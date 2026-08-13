Pachu Peña recordó a Jorge Messi y rememoró el sketch que hizo junto a Lionel a sus 18 años: "Una perdida enorme"

Pachu Peña recordó a Jorge Messi y contó cómo grabó su famoso sketch con Lionel Messi a sus 18 años

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A cuatro días de la muerte de Jorge Messi, y después de que Lionel Messi despidiera a su padre con una carta pública, Pachu Peña recordó su vínculo con el papá del diez y rememoró el sketch que compartió con el futbolista cuando tenía 18 años durante una charla en Urbana Play.

El humorista evocó aquella grabación televisiva a partir de una pregunta del panel sobre el recordado sketch de Messi con los gauchos. En ese tramo de la entrevista, Peña contó que ya conocía a Jorge Messi y que, cuando Lionel llegó al estudio, intentó transmitirle tranquilidad a su padre antes de la filmación. “Jorge, quedate tranquilo que yo te lo cuido”, recordó que le dijo, al aludir al tono que tenía esa escena de “los gauchos rebeldes”.

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Ante una consulta de Matías Martin sobre la edad del jugador en ese momento, Peña respondió que rondaba los 18 años. También señaló que, para entonces, el rosarino ya atravesaba una etapa destacada en Barcelona, aun en los primeros años de su carrera. “Ya la rompía en el Barcelona”, afirmó.

A lo largo del intercambio, Pachu Peña también se detuvo en la figura de Jorge Messi, a quien definió con afecto al recordar el trato que mantuvieron a lo largo del tiempo. “Un tipo divino, un tipazo”, dijo sobre el padre del capitán de la selección argentina.

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Pachu Peña recordó su famoso sketch junto a Lionel Messi y contó sus charlas con su padre Jorge

Más adelante, Martin le pidió que sumara más recuerdos sobre Jorge Messi y el actor relató que la última vez que lo vio fue el año pasado en el teatro. Según su testimonio, allí se encontró con Jorge y con Celia, la madre de Lionel, y conversó un largo rato con ambos. “Divinos los dos, la verdad que toda la familia increíble”, expresó.

La charla también incluyó una referencia a Newell’s, cuando Martin le preguntó si alguna vez habían coincidido en la cancha. Peña respondió que Jorge Messi le consultó si seguía yendo al estadio y repasó una parte de ese diálogo. “No te veo”, dijo que le comentó el padre del futbolista, antes de que hablaran sobre los lugares desde donde cada uno seguía los partidos.

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Sobre el final, el humorista volvió al impacto que le produjo la muerte de Jorge Messi y habló de la ausencia que deja dentro de su entorno más cercano. “Una pérdida enorme. Pero bueno, hay que seguir adelante”, sostuvo en el cierre de su recuerdo.

Las declaraciones dejaron otra escena sobre la relación entre Pachu Peña, Lionel Messi y su familia, con el recuerdo de una participación televisiva de la etapa inicial del futbolista y de los encuentros que el actor mantuvo con Jorge Messi en los años posteriores.

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Este miércoles, Lionel Messi publicó en sus redes sociales una carta dedicada a su padre, Jorge Messi, quien murió el sábado pasado a los 68 años en Rosario. El capitán de la selección argentina, de 39 años, había permanecido en su ciudad natal hasta el martes por la noche junto a su familia y difundió el mensaje en su cuenta de Instagram después de regresar a Miami.

El posteo de Lionel Messi para despedir a su papá Jorge

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió el futbolista al comienzo del texto que compartió en su perfil oficial.

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En otro tramo del mensaje, Messi reveló cómo atravesó el Mundial 2026 mientras su padre enfrentaba un cuadro delicado de salud. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, expresó. Luego agregó que, durante el torneo, esperaba después de cada partido el mensaje de su padre y que esa ausencia le permitió dimensionar la gravedad del momento.

“No dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar”, señaló el delantero, que también contó que había imaginado ganar el título para dedicárselo. “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió.

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A cuatro días de la muerte de Jorge Messi, el jugador también contó que, cuando regresó, su padre creyó que la Argentina había perdido la final por penales y que ya no pudieron hablar de lo ocurrido durante la competencia. “No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido”, sostuvo en el posteo.

En el cierre del mensaje, Messi remarcó la relación cotidiana que mantenía con su padre pese a sus compromisos profesionales. “Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, escribió.

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