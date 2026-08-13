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La transformación de Daniela Celis para su debut en Sex: smokey eyes, brillo y tonos plateados

La ex Gran Hermano mostró el detrás de escena de su preparación para debutar en la obra de José María Muscari, donde se sumó como artista invitada

Daniela Celis mostró cómo se maquilló para su debut en Sex
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La previa del debut de Daniela Celis en Sex, la obra de José María Muscari, sumó un nuevo capítulo con la difusión del proceso de maquillaje que acompañó su primera función en el espectáculo. La ex Gran Hermano se presentó días atrás en el escenario del teatro y, este miércoles, su maquillador Lautaro Eros Ferrante mostró el paso a paso de la preparación estética para una jornada que incluyó tres funciones en un mismo día.

Ferrante detalló que el trabajo comenzó con la preparación de la piel a partir de limpieza e hidratación. Después aplicó base, contorno, rubor e iluminador en crema, con una técnica centrada en la duración del maquillaje. “Este fue el makeup para Dani, que debutó en Sex y la rompió toda”, expresó al describir el resultado final del look que acompañó a Celis en su estreno.

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El maquillador explicó que una de las claves del proceso estuvo en la fijación, ya que el desafío exigía resistencia sobre el escenario. “Dani tenía tres funciones el mismo día y obviamente que esto tenía que durar perfecto”, señaló. Para eso, selló el trabajo con polvo traslúcido y luego reforzó contornos, rubor e iluminación con productos en polvo.

En la zona de los ojos, Ferrante eligió una base en crema y luego sumó sombras en tonos similares para asegurar permanencia. Según contó, Daniela Celis pidió un smokey eyes oscuro, aunque sin llegar al negro pleno, con la intención de que el maquillaje tuviera presencia bajo las luces del show. “No queríamos que sea cien por ciento negro”, afirmó al explicar la elección de la paleta.

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El video muestra la cobertura del espectáculo en vivo de Daniela Celis en Sex. La joven debutó y su performance enloqueció al público (Video: Instagram)

La etapa final del look incluyó brillo en el lagrimal con pigmento plateado y labios en marrones intensos. El estilista también retocó el peinado para conservar la forma de las ondas a lo largo de la jornada. “Dani quería que haya mucho brillo en el lagrimal” y también “una boca superfuerte”, relató Ferrante en su descripción del trabajo.

El cierre del proceso sumó brillo corporal y una devolución elogiosa para la participante de Sex. “Serviste rostro, serviste cuerpo, serviste outfit y serviste show”, expresó el maquillador al compartir las imágenes del resultado.

El estreno de Daniela Celis en la propuesta de José María Muscari se produjo en una función marcada por la expectativa del público. La ex participante del reality apareció en escena con vestuario negro, ropa interior y botas altas, dentro de una puesta con música, luces y coreografías. Su presencia formó parte de su incorporación como artista invitada durante los sábados de agosto.

Daniela Celis pidió un smokey eyes oscuro para su debut en Sex, con sombras de alta permanencia y sin llegar al negro pleno
Daniela Celis pidió un smokey eyes oscuro para su debut en Sex, con sombras de alta permanencia y sin llegar al negro pleno

Durante la función, Celis interactuó con el escenario y con la platea. El show incluyó desplazamientos entre caños y cadenas, baile junto a su partenaire y un recorrido que también alcanzó el pasillo y las butacas. La respuesta del público llegó con aplausos y gritos a lo largo de la presentación.

Antes del debut, Daniela Celis había contado en sus redes sociales su entusiasmo por sumarse al espectáculo. En un video, mostró imágenes de la previa y del después de la función, además de invitar a sus seguidores a acompañarla. “Vine a ver sola el show de mis sueños”, dijo antes de salir a escena. Más tarde agregó: “Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”, en referencia a su vínculo previo con la obra.

La influencer también definió a Sex como una propuesta pensada para públicos diversos y convocó a sus seguidores a verla en el teatro durante agosto. La obra, que se mantuvo en cartel durante siete años, combina texto, humor, música, baile y desnudos dentro de una experiencia inmersiva con participación activa del público.

En declaraciones previas a Teleshow, José María Muscari explicó que el objetivo del espectáculo apunta a modificar la mirada tradicional sobre la temática sexual en escena. El director sostuvo que la propuesta busca correrse de la idea del sexo como un territorio oscuro o prohibido y llevarlo a un registro más abierto dentro del lenguaje teatral.

La llegada de Daniela Celis a Sex se inscribe en una nueva etapa de su recorrido artístico tras su paso por Gran Hermano en 2022. Su debut sobre el escenario amplió su exposición en un formato distinto al de la televisión y las redes, con funciones previstas durante todos los sábados de agosto.

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