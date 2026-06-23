La particular visita de Joaquín Furriel al Valle de la Luna: paisajes imponentes y el partido de la Selección

Joaquín Furriel aprovechó la gira de Ricardo III para conocer el Parque Provincial Ischigualasto (Instagram)

Joaquín Furriel lleva meses recorriendo el país con su obra Ricardo III y convirtió cada parada en una oportunidad para conocer los rincones que la Argentina guarda lejos de Buenos Aires. Una de esas escalas fue San Juan, donde el actor se dio una vuelta por el Parque Provincial Ischigualasto y documentó cada momento en sus redes sociales.

Las imágenes hablan por sí solas. En una de ellas aparece solo, de frente a la cámara, con una gorra negra con el logo del parque estampado —una calavera de dinosaurio y la inscripción “Ischigualasto”— y la formación rocosa conocida como El Hongo recortada contra el cielo detrás suyo. En otra foto, el mismo monolito aparece en primer plano, bañado por la luz anaranjada del atardecer, con las paredes rojizas de los farallones al fondo. La luna, apenas visible en el cielo azul profundo, completa la postal.

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El Hongo no fue la única formación que capturó su atención. Furriel también fotografió otras estructuras del parque: una columna de roca oscura coronada por una piedra redondeada, rodeada de acantilados que el sol poniente tiñe de ocre; un paisaje donde el terreno gris se abre en cañadones y quebradas que se pierden en el horizonte serrano; y el campo de esferas, esa explanada donde decenas de bolas de piedra de distintos tamaños descansan sobre la arena como si alguien las hubiera colocado una por una. También registró una llanura de arena clara con formaciones bajas y una roca que forma un arco natural, todo bajo el sol del mediodía.

Las formaciones rocosas del Parque Nacional Ischigualasto, en la provincia de San Juan

El Parque Nacional Ischigualasto en San Juan muestra sus características formaciones rocosas y paisaje árido

En cada foto el actor dejó ver los increíbles paisajes de San Juan

El momento más personal de la visita quedó registrado en una story donde Furriel posa frente a El Hongo junto a su guía, una mujer con campera verde del parque y remera naranja con el logo de Ischigualasto. Sobre la imagen, el actor escribió: “Gracias Carina por tu guía en esta inmensidad de historia, cuando alguien ama lo que hace transmite ese amor.” Al pie de otra foto, etiquetó la cuenta oficial del parque con tres corazones en celeste y blanco.

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El parque también tomó la palabra. Desde sus redes sociales, la institución describió así la jornada: “Tuvimos el gusto de recibir a Joaquín Furriel, quien recorrió el parque y compartió una jornada junto a quienes forman parte de la comunidad de Ischigualasto.”

Pero la visita tuvo un condimento extra que hizo de la tarde en el Valle de la Luna sea todavía más especial para todo el equipo: “La visita coincidió con el encuentro entre Argentina y Austria, y Joaquín se sumó a la previa, los comentarios y el aliento compartido con guías, trabajadores y colaboradores del parque. Una de esas tardes sencillas que se disfrutan entre mates, conversaciones y la emoción de ver jugar a la Selección“. El actor también lo compartió en sus historias de Instagram: ”Qué lindo ver a Argentina en algún lugar de Argentina".

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Un extenso paisaje desértico con formaciones rocosas y estratos de colores en el Parque Nacional

Joaquín junto a Carina, la mujer que tuvo el rol de guía

Furriel también aprovechó para ver el partido de Argentina-Austria en el parque (Instagram)

El texto institucional cerró con una reflexión sobre lo que hace al lugar algo más que un paisaje: “Más allá de los paisajes, Ischigualasto también se construye con las personas que le dan vida todos los días. Por eso, fue una alegría recibir a Joaquín y compartir un rato tan ameno con él”.

El parque también publicó sus propias fotografías del encuentro. En una de ellas, Furriel y una trabajadora del lugar posan juntos frente a El Hongo, ambos con camperas oscuras, ella con la remera naranja del parque bien visible. En otra, el actor aparece solo, de perfil al paisaje, con la misma gorra negra y las manos en los bolsillos, la silueta del monolito elevándose a sus espaldas.

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El Parque Provincial Ischigualasto, conocido popularmente ubicado en el departamento de Valle Fértil, en San Juan, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. El lugar alberga una de las secuencias de sedimentos triásicos más completas del mundo, con una antigüedad de entre 230 y 210 millones de años, y es uno de los sitios paleontológicos de mayor valor del planeta. Sus formaciones, modeladas por la erosión del viento y el agua sobre arcillas y areniscas, generan ese paisaje de apariencia extraterrestre que las fotos de Furriel mostraron a sus seguidores.