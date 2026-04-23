Qué es la nefrectomía parcial, la cirugía que le realizaron a Charly García

La nefrectomía parcial consiste en extraer solo la parte del riñón afectada, preservando el tejido sano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires, acompañado de un procedimiento de diálisis y bajo evaluación médica constante. Tras la reciente operación del músico de 72 años, se multiplicaron las consultas sobre la técnica utilizada y su impacto en la salud.

¿En qué consiste la nefrectomía parcial?

La nefrectomía parcial es una cirugía en la que solo se retira la parte del riñón afectada por una lesión, tumor o alteración localizada, preservando el tejido sano. Según la Cleveland Clinic, “el objetivo del cirujano es eliminar la región dañada o enferma, mientras se protege la mayor cantidad posible de riñón funcional”. Este procedimiento busca mantener la función renal y evitar la necesidad de diálisis o trasplantes futuros.

La nefrectomía parcial suele indicarse ante tumores pequeños, quistes complejos, lesiones localizadas o alteraciones que afectan solo una parte del órgano. La diferencia clave con la nefrectomía total es que en esta última se extrae el riñón entero, lo que implica una mayor pérdida de función.

¿Por qué fue elegida para Charly García?

En el caso de Charly García, los profesionales del IADT optaron por la nefrectomía parcial en el marco de una cirugía programada, según informaron fuentes del entorno del músico. El objetivo principal es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal. La intervención se realizó bajo condiciones controladas para minimizar riesgos y asegurar una recuperación óptima.

Esta cirugía busca mantener la función renal y evitar la necesidad de diálisis o trasplantes

La técnica puede ser abierta, mediante una incisión tradicional, o asistida por laparoscopía o robótica, opciones menos invasivas que ofrecen menor dolor y una recuperación más rápida. La elección depende del tamaño y la ubicación de la lesión, así como del estado general de salud del paciente. Según la Cleveland Clinic, “la recuperación después de una nefrectomía parcial robótica suele ser más rápida y con menos dolor que con la cirugía abierta”.

Recuperación y pronóstico

El tiempo de internación tras una nefrectomía parcial depende de la técnica utilizada y la evolución del paciente, con un rango habitual de uno a siete días, según reportes médicos. Durante la hospitalización se monitorea la función renal y los signos vitales para detectar complicaciones.

La Cleveland Clinic señala que “la mayoría de las personas retoman sus actividades habituales entre cuatro y doce semanas después de la cirugía”. La duración de la recuperación varía según el tipo de intervención, la edad y antecedentes médicos. En algunos casos se puede requerir diálisis temporal, pero el objetivo es que el riñón restante recupere la función sin necesidad de tratamientos adicionales.

El pronóstico suele ser favorable cuando se logra extirpar solo la parte enferma del órgano. El sitito especializado MedlinePlus indica que “si se extirpa un solo riñón y el otro funciona bien, el paciente puede llevar una vida normal”.

Riesgos y cuidados posteriores

Como toda cirugía mayor, la nefrectomía parcial tiene riesgos, entre ellos sangrado, infección o lesión de órganos cercanos. Los especialistas recomiendan informar al equipo médico sobre el uso de anticoagulantes, suplementos o alergias a medicamentos y materiales quirúrgicos.

A diferencia de la nefrectomía total, en la parcial se conserva parte del órgano, limitando la pérdida de función (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el alta, se programan controles periódicos y estudios de imágenes para supervisar la función renal y descartar complicaciones. Los experos recomiendan evitar esfuerzos físicos importantes durante las primeras semanas y mantener una alimentación adecuada para favorecer la recuperación.

La intervención a Charly García puso en foco la importancia de la nefrectomía parcial como opción conservadora frente a enfermedades renales localizadas. La noticia generó muestras de apoyo y atención sobre el procedimiento, que representa un avance en la preservación de la calidad de vida de los pacientes. El músico continúa internado en una habitación común mientras avanza su recuperación.

Este tipo de cirugías, cada vez más frecuentes, refuerzan la relevancia de contar con equipos médicos especializados y tecnología adecuada en centros como el IADT.