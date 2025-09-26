Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

Después de los rumores de inflidelidad, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich dio mucho que hablar, ya que a los pocos días de hacerse pública comenzaron los rumores de una posible infidelidad del exfutbolista con Ivana Figueiras. Aunque en un principio ambos protagonistas desmintieron las versiones, la confirmación del nuevo vínculo llegó de forma indirecta, pero elocuente, a través de sus redes sociales.

Cvitanich y Figueiras eligieron la naturalidad y la intimidad para blanquear su relación, al compartir una imagen juntos que no tardó en captar la atención de sus seguidores. En la foto, ambos están recostados en un sillón claro, en un ambiente de hogar relajado y cotidiano. Ivana lleva puesta una sudadera marrón con capucha y pantalón oscuro, con el pelo liso cayendo sobre sus hombros, y una mirada tranquila dirigida fuera de cámara. Darío, a su lado, viste una remera clara y sonríe abiertamente hacia el objetivo, en una postura que refleja cercanía y complicidad. El fondo, con estantes de madera y cristales repletos de vajilla y objetos, suma detalles hogareños y refuerza la atmósfera familiar y distendida.

Lejos de frases elaboradas o palabras alusivas, la pareja se limitó a etiquetar a Ivana en la publicación, sin sumar texto, emojis ni explicaciones, dejando que la imagen hablara por sí sola. Hasta el momento, la modelo no compartió la postal en sus propias historias, pero el mensaje quedó claro: por primera vez, se mostraron públicamente como pareja, eligiendo la sencillez y la autenticidad como sello del inicio de una nueva etapa.

La foto de entrecasa con la que Darío blanqueó su relación con Ivana (Foto: Instagram)

Semanas atrás, el exfutbolista, quien fue abordado por un móvil de Intrusos (América) mientras esperaba en su auto, volvió a enfrentar las cámaras para explicar cómo atraviesa este momento personal y cómo repercutió la noticia en su vínculo con su expareja y madre de sus hijas.

Lejos de esquivar las preguntas, Cvitanich agradeció la presencia de la prensa y buscó aclarar los trascendidos: “Se dicen cosas que no son. Me parece que está bueno poder aclararlo. Primero quiero sacar a las personas del medio, en este caso obviamente a Ivana, que nos estamos conociendo y que no hay mucho más para contar. Y después, obviamente por respeto, que tenemos tres chicas que también miran tele, ven cosas y no está bueno que vean o que se digan cosas que no son”.

Con cautela, el exdelantero de Boca y Racing hizo especial énfasis en el cuidado de sus hijas y en preservar la intimidad familiar. Aseguró que, más allá de los rumores, la relación con Figueiras recién comienza: “Nos estamos conociendo y no hay mucho más para contar”. Además, al ser consultado sobre el silencio que eligió su exmujer, él fue comprensivo: “Tiene todo su derecho a estar en silencio. Obviamente, ninguna separación es fácil. Esto ya viene hace un tiempo. Entonces, tendrá su momento y ya charlará. Así que me parece que también está bueno poder respetarle ese silencio o ese momento de no querer charlar”.

A poco tiempo de conocerse su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich desmintió las versiones de infidelidad y habló de su vínculo con Ivana Frigueiras (Intrusos – América)

El periodista de Intrusos reparó en una versión que circuló en los medios: que Chechu se habría enterado por la prensa del vínculo entre su expareja y la modelo. El exfutbolista negó rotundamente esa posibilidad: “No, nunca escuché que haya dicho eso ella. Entonces, no puedo hablar sobre supuestos. Las cuestiones de nuestra separación las sabemos los dos”.

En medio del ida y vuelta, también se puso sobre la mesa la cronología de los hechos. Según el periodista, la separación entre Cvitanich y Bonelli data de “hace varios meses, aproximadamente ocho,” y el acercamiento con Ivana habría comenzado hace apenas dos. El futbolista surgido en Banfield asintió, aunque intentó poner en contexto la polémica: “Pasa que ustedes se enteraron hace poco que yo me separé, entonces por ahí metieron la historia de Ivana, en este caso, que también tiene su familia, a sus hijas y, y no está bueno que se le involucre de esa manera, porque aparte no es cierto”.