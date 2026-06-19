El entrenamiento de las esposas de los jugadores de la Selección en Kansas City: “Team de running mundialista”

La esposa de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico salieron a correr por las calles estadounidenses (Video: Instagram)

Agus Gandolfo y Caro Calvagni no dejaron que el Mundial interrumpiera sus rutinas. Mientras Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico se preparan con la Selección Argentina en Kansas City, sus parejas salieron a correr por las calles de esa ciudad y completaron 5 kilómetros junto a Jano Martínez, el hermano del delantero del Inter, y Jazmín Fernández, la pareja de Jano.

Las imágenes las publicó Agus en sus historias de Instagram, con etiqueta a Caro Calvagni. En los videos se las ve correr de espaldas por una avenida soleada de Kansas City, con ropa deportiva negra y zapatillas blancas, mientras el sticker de ubicación confirma la ciudad y una tilde verde certifica los 5 kilómetros completados.

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El grupo no salió a trotar liviano. Los registros muestran un ritmo sostenido por las veredas de la ciudad, con el sol todavía alto y los edificios de ladrillo de Kansas City como telón de fondo. Nada en las imágenes sugiere una salida casual: la indumentaria, la cadencia y la distancia hablan de una rutina trabajada.

En uno de los videos, Caro aparece de frente a la cámara al final de la corrida, con top bordo y una pulsera dorada en la muñeca, posando con gesto pícaro. La escena resume el tono del grupo: esfuerzo y buen humor a partes iguales.

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Caro, Agus, el hermano de Lautro Martínez y su pareja, salieron a correr por las calles de Kansas (Instagram)

La jornada cerró con una foto grupal en un parque de la ciudad, con decoración mundialista visible en el fondo. Jazmín quedó a la izquierda del encuadre, Jano en el centro junto a Caro, y Agus a la derecha con visera blanca y top Nike. Los cuatro posaron distendidos sobre el pasto verde, con el skyline de Kansas City detrás y carteles alusivos al torneo que le dan al momento un marco difícil de ignorar.

Fue Agus quien le puso nombre al momento con una frase que no dejó lugar a dudas: “Se armó team de running mundialista”. El grupo se formó en el marco del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección Argentina eligió Kansas City como ciudad base durante las primeras etapas de la Copa del Mundo, lo que llevó a parejas y familiares de los jugadores a instalarse en esa ciudad para estar cerca del plantel.

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Días atrás, tras el partido en el que Argentina venció a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Valentina Cervantes organizó una tarde de pileta en el hotel para entretener a sus hijos, Olivia, de 6 años, y Benjamín, de 2. Cervantes había alentado a Enzo Fernández con la camiseta número 24 desde las tribunas.

Las mujeres celebraron la victoria de Argentina-Argelia con una tarde a puro juego en el hotel (Video: Instagram)

Los pequeños se reunieron con Nina, de 5 años, y Theo, de 2, los hijos de Agustina y Martínez. El encuentro se repite cada vez que el calendario de la Selección reúne a estas familias en una misma ciudad: aunque viven en lugares distintos, las mujeres aprovechan los partidos para organizar reuniones donde los chicos juegan mientras ellas se ponen al día.

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Fue Cervantes quien publicó el video que mostró la escena: los cuatro niños en traje de baño, corriendo por el pasillo del hotel rumbo a la pileta. La reacción de Gandolfo no se hizo esperar. “¡Qué equipo!”, comentó.

A la tarde en la pileta también se sumó Calvagni, íntima amiga de ambas. La influencer compartió un video de Benjamín aplicándose protector solar antes de entrar al agua y lo acompañó con un comentario que graficó la situación con humor: “Nos bañó de protector solar a todas”. El hijo de Cervantes y Enzo Fernández tiene presencia habitual en las redes de su entorno y sus ocurrencias no pasan desapercibidas en cada ocasión que su madre comparte un video o foto de él.

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