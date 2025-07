Sofía Gonet y Homero Pettinato separados: la palabra del conductor tras el duro posteo de la influencer

Homero Pettinato confirmó su separación

El domingo 13 de julio amaneció con un rumor tan nítido como doloroso para los seguidores de la pareja: Sofía Gonet y Homero Pettinato ya no se siguen en Instagram. El silencio tácito de las redes sociales abría la puerta a un sinfín de preguntas. ¿La pareja de la temporada, la chispa que nació bajo el sol intenso de Mar del Plata, se había apagado apenas medio año después?

Ella, popularmente conocida como La Reini, había sido blanco de críticas recientes por su emprendimiento de galletitas. Él, humorista, había ocupado la atención pública tras la cancelación de su programa en El Trece, Reacción en cadena. Juntos parecían invencibles. Sin embargo, el pasado inmediato destilaba señales desalentadoras.

La historia empezó a escribirse en enero, en medio de la programación especial de verano de Olga, el canal de streaming que eligió Mar del Plata para su despliegue. Allí, entre chistes al aire y tras bambalinas compartidas, los caminos de Homero y Sofía se cruzaron y se unieron. A finales de ese mes, ella confirmó que “le estaban dando una oportunidad al amor”. El anuncio no pasó inadvertido: “No es solo complicidad profesional, hay algo más”, deslizó Gonet ante cientos de seguidores.

Sofía Gonet contó cómo se enamoró de Homero Pettinato

¿Pero cuánto dura lo que parece destinado a ser noticia? Casi seis meses después, las señales de distanciamiento se acumularon. Vicky Braier, la perspicaz instagrammer conocida como Juariu, se percató del pequeño detalle: Sofía y Homero ya no se seguían. “¿Casualidad o el síntoma de una ruptura?”, se preguntó la audiencia digital. A las pocas horas, fue la propia Sofía quien encendió las alarmas: mediante una historia en Instagram, publicó la imagen de un tablero de aeropuerto. El comentario, punzante, no dejó lugar a dudas: “Situación sentimental: no vuelvo al país hasta superar a mi ex”. El nombre quedaba en el misterio, pero la deducción era inmediata.

El otro protagonista también tenía algo para decir, aunque fuera sin palabras. Homero subió un video en blanco y negro: lo mostraba cabizbajo junto a la ventanilla de un auto, mientras sonaba “Broken” de Gorillaz. En el texto de la historia, rompió el hielo con una confesión en tono melancólico: “Ta pal corchazo”, así de sincero y directo.

La tensión atravesó las redes y, finalmente, saltó al streaming. En su llegada al ciclo Soñé que volaba, este lunes Pettinato optó por la honestidad sin dramatismos: “Ella se fue a Miami, nos separamos, no hay mucho más para decir”, soltó ante sus compañeros. La privacidad se desvaneció unos minutos, reemplazada por explicaciones directas: “La vida privada es la vida privada, qué sé yo, teníamos problemas”.

Una de las primeras fotos juntos de Sofía Gonet y Homero Pettinato

La revelación encendió el debate en el estudio. Según relató, el mismísimo Damián Betular le aconsejó: “Andá a buscarla ya”. Pettinato planteó la duda a viva voz: “¿Y está mal? ¿Por qué está mal?”, en un intento por buscar aprobación o al menos consuelo. La respuesta no tardó: Evitta Luna saltó primero, contundente: “Yo iría”. El conductor, Migue Granados, cerró el tema con ironía: “El combo es lo más grasa que hay... ir a buscar a La Reini a Miami porque te peleaste, es lo más mersa que hay de plan. Con la plata que sale el pasaje, aprovechá y tapá la angustia con un buen objeto que te va a dar felicidad”.

¿Puede una historia de amor viral terminar con un posteo y una canción triste? ¿Cabe en un pasaje de avión la posibilidad del reencuentro? La vida privada se escurre entre las manos y, por un instante, todo queda plasmado en las redes: el silencio, el dolor, la ironía, y la certeza de que la exposición multiplica el eco de cada palabra y cada ausencia.