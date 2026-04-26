Mario Pergolini también vibró con Franco Colapinto en Palermo

Mario Pergolini disfrutó de la exhibición de Franco Colapinto (Instagram)

Mario Pergolini fue otra de los personajes que no quiso perderse la exhibición de Franco Colapinto en Palermo. El conductor de XXXXXX posteó en sus redes varios momentos de lo que ocurrió este domingo desde el mediodía en el circuito callejero especialmente montado para la ocasión, claro.

Y un día... los argentinos volvimos a ser especialistas en F1, con esa suficiencia tan argenta de ser capaz de discutir el tema hasta con el mismísimo Toto Wolf, el capo de Mercedes en la Máxima. Los que ya han soplado más de 50 velitas lo saben muy bien: nos pasó en los ‘70, y hasta comienzos de los ‘80, con el Lole Reutemann. De pronto, todos fuimos especialistas en F1, Gonzalez Roucos y periodistas estrella de la Corsa, como hoy abundan los Tornellos, Puentes y Fossarolis...

Que si el nuevo reglamento es mejpor que el anterior. Que si Verstappen amaga o realmente se va de la F1, que si Franquito está para superar a Gasly... En fin, cada uno quiere dar cátedra. Se sabe, así como en cada argentino hay un DT de fútbol, por estos días también nos hemos convertido en ingenieros y pilotos de F1.

Franco Colapinto al volante de un coche de carreras clásico durante la exhibición en Buenos Aires 2026, ante la atenta mirada del público.

Un monoplaza de Fórmula 1, posiblemente conducido por Franco Colapinto, ruge por las calles de Buenos Aires durante una emocionante exhibición automovilística en 2026.

El piloto argentino Franco Colapinto saluda a sus entusiastas seguidores durante la exhibición de Buenos Aires 2026, celebrando su conexión con el público local.

Colapinto, a bordo de la Flecha de Plata de Fangio, con una bandera argentina (REUTERS/Tomas Cuesta)

Desde el mediodía, el barrio porteño de Palermo es testigo de un hecho histórico para el deporte argentino: Franco Colpinto protagoniza la vuelta de la Fórmula 1 a Buenos Aires. Tras 14 años, el piloto congregó a una multitud en la exhibición de monoplaza que reúne a fanáticos, familias y curiosos en el corazón de la ciudad. Bajo el títuloRoad Show to BA 2026, el evento ofrece seis horas de espectáculo con todo el color y las emociones propias de los Grandes Premios, pero con un sabor local y una multitud que no deja de vibrar. Pero más allá de los motores y la expectativa por ver a Colapinto subirse a la réplica de la “Flecha de Plata”, uno de los autos que había piloteado Juan Manuel Fangio, las estrellas de la música como Soledad Pastorutti y Patricio Sardelli de Airbag también se encargaron de sumar emoción a la jornada.

El guitarrista Pato Sardelli toca una guitarra eléctrica en un evento al aire libre con público presente de cara al inicio del Road Show en Buenos Aires (ESPN)

La primera en subirse al escenario fue Soledad, quien emocionó al público con “Brindis”, uno de sus temas más celebrados. La artista de Arequito compartió el momento en sus redes sociales conimágenes del abrazo que protagonizó con Colapintoantes de la exhibición y, luego, con su tradicional actuación revoleando el poncho sobre el escenario. El propio Colapinto, fan declarado de la cantante, no dudó en confesar públicamente su admiración:“Yo la amo a la Sole, cuando viajaba de chiquito poníamos un disco de ella y escuchábamos sus canciones”.

Pero la emoción no quedó ahí. Minutos antes del inicio de la exhibición,la multitud vibró al ritmo del Himno Nacional Argentino, en una versión especial a cargo de Sardelli. El líder de Airbag fue el invitado de lujo para la apertura y, lejos de las interpretaciones tradicionales, se adueñó de la escena conuna versión rockera y personalísima. Con su inconfundible impronta,logró fusionar la solemnidad de la canción patria con la energía eléctrica que requería una jornada de Fórmula 1, desatando una ovación inmediata entre los presentes.

La cantante Soledad Pastorutti se presentó en un escenario al aire libre durante la previa del Road Show de Franco Colapinto (Instagram)

La interpretación de Sardelli no solo emocionó a los espectadores en el predio de Palermo, sino también a los fanáticos que lo siguieron por la televisión y las redes, donde el video rápidamente se viralizó. “Ese solo de guitarra nunca falla”; “Es un grande”; “Tremenda versión”; “Ver a Pato interpretando el himno nacional en un evento como este me genera absolutamente todo”; “Es un grande”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron tras laperformance, que marcó el clima festivo y de orgullo nacional.

Cabe destacar que la presencia de Sardelli y Pastorutti fue una apuesta fuerte ala unión de dos pasiones argentinas,la música y el automovilismo, para convertir elRoad Show to BA 2026en una verdadera fiesta popular. La ovación al Himno Nacional y los aplausos para Soledad dejaron en claro que el público disfrutó tanto de los shows musicales como de la adrenalina de los motores.