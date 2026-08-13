Panamá avanza en informe técnico para garantizar la pesca sostenible de atún con palangre

En Panamá, el proyecto se centrará en las pesquerías de camarón y grandes pelágicos (atún y dorado), sectores que generan ingresos por exportaciones. (Foto cortesía MAGA)

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Las acciones para fortalecer la pesca sostenible en Panamá dieron un nuevo paso con la recepción de la preevaluación de la pesquería nacional de atún con palangre bajo el estándar del Marine Stewardship Council (MSC).

Este informe técnico, entregado a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), define el camino que podría llevar a la certificación internacional de este sector clave para la economía azul del país.

La revisión destaca los puntos a mejorar y las tareas necesarias para que Panamá cumpla con los exigentes criterios internacionales de pesca responsable.

El objetivo es garantizar la sostenibilidad, la trazabilidad y la competitividad de los productos marinos, reforzando el compromiso nacional con la gestión sostenible de los recursos acuáticos.

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La pesquería panameña de atún con palangre ha iniciado su proceso de preevaluación para alinearse con los estándares del MSC, lo que representa el primer paso hacia una posible certificación internacional.

Marineros trabajan en la faena de pesca de atún a bordo de un barco palangrero en aguas de Panamá, con varios atunes recién capturados en cubierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso implica identificar áreas de mejora, definir acciones concretas y reforzar la cooperación entre instituciones públicas y actores del sector.

Esta iniciativa apunta a consolidar la posición de Panamá en mercados que reconocen y premian los productos certificados y ambientalmente responsables.

A la par de este avance, Panamá fue escenario del lanzamiento del proyecto internacional “Integración de cadenas de valor de la pesca marina sostenible en la Economía Azul de los Grandes Ecosistemas Marinos Costeros de la Corriente de las Canarias y el Pacífico Centroamericano”, conocido como Global Marine Commodities (GMC 2).

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Esta iniciativa, financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), tendrá una duración de cinco años y se implementará en seis países de América y África.

El proyecto se desarrollará en Panamá, Guatemala y Ecuador por Centroamérica, y en Marruecos, Mauritania y Senegal por África Occidental. La ejecución estará a cargo de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), con respaldo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la colaboración de los gobiernos locales.

Un pescador descansa frente a los edificios de Punta Pacífica, en el sitio pesquero de Boca La Caja, en la ciudad de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

El GMC 2 reconoce que detrás de cada embarcación existen miles de familias y comunidades costeras que dependen directamente de los recursos marinos. La propuesta busca fomentar el desarrollo, la inclusión y el bienestar de estos grupos, reforzando la gestión responsable de la pesca y la conservación de los ecosistemas acuáticos.

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Según Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la pesca responsable basada en el conocimiento y la participación de quienes viven del mar.

Carrasquilla señaló que la colaboración entre organismos internacionales y actores nacionales permitirá avanzar en la gestión de pesquerías como el camarón silvestre y los grandes pelágicos, demostrando que el desarrollo económico y la conservación pueden ir de la mano.

El directivo agradeció el apoyo del GEF, el PNUD, SFP y de todos los socios involucrados, destacando que el éxito del proyecto dependerá del compromiso colectivo, especialmente de los pescadores, las comunidades costeras, la industria, la academia y la sociedad civil.

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En Panamá, el proyecto se centrará en las pesquerías de camarón y grandes pelágicos (atún y dorado), sectores que generan ingresos por exportaciones, empleo y seguridad alimentaria en las comunidades costeras. Entre los objetivos principales figura el fortalecimiento de herramientas de gestión para asegurar la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad marina.

La pesca de atún con palangre es una técnica comercial que utiliza una línea principal extensa con miles de anzuelos que se sujetan a ramales más cortos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto GMC 2 busca transformar las cadenas de suministro de productos del mar para enfrentar retos como la sobreexplotación pesquera y la pérdida de biodiversidad.

Para lograrlo, promoverá la colaboración entre el gobierno, el sector privado, organizaciones pesqueras y otros actores clave, con el fin de mejorar la gobernanza y generar beneficios ambientales, sociales y económicos.

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La iniciativa impulsará la participación de pescadores, grupos indígenas, mujeres, jóvenes y empresas en los procesos de consulta y toma de decisiones. Además, se espera mejorar la gestión de cerca de 1,4 millones de toneladas de productos del mar y beneficiar de forma directa e indirecta a unas 400 mil personas en los seis países involucrados.

El avance en la preevaluación del atún con palangre y la puesta en marcha de GMC 2 reafirman el rol de Panamá como referente regional en la gestión sostenible de los recursos marinos y en la promoción de la economía azul.