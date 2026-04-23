Charly García fue operado del riñón y permanece en observación

El músico argentino atraviesa el posoperatorio de una nefrectomía parcial programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, acompañado por un procedimiento de diálisis y bajo evaluación médica constante (Video: LAM/ América TV)

Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial en una intervención programada y permanece en observación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento tras una cirugía exitosa, según confirmó su mánager a LAM (América TV).

La recuperación, según contaron en el ciclo de Ángel de Brito, avanza en una habitación común, acompañado por un procedimiento de diálisis para preservar la función renal. A raíz de la intervención realizada en las últimas horas en Buenos Aires, la salud del músico volvió a generar preocupación. El artista, de 72 años, fue internado para someterse a una nefrectomía parcial, operación que implica la extirpación de una parte del riñón y que, de acuerdo a lo que contó Karina Iavícoli en el ciclo, se trató de una cirugía planificada.

Charly García se recupera en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento tras una exitosa nefrectomía parcial (Joaco Pertierra para Recitarg)

Los médicos iniciaron un proceso de diálisis destinado a acompañar la evolución del músico. Este procedimiento forma parte del protocolo habitual cuando es necesario apoyar el funcionamiento renal después de una intervención de estas características y destaca la importancia de monitorear cuidadosamente la respuesta del organismo.

De acuerdo con lo explicado por la periodista, la intervención estuvo enmarcada dentro de un tratamiento que el propio García seguía desde hacía un tiempo, lo que permitió anticipar y programar el ingreso al quirófano. La operación fue calificada como exitosa por su mánager, quien precisó en un mensaje enviado al programa: “Salió todo bien”. El músico continúa internado, pero su recuperación transcurre fuera de terapia intensiva, en una habitación común, sin complicaciones de gravedad.

El músico, de 72 años, permanece en observación y recibe diálisis para preservar la función renal después de la cirugía

La nefrectomía parcial es una opción quirúrgica preferida en casos donde es posible conservar parte del órgano afectado. Según explicaron, esta técnica se utiliza para retirar únicamente la porción dañada del riñón, permitiendo así preservar la mayor cantidad de tejido sano y mantener la función renal. En situaciones donde el riñón restante —o el segmento conservado— responde adecuadamente, las posibilidades de una recuperación plena aumentan de manera considerable.

En el último mes, Charly García fue visto en distintos eventos públicos, lo que permitió constatar su presencia activa en la vida cultural. A fines de marzo, el músico asistió al estadio de River Plate en uno de los conciertos de la banda británica AC/DC. El hecho fue documentado por Fabián “Zorrito” Quintiero, quien compartió un video en las redes sociales mostrando a Charly emocionado y atento desde la platea. Quintiero acompañó las imágenes con el mensaje: “Con el jefe, disfrutando esta masterclass de AC/DC”, y añadió en otra publicación: “Y con el más grande como fan viendo y sintiendo a la escuela de rock”.

León Gieco visitó a Charly García y mostró el regalo que le llevó: “Coincidencia y sincronicidad absoluta”

Durante las últimas semanas, el músico también fue protagonista de diferentes salidas e interacciones públicas. Sorprendió a León Gieco durante una visita a Uruguay, recorrió el Museo Malba y compartió momentos junto a Rosario Ortega, con quien fue visto disfrutando de una comida en la ciudad de Buenos Aires.

Estas apariciones recientes ofrecen un panorama alentador respecto a la calidad de vida y la actividad cotidiana del artista antes de la intervención quirúrgica. Tras la operación, García permanece en seguimiento médico y su evolución continúa bajo evaluación diaria en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, según precisó su entorno a través del programa.

La decisión de optar por una nefrectomía parcial, informada oficialmente por el entorno del músico y ratificada por los profesionales citados por LAM, responde a criterios médicos orientados a minimizar el impacto sobre el organismo y a mantener la mayor funcionalidad posible del sistema renal. A pesar del procedimiento y el seguimiento mediante diálisis, los especialistas aseguran que, con controles adecuados y en ausencia de complicaciones, la expectativa es una recuperación que permita una vida activa.