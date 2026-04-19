Oriana Sabatini celebró sus 30 años con su hija Gia y recibió un emotivo mensaje de Paulo Dybala: “Te amamos”

Oriana Sabatini celebró su cumpleaños número 30 con una emotiva dedicatoria a su hija Gia en redes sociales (Instagram)

Oriana Sabatini celebró su cumpleaños número 30 en un contexto particularmente significativo, siendo este el primero que festeja como madre tras el nacimiento de su hija Gia.

La cantante compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su hija, acompañada de un mensaje en el que transmitió la emoción de este momento: “Cumpliendo 30 con el regalito que nos hicimos. Tardó nueve meses en llegar. Me vino sin manual. Es perfecto”, expresó la actriz y en la publicación.

El primer cumpleaños de Oriana Sabatini como madre renovó el significado de la fecha y fortaleció el vínculo familiar

La fecha adquirió un nuevo sentido para la artista, quien destacó que este aniversario representó una etapa distinta al ser el primero que atraviesa en su rol de madre. La llegada de Gia transformó el significado de su cumpleaños, otorgándole un valor emocional renovado y profundizando el vínculo familiar.

Paulo Dybala, esposo de Oriana, formó parte activa de la celebración. El futbolista dedicó un mensaje afectuoso a su esposa en redes sociales, acompañado de imágenes en las que aparece junto a su esposa y su hija. “¡Feliz cumple, mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te amamos con el alma y corazón”, escribió el jugador. La respuesta de Sabatini fue inmediata: “¡No me entra tanto amor en el corazón!”, manifestó la artista en referencia al mensaje recibido.

Oriana Sabatini recibió mensajes de amor y reconocimiento público en sus redes, marcando un significativo aniversario personal y familiar

La jornada también estuvo marcada también por el saludo especial de Catherine Fulop, madre de Oriana. La actriz venezolana utilizó sus redes para expresar su orgullo y amor por su hija mayor, compartiendo un video con imágenes de las tres décadas de vida de Oriana y un mensaje: “Hoy celebramos tu vida, Ori y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá. Además de que naciste un 19 de abril, un día que habla de comienzos, de valentía y de libertad… (día en que se firma el acta de independencia de Venezuela) y siento que tu vida honra exactamente eso”.

En su publicación, Fulop también resaltó el debut como escritora de su hija y el reciente nacimiento de su nieta: “Hoy cumplís 30, te convertiste en mamá de Gia —y ahí entendiste que el amor se expande hasta doler de tan inmenso, y además, le regalás al mundo tu primera novela… tu voz”.

“Cumpliendo 30 con el regalito que nos hicimos", escribió la cantante junto a su hija

Catherine profundizó sobre la maternidad y el crecimiento de su hija, escribiendo: “Ser mamá es hermoso y caótico, es dar parte de tu libertad… pero recibes un amor que lo transforma todo”. El mensaje concluyó con palabras de reconocimiento hacia Oriana: “Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa. Hoy no solo celebramos tu nacimiento… celebramos todo lo que estás creando. Feliz vida, hijita, ¡te amo con todas mis fuerzas!”.

Una de las postales que compartió Paulo Dybala de Oriana Sabatini junto a su hija

Además, en sus historias de Instagram, Fulop publicó una fotografía de la infancia de Oriana con la dedicatoria: “Ja, ja, ja hoy cumple mi bebita siempre con su cara de enojona. ¡Qué orgullosa estoy de ti, mi amor! Que se cumplan todos tus sueños”.

Oriana Sabatini a punto de soplar las velitas de cumpleaños

La familia Sabatini-Fulop celebró el cumpleaños de Oriana en un clima de emoción y cercanía, en el que la presencia de Gia marcó un cambio central en la vida de la artista y del futbolista Paulo Dybala. Ambos compartieron públicamente la felicidad por este nuevo capítulo, resaltando la importancia de la familia en sus mensajes y publicaciones. La jornada combinó recuerdos, palabras de afecto y gestos públicos que reflejaron la relevancia de los nuevos comienzos y la reinvención personal en este momento de la vida de Oriana Sabatini.