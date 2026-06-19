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El entrenamiento de las esposas de los jugadores de la Selección en Kansas City: “Team de running mundialista”

Caro Calvagni y Agus Gandolfo (parejas de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez) decidieron continuar con su rutina en medio del Mundial 2026 y aprovecharon para motivarse mutuamente

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La esposa de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico salieron a correr por las calles estadounidenses (Video: Instagram)

Agus Gandolfo y Caro Calvagni no dejaron que el Mundial interrumpiera sus rutinas. Mientras Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico se preparan con la Selección Argentina en Kansas City, sus parejas salieron a correr por las calles de esa ciudad y completaron 5 kilómetros junto a Jano Martínez, el hermano del delantero del Inter, y Jazmín Fernández, la pareja de Jano.

Las imágenes las publicó Agus en sus historias de Instagram, con etiqueta a Caro Calvagni. En los videos se las ve correr de espaldas por una avenida soleada de Kansas City, con ropa deportiva negra y zapatillas blancas, mientras el sticker de ubicación confirma la ciudad y una tilde verde certifica los 5 kilómetros completados.

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El grupo no salió a trotar liviano. Los registros muestran un ritmo sostenido por las veredas de la ciudad, con el sol todavía alto y los edificios de ladrillo de Kansas City como telón de fondo. Nada en las imágenes sugiere una salida casual: la indumentaria, la cadencia y la distancia hablan de una rutina trabajada.

En uno de los videos, Caro aparece de frente a la cámara al final de la corrida, con top bordo y una pulsera dorada en la muñeca, posando con gesto pícaro. La escena resume el tono del grupo: esfuerzo y buen humor a partes iguales.

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Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, sonríen y posan en un área verde. Una mujer tiene un teléfono en alto. Llevan atuendos y zapatillas deportivas
Caro, Agus, el hermano de Lautro Martínez y su pareja, salieron a correr por las calles de Kansas (Instagram)

La jornada cerró con una foto grupal en un parque de la ciudad, con decoración mundialista visible en el fondo. Jazmín quedó a la izquierda del encuadre, Jano en el centro junto a Caro, y Agus a la derecha con visera blanca y top Nike. Los cuatro posaron distendidos sobre el pasto verde, con el skyline de Kansas City detrás y carteles alusivos al torneo que le dan al momento un marco difícil de ignorar.

Fue Agus quien le puso nombre al momento con una frase que no dejó lugar a dudas: “Se armó team de running mundialista”. El grupo se formó en el marco del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección Argentina eligió Kansas City como ciudad base durante las primeras etapas de la Copa del Mundo, lo que llevó a parejas y familiares de los jugadores a instalarse en esa ciudad para estar cerca del plantel.

Días atrás, tras el partido en el que Argentina venció a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Valentina Cervantes organizó una tarde de pileta en el hotel para entretener a sus hijos, Olivia, de 6 años, y Benjamín, de 2. Cervantes había alentado a Enzo Fernández con la camiseta número 24 desde las tribunas.

Las mujeres celebraron la victoria de Argentina-Argelia con una tarde a puro juego en el hotel (Video: Instagram)

Los pequeños se reunieron con Nina, de 5 años, y Theo, de 2, los hijos de Agustina y Martínez. El encuentro se repite cada vez que el calendario de la Selección reúne a estas familias en una misma ciudad: aunque viven en lugares distintos, las mujeres aprovechan los partidos para organizar reuniones donde los chicos juegan mientras ellas se ponen al día.

Fue Cervantes quien publicó el video que mostró la escena: los cuatro niños en traje de baño, corriendo por el pasillo del hotel rumbo a la pileta. La reacción de Gandolfo no se hizo esperar. “¡Qué equipo!”, comentó.

A la tarde en la pileta también se sumó Calvagni, íntima amiga de ambas. La influencer compartió un video de Benjamín aplicándose protector solar antes de entrar al agua y lo acompañó con un comentario que graficó la situación con humor: “Nos bañó de protector solar a todas”. El hijo de Cervantes y Enzo Fernández tiene presencia habitual en las redes de su entorno y sus ocurrencias no pasan desapercibidas en cada ocasión que su madre comparte un video o foto de él.

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Caro CalvagniAgus GandolfoNicolás TagliaficoLautaro MartínezMundial 2026Kansas City

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