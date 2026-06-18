Oriana Sabatini habló de los rumores de distanciamiento con la familia de Paulo Dybala: “A nadie explicaciones”

En medio de las versiones que indican un distanciamiento con la familia, de su pareja y padre de su hija, Gia, Oriana Sabatini enfrentó a la prensa (Intrusos – América)

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo elevó la temperatura futbolera y social en todo el país. Las expectativas, los rituales y los reencuentros familiares se multiplican en cada rincón, y en ese contexto, Paulo Dybala y Oriana Sabatini protagonizaron una historia que, lejos de la calma habitual, se vio envuelta en rumores y versiones cruzadas. La pareja viajó hasta Córdoba, donde reside la familia del futbolista, para presentar en sociedad a su hija Gia. Sin embargo, la ausencia de Oriana en las fotos del encuentro desató una ola de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento con el clan Dybala. En ese marco, la artista salió a esclarecer la situación ante las cámaras.

A la salida del estudio de Olga, Oriana estuvo acompañada por su madre, Catherine Fulop, y respondió sin rodeos a la consulta ante un notero de Intrusos (América). “(El vínculo) está bárbaro”, afirmó con claridad, dejando asentado que no hay conflicto alguno. Ante la insistencia por su ausencia en las fotos familiares, fue directa: “¿Cómo ausencia?, si estaba ahí… ¿Pablo no se puede sacar fotos solo con su familia de repente? Estuve toda la noche con su familia entera y con mi bebé en brazos. Me parece que no le tengo que dar a nadie explicaciones de lo que estaba haciendo o por qué no salí en una foto”.

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Oriana amplió su visión sobre el encuentro y la dinámica familiar: “Totalmente, pero a Paulo no lo ven hace años y la gente se quiere sacar fotos con él”. Cuando el notero indagó si le habían ofrecido sumarse a las tomas, aclaró: “No había lugar a eso. En el sentido de que yo estaba cuidando a mi hija, a él lo dejo hacer lo que quiera y con su familia. Y fin. (El encuentro) fue hermoso”. Así, dejó en claro que su prioridad fue acompañar a Gia, permitiendo que Paulo disfrutara del reencuentro con sus seres queridos.

"¿Pablo no se puede sacar fotos solo con su familia de repente?", comentó Oriana ante los rumores de distanciamiento con la familia de Dybala (Instagram)

La entrevista tocó otro de los temas que suelen rodear a la familia Sabatini: su vínculo con la tía, Gabriela Sabatini, y la posibilidad de que conozca a Gia. Visiblemente agotada ante la reiteración de la pregunta, Oriana fue contundente: “Tampoco voy a contestar más preguntas sobre eso”. En ese momento, su madre Catherine intervino para respaldar a su hija y descomprimir la situación: “Vayan a buscar a la protagonista de esto. Yo justamente no lo soy. Nos encanta la familia unida y eso es lo que tratamos de hacer”.

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Las declaraciones de Oriana y Catherine llegaron como respuesta directa a la ola de versiones que circuló horas antes, especialmente tras la cobertura de Intrusos (América), donde Rodrigo Lussich relató detalles del encuentro familiar en Córdoba. Según el conductor, el viaje fue una oportunidad para que Paulo regresara a su ciudad natal y presentara a Gia ante varios de sus seres queridos, aunque no todos estuvieron presentes. Lussich subrayó el distanciamiento con su hermano Mariano, quien no asistió al evento: “Mariano no fue al encuentro familiar. Sí estuvo su hermano Gustavo, con quien tuvo sus idas y vueltas”. El periodista remarcó que, aunque la reunión buscó acercar a la familia, “fueron muchos, pero muchos no. Se buscó la camaradería para acercar a la familia. El alejamiento fue tal que sus hermanos no estuvieron en su casamiento”.

En medio de su visita a la Argentina, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich narraron la reunión que organizó el futbolista y contaron detalles de la problemática con sus familiares (Intrusos - América)

En ese contexto, la ausencia de Oriana y su hermana menor, Tiziana, en las imágenes oficiales fue interpretada por parte de la prensa como una negativa a posar con la familia Dybala y un posible síntoma de discusiones de larga data. “¿Por qué Oriana no quiso posar con la familia de su marido? Es llamativo. Las discusiones vienen de años”, insistió Lussich, reavivando los rumores de fricciones y diferencias internas.

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Así, la historia de Oriana y Paulo en Córdoba refleja los matices de cualquier familia: reencuentros, ausencias, charlas pendientes y, sobre todo, la búsqueda de armonía en medio de las exigencias de la vida pública. Mientras la Selección Argentina se prepara para salir a la cancha y el país se sumerge en la fiebre mundialista, el clan Dybala-Sabatini se enfoca en lo importante: el amor, la familia y el valor de compartir los momentos que quedan para siempre.