Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron luego 14 años de relación: los detalles

Juan Etchegoyen confirmó el final de la relación luego de hablar con el exfutbolista (Video: Infobae en Vivo)

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich siempre se mostraron como una de esas parejas que eligieron la vida lejos del revuelo, priorizando la reserva y el perfil bajo a pesar de las cámaras. Entre trabajos, mudanzas y una familia en crecimiento, la modelo y el exfutbolista construyeron un recorrido juntos de más de catorce años, tres hijas y mil historias. Por eso, la noticia de su separación conmovió al mundo del espectáculo y quebró la imagen establecida de un amor duradero sin grandes sobresaltos.

El primer dato firme llegó de la mano de Juan Etchegoyen, en su columna en Infobae en vivo, tras contactar directamente a Cvitanich. “Se termina una relación de 14 años, no son dos días”, expresó el periodista antes de detallar el diálogo mantenido con el actual panelista de ESPN. Él, cauto y con un tono sereno, fue directo: “Gracias por preguntar. No hay mucho para decir. Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación. La verdad no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo, no hay nada polémico ni mucho menos”.

El ex Boca y Banfield despejó cualquier especulación sobre la supuesta intervención de terceros, algo que había comenzado a circular desde que la pareja dejó de compartir espacios públicos: “Acá no pasó absolutamente nada de eso. Quizás también eso ayudó a que no se pueda hablar mucho de nada, qué sé yo”, escribió. Además, en referencia a la madre de sus hijas, fue enfático y lleno de afecto: “Es una gran mujer y mamá de mis hijas. Así que eso no va a cambiar”. De esta forma, dejó en claro que la relación actual se mantiene en buenos términos y que los temas más íntimos continúan resguardados en la privacidad.

La pareja vivió una historia de amor durante 14 años (Captura de LAM)

Los indicios de crisis no surgieron de la noche a la mañana. Desde mayo pasado, medios y programas de espectáculos venían detectando señales. LAM (América TV), bajo la conducción de Ángel de Brito, presentó el tema en su panel luego de recibir datos de Pepe Ochoa: “El tiempo les generó una crisis. Fue un desgaste. Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”, aseguró el panelista, dando el primer golpe de realidad sobre una relación que se erosionó discretamente. De acuerdo a Ochoa, la determinación del exfutbolista no fue intempestiva. Había dejado la casa familiar hacía cerca de un mes y en ese tiempo, según el relato, los vecinos del barrio donde vivían advirtieron la ausencia de Darío. Mientras tanto, los hijos de ambos comenzaron a ser retirados por otras personas, alterando la rutina del entorno.

“Durante más o menos un mes no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”, relató el panelista en el ciclo, dejando entrever que algo había cambiado en la dinámica cotidiana de la familia. El panelista aprovechó para intentar contactar a Bonelli, pero la conductora prefirió el silencio y no respondió. Incluso el conductor reveló que tampoco obtuvo respuesta directa ante un mensaje similar. El hermetismo, pese a las preguntas, se mantuvo hasta este desenlace público.

El camino en común de la pareja comenzó en septiembre de 2011. En ese entonces, él brillaba como delantero de Boca Juniors y ella empezaba a dejar atrás el modelaje y proyectarse con éxito en el periodismo deportivo. Cvitanich dio el primer paso y le escribió un mensaje; Bonelli dudó, ya que sus experiencias anteriores con deportistas no habían sido felices, pero finalmente se animó y aceptó la invitación. La historia tuvo un giro temprano: a los ocho meses, Darío debía regresar al Ajax de Ámsterdam luego de un préstamo. La pareja, aunque joven y con carreras ascendentes, decidió mudarse junto, apostando por el vínculo. Vinieron años en Europa, primero en Países Bajos y luego en Francia, cuando él fue traspasado al Olympique de Niza.

Chechu y Darío tienen tres hijas en común, fruto de relación (Instagram)

El crecimiento familiar marcó cada mudanza. El 3 de abril de 2013 nació Lupe, la primera hija. Al año siguiente, el 27 de diciembre, la pareja selló su compromiso con una boda en San Nicolás, Buenos Aires. La vida en movimiento siguió: en 2015, desembarcaron en México por el pase a Pachuca, y el 20 de diciembre recibieron a su segunda hija, Carmela. En 2016 los sorprendió otra mudanza, esta vez a Florida, Estados Unidos, porque Cvitanich firmó para el Miami FC.

Tras casi cinco años en el exterior, en 2017 volvieron a Buenos Aires. Cvitanich se reincorporó al fútbol argentino, primero en Banfield y después en Racing. Chechu se animó al Bailando por un sueño, mantuvo tareas en televisión y luego se sumó a ESPN como conductora. Actualmente, ambos residen nuevamente en Argentina, luego de un último paso por Miami, donde nació la tercera hija, Amelia, el 14 de diciembre de 2022, y desarrollan nuevas etapas profesionales: él como representante de futbolistas y comentarista, ella como figura constante de la misma señal.

Hoy, la noticia del final golpea a propios y ajenos. Sin peleas públicas ni polémicas, Bonelli y Cvitanich apuestan al respeto y al cariño que supieron construir para transitar esta nueva etapa, priorizando a sus tres hijas y manteniendo su historia lejos de los escándalos, como desde el primer día.