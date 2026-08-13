Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Pachu Peña recordó a Jorge Messi y rememoró el sketch que hizo junto a Lionel a sus 18 años: "Una perdida enorme"

El humorista contó cómo fue el día en que el capitán de la Selección llegó al estudio para grabar un sketch y recordó con afecto al padre del futbolista, fallecido el sábado pasado en Rosario

Pachu Peña recordó a Jorge Messi y contó cómo grabó su famoso sketch con Lionel Messi a sus 18 años
Guardar

A cuatro días de la muerte de Jorge Messi, y después de que Lionel Messi despidiera a su padre con una carta pública, Pachu Peña recordó su vínculo con el papá del diez y rememoró el sketch que compartió con el futbolista cuando tenía 18 años durante una charla en Urbana Play.

El humorista evocó aquella grabación televisiva a partir de una pregunta del panel sobre el recordado sketch de Messi con los gauchos. En ese tramo de la entrevista, Peña contó que ya conocía a Jorge Messi y que, cuando Lionel llegó al estudio, intentó transmitirle tranquilidad a su padre antes de la filmación. “Jorge, quedate tranquilo que yo te lo cuido”, recordó que le dijo, al aludir al tono que tenía esa escena de “los gauchos rebeldes”.

PUBLICIDAD

Ante una consulta de Matías Martin sobre la edad del jugador en ese momento, Peña respondió que rondaba los 18 años. También señaló que, para entonces, el rosarino ya atravesaba una etapa destacada en Barcelona, aun en los primeros años de su carrera. “Ya la rompía en el Barcelona”, afirmó.

A lo largo del intercambio, Pachu Peña también se detuvo en la figura de Jorge Messi, a quien definió con afecto al recordar el trato que mantuvieron a lo largo del tiempo. “Un tipo divino, un tipazo”, dijo sobre el padre del capitán de la selección argentina.

PUBLICIDAD

Pachu Peña recordó su famoso sketch junto a Lionel Messi y contó sus charlas con su padre Jorge
Pachu Peña recordó su famoso sketch junto a Lionel Messi y contó sus charlas con su padre Jorge

Más adelante, Martin le pidió que sumara más recuerdos sobre Jorge Messi y el actor relató que la última vez que lo vio fue el año pasado en el teatro. Según su testimonio, allí se encontró con Jorge y con Celia, la madre de Lionel, y conversó un largo rato con ambos. “Divinos los dos, la verdad que toda la familia increíble”, expresó.

La charla también incluyó una referencia a Newell’s, cuando Martin le preguntó si alguna vez habían coincidido en la cancha. Peña respondió que Jorge Messi le consultó si seguía yendo al estadio y repasó una parte de ese diálogo. “No te veo”, dijo que le comentó el padre del futbolista, antes de que hablaran sobre los lugares desde donde cada uno seguía los partidos.

Sobre el final, el humorista volvió al impacto que le produjo la muerte de Jorge Messi y habló de la ausencia que deja dentro de su entorno más cercano. “Una pérdida enorme. Pero bueno, hay que seguir adelante”, sostuvo en el cierre de su recuerdo.

Las declaraciones dejaron otra escena sobre la relación entre Pachu Peña, Lionel Messi y su familia, con el recuerdo de una participación televisiva de la etapa inicial del futbolista y de los encuentros que el actor mantuvo con Jorge Messi en los años posteriores.

Este miércoles, Lionel Messi publicó en sus redes sociales una carta dedicada a su padre, Jorge Messi, quien murió el sábado pasado a los 68 años en Rosario. El capitán de la selección argentina, de 39 años, había permanecido en su ciudad natal hasta el martes por la noche junto a su familia y difundió el mensaje en su cuenta de Instagram después de regresar a Miami.

historia de Lionel Messi
El posteo de Lionel Messi para despedir a su papá Jorge

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió el futbolista al comienzo del texto que compartió en su perfil oficial.

En otro tramo del mensaje, Messi reveló cómo atravesó el Mundial 2026 mientras su padre enfrentaba un cuadro delicado de salud. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, expresó. Luego agregó que, durante el torneo, esperaba después de cada partido el mensaje de su padre y que esa ausencia le permitió dimensionar la gravedad del momento.

No dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar”, señaló el delantero, que también contó que había imaginado ganar el título para dedicárselo. “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió.

A cuatro días de la muerte de Jorge Messi, el jugador también contó que, cuando regresó, su padre creyó que la Argentina había perdido la final por penales y que ya no pudieron hablar de lo ocurrido durante la competencia. “No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido”, sostuvo en el posteo.

En el cierre del mensaje, Messi remarcó la relación cotidiana que mantenía con su padre pese a sus compromisos profesionales. “Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, escribió.

Temas Relacionados

Lionel MessiJorge MessiPachu Pena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ex Gran Hermano que abandonó OnlyFans: “Necesitaba plata fácil y la hice, pero la gente que lo consume es rara”

El exjugador del reality show habló de su decisión de cerrar su cuenta en la plataforma para adultos. Cuáles fueron los pedidos que le hicieron

El ex Gran Hermano que abandonó OnlyFans: “Necesitaba plata fácil y la hice, pero la gente que lo consume es rara”

Sergio Lapegüe se emocionó hasta las lágrimas al leer al aire la carta de Lionel Messi para despedir a su padre

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el conductor leyó en su programa la carta del capitán y terminó sumamente conmovido

Sergio Lapegüe se emocionó hasta las lágrimas al leer al aire la carta de Lionel Messi para despedir a su padre

Juana Molina en Infobae a la Tarde: “En mi música me siento turista y guía a la vez”

La cantante y actriz pasó por el streaming conducido por Manu Jove. Cómo fue volver a la actuación con “En el barro”. Y su proceso de creación a la hora de grabar sus discos en forma independiente

Juana Molina en Infobae a la Tarde: “En mi música me siento turista y guía a la vez”

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde las playas de Punta Cana: “Mi corazón está feliz”

Después de meses de versiones, los ex Gran Hermano compartieron un video desde el Caribe y sellaron la noticia con una postal a puro baile, arena y una frase que dejó cero dudas

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde las playas de Punta Cana: “Mi corazón está feliz”

Eva Bargiela sorprendió al contar una pesadilla recurrente: “Mi mayor miedo es ese”

En una confesión ante sus seguidores, la modelo compartió el sueño que la persigue con frecuencia y que involucra a su pareja, Gianluca Simeone

Eva Bargiela sorprendió al contar una pesadilla recurrente: “Mi mayor miedo es ese”

AMÉRICA

Gobierno de Laura Fernández anuncia estrategia para atender a más de 7 mil personas en situación de calle

Gobierno de Laura Fernández anuncia estrategia para atender a más de 7 mil personas en situación de calle

Presidente Asfura pide al Congreso aprobar reformas a la ENEE y anuncia que luego impulsará una propuesta sobre energía renovable en Honduras

276 participantes de los Juegos de Santo Domingo 2026 recibieron asistencia de la red de salud pública

El presidente Luis Abinader anuncia que los medallistas de Santo Domingo 2026 ingresarán al Parni desde 2027

Gaias Pendulum se queda sin show en Managua tras la negativa de ingreso de la dictadura de Nicaragua

MALDITOS NERDS

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Knytt Classic vuelve gratis a Steam y GOG por los 20 años del indie

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Aspyr relanza por sorpresa ‘The Lord of the Rings: War in the North’ en PC y consolas

Phantom Blade Zero tendrá un State of Play antes de su estreno en PS5 y PC

DEPORTES

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

“Me da mucha vergüenza”: la brutal autocrítica de Quinteros tras la histórica eliminación de Independiente en la Copa Argentina

Cuatro tenistas argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El partido de Messi en su vuelta al Inter Miami tras despedir a su padre: su intento de gol olímpico y el gesto que le robó una sonrisa

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

Marcelo Gallardo es uno de los máximos candidatos a dirigir a una selección de Sudamérica