muchas veces lastima y duele más de lo que se imagina”.

En ese mismo texto, la cantante fue cuidadosa con las palabras que eligió para referirse a su ex pareja. “No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida”, escribió, dejando en claro que el final del vínculo no implicaba traición ni resentimiento. “Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento de amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí”, sumó.

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Mientras ella eligió las palabras, el cordobés optó por otro lenguaje. El cantante reapareció en sus historias de Instagram con fotos de parrillas y asados, sin declaraciones directas sobre la ruptura. En una de las publicaciones escribió: “Tráiganse un fernet nomás”, junto a un emoji de corazón con una banda adhesiva, símbolo que sus seguidores interpretaron como una señal de duelo en proceso.

La Joaqui visitó un santuario del Gauchito Gil en su barrio y compartió una ofrenda en redes con un mensaje sobre la fe y los milagros

En otra, compartió una imagen de carne abundante con el texto: “Este plato se llama: ‘me llené y sobró carne, ayuda’”. El contraste entre la exposición de ella y el hermetismo de él marcó el tono de las semanas posteriores a la separación.

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Hace algunas horas, La Joaqui también visitó un santuario del Gauchito Gil en su barrio y compartió un video de la ofrenda en sus redes. Frente al altar, con un cigarrillo en la mano como tributo al santo popular, dijo: “En el barrio tenemos santos para todo: para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden. Aprendemos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”.

Posteriormente, la artista anunció que volvería a Buenos Aires con un show en vivo. La ciudad, sus fans, el escenario: todo eso apareció en el horizonte como una forma concreta de retomar el rumbo después del sacudón emocional. “La semana que viene van a salir a la venta las entradas. Estén atentos porque se los voy a tirar un día antes, pero va a ser la semana que viene. Estén atentos, van a ser muy accesibles para que todos puedan venir, obviamente”, dijo en el audio publicado en su grupo de difusión dedicado a sus fans.

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El evento está programado para el 30 de octubre en el Complejo C Art Media. “¿Hace cuánto no nos vemos las caras en Buenos Aires?”, preguntó, con una voz que sonó más a reencuentro que a promoción, sobre el final de su audio. La reacción de sus fans fue contundente: emojis de todo tipo inundaron el canal de difusión, respaldando a la cantante que los verá nuevamente en la capital.