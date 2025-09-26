Teleshow

Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

El exfutbolista subió la primera fotografía en sus redes sociales con la modelo e hizo oficial su relación

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Después de los rumores de
Después de los rumores de inflidelidad, Darío Cvitanich blanqueó su romance con Ivana Figueiras

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich dio mucho que hablar, ya que a los pocos días de hacerse pública comenzaron los rumores de una posible infidelidad del exfutbolista con Ivana Figueiras. Aunque en un principio ambos protagonistas desmintieron las versiones, la confirmación del nuevo vínculo llegó de forma indirecta, pero elocuente, a través de sus redes sociales.

Cvitanich y Figueiras eligieron la naturalidad y la intimidad para blanquear su relación, al compartir una imagen juntos que no tardó en captar la atención de sus seguidores. En la foto, ambos están recostados en un sillón claro, en un ambiente de hogar relajado y cotidiano. Ivana lleva puesta una sudadera marrón con capucha y pantalón oscuro, con el pelo liso cayendo sobre sus hombros, y una mirada tranquila dirigida fuera de cámara. Darío, a su lado, viste una remera clara y sonríe abiertamente hacia el objetivo, en una postura que refleja cercanía y complicidad. El fondo, con estantes de madera y cristales repletos de vajilla y objetos, suma detalles hogareños y refuerza la atmósfera familiar y distendida.

Lejos de frases elaboradas o palabras alusivas, la pareja se limitó a etiquetar a Ivana en la publicación, sin sumar texto, emojis ni explicaciones, dejando que la imagen hablara por sí sola. Hasta el momento, la modelo no compartió la postal en sus propias historias, pero el mensaje quedó claro: por primera vez, se mostraron públicamente como pareja, eligiendo la sencillez y la autenticidad como sello del inicio de una nueva etapa.

La foto de entrecasa con
La foto de entrecasa con la que Darío blanqueó su relación con Ivana (Foto: Instagram)

Semanas atrás, el exfutbolista, quien fue abordado por un móvil de Intrusos (América) mientras esperaba en su auto, volvió a enfrentar las cámaras para explicar cómo atraviesa este momento personal y cómo repercutió la noticia en su vínculo con su expareja y madre de sus hijas.

Lejos de esquivar las preguntas, Cvitanich agradeció la presencia de la prensa y buscó aclarar los trascendidos: “Se dicen cosas que no son. Me parece que está bueno poder aclararlo. Primero quiero sacar a las personas del medio, en este caso obviamente a Ivana, que nos estamos conociendo y que no hay mucho más para contar. Y después, obviamente por respeto, que tenemos tres chicas que también miran tele, ven cosas y no está bueno que vean o que se digan cosas que no son”.

Con cautela, el exdelantero de Boca y Racing hizo especial énfasis en el cuidado de sus hijas y en preservar la intimidad familiar. Aseguró que, más allá de los rumores, la relación con Figueiras recién comienza: “Nos estamos conociendo y no hay mucho más para contar”. Además, al ser consultado sobre el silencio que eligió su exmujer, él fue comprensivo: “Tiene todo su derecho a estar en silencio. Obviamente, ninguna separación es fácil. Esto ya viene hace un tiempo. Entonces, tendrá su momento y ya charlará. Así que me parece que también está bueno poder respetarle ese silencio o ese momento de no querer charlar”.

A poco tiempo de conocerse su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich desmintió las versiones de infidelidad y habló de su vínculo con Ivana Frigueiras (Intrusos – América)

El periodista de Intrusos reparó en una versión que circuló en los medios: que Chechu se habría enterado por la prensa del vínculo entre su expareja y la modelo. El exfutbolista negó rotundamente esa posibilidad: “No, nunca escuché que haya dicho eso ella. Entonces, no puedo hablar sobre supuestos. Las cuestiones de nuestra separación las sabemos los dos”.

En medio del ida y vuelta, también se puso sobre la mesa la cronología de los hechos. Según el periodista, la separación entre Cvitanich y Bonelli data de “hace varios meses, aproximadamente ocho,” y el acercamiento con Ivana habría comenzado hace apenas dos. El futbolista surgido en Banfield asintió, aunque intentó poner en contexto la polémica: “Pasa que ustedes se enteraron hace poco que yo me separé, entonces por ahí metieron la historia de Ivana, en este caso, que también tiene su familia, a sus hijas y, y no está bueno que se le involucre de esa manera, porque aparte no es cierto”.

Temas Relacionados

Darío CvitanichIvana FigueirasChechu Bonelli

Últimas Noticias

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento

La cantante y el futbolista estarían ultimando detalles de su compromiso. Las famosas que eligieron el mismo lugar

Aseguran que Tini Stoessel y

Andrea Rincón se separó para siempre de un objeto muy querido: “Hice de todo acá arriba”

La actriz y conductora repasó su relación con un automóvil y su vínculo con el color: “Yo soy tormenta espectral azul maya”. Entre risas y lágrimas por la despedida, contó: “Tiene mucho rock and roll”

Andrea Rincón se separó para

Juana Repetto cruzó a quienes criticaron su postura ante los cambios físicos: “Para muchas mujeres es muy difícil”

La influencer se animó a hablar de como le afectan las modificaciones de su cuerpo durante el embarazo y le respondió a aquellos que hablan en su contra

Juana Repetto cruzó a quienes

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

La joven peruana hizo referencia a la separación con el conductor tras dos años de relación y se negó a dar detalles de las razones detrás de la decisión

La palabra de Milett Figueroa

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

La bailarina y psicóloga subió en su cuenta de Instagram tres fotos con su pequeña hija y el documento que acredita su doble nacionalidad. Quién era el antepasado alemán de la niña

Un nuevo paso en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procesaron al hombre que amenazó

Procesaron al hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades de Pilar

“Sufrimiento inhumano”: la cruda definición del primer fiscal del caso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Preocupación por un principio de incendio en la Casa Rosada

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Rusia: la escasez

Crisis en Rusia: la escasez de combustible provoca largas filas y dolores de cabeza a los automovilistas

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

TELESHOW
Aseguran que Tini Stoessel y

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron fecha y lugar para su casamiento

Andrea Rincón se separó para siempre de un objeto muy querido: “Hice de todo acá arriba”

Juana Repetto cruzó a quienes criticaron su postura ante los cambios físicos: “Para muchas mujeres es muy difícil”

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán