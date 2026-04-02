Catherine Fulop celebró el primer mes de su nieta y felicitó a su hija Oriana: “Pura fuerza, amor y dulzura”

Un mes cumple Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, el mensaje de su abuela

El nacimiento de una nieta puede transformar por completo el día a día de una familia, y Catherine Fulop no ha dudado en definir su estilo para este nuevo rol. La actriz venezolana se identifica abiertamente como una abuela que disfruta de consentir, afirmando que su intención es “malcriar con amor y devolverla bañadita”. Esta manera de vivir este momento implica una entrega total al cariño y la complicidad, donde los pequeños excesos están permitidos y forman parte de la nueva dinámica familiar.

En este contexto, Cathy celebró el primer aniversario de la beba con una sentida publicación en la que también incluyó a su hija, Oriana Sabatini: “Un mes de Gia. Y vos, hija, pura fuerza, amor y dulzura. Que mamá tan increíble”, escribió junto a un clip que documenta este tiempo de la flamante mamá con su beba, musicalizado con un fragmento de “Para siempre”, interpretado por la propia Oriana.

En reiteradas publicaciones Fulop viene reflejando la alegría que le produce este papel, resaltando que su nieta Gia recibirá de ella todo el afecto y cuidados posibles, pero siempre respetando los límites propios de la relación abuela-nieta.

La actriz realizó un video contando los pormenores del nacimiento de su nieta (Video: Instagram)

Convertirse en abuela ha sido una experiencia profundamente emotiva para Catherine Fulop, quien describe este momento como una expansión de su capacidad de amar. La actriz expresó que “cuando llega un nieto, el corazón simplemente se agranda”, reflejando así la intensidad de los sentimientos que despierta la llegada de Gia.

Las redes sociales han sido el canal elegido por Fulop para compartir su felicidad, publicando mensajes y reflexiones sobre el cambio que significa esta etapa en su vida. En sus palabras, la experiencia de la abuelidad es distinta a la maternidad, ya que permite disfrutar del vínculo desde un lugar más relajado y contemplativo, celebrando cada avance y cada gesto de la pequeña Gia.

Catherine Fulop dio detalles del nacimiento de su nieta Gia y mostró fotos inéditas: “Se parece mucho a Oriana”

Cabe recordar que Gia nació el 2 de marzo de 2026, en Roma, Italia. La noticia fue comunicada con entusiasmo por Fulop, quien viajó especialmente a la capital italiana para acompañar a su hija y a Paulo Dybala que se convirtieron en padres por primera vez.

Fulop estuvo presente durante el parto y los primeros días de vida de Gia, compartiendo detalles de la llegada de la bebé y mostrando la felicidad de recibir a un nuevo integrante en la familia. Este viaje marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la actriz, quien se ha mostrado muy cercana a su hija y a su nieta desde el primer instante.

Catherine Fulop: "Oficialmente soy abuela"

En este proceso, la actriz reconoció la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales, aprendiendo a “morderse la lengua” para no interferir en las decisiones y métodos de crianza de su hija. Su presencia busca ser un soporte afectivo, brindando ayuda cuando es requerida y manteniendo una actitud de observación y aprendizaje frente a las nuevas dinámicas familiares.

La llegada de Gia no solo transformó la vida familiar de Catherine Fulop, sino que también redefinió su rutina diaria y su presencia en redes sociales. Desde su llegada a Roma, la actriz ha documentado su experiencia bajo el título “crónicas de una abuela en Italia”, compartiendo con sus seguidores detalles de su adaptación a esta nueva etapa lejos de su país de origen.

Catherine Fulop celebra su cumpleaños número 61 recibiendo tiernos saludos de su hija Tiziana Sabatini, destacando su nueva etapa como abuela

Fulop se muestra activa y entusiasta, relatando anécdotas sobre la convivencia con su nieta y su hija en la capital italiana. La actriz aprovecha cada momento para reflexionar sobre las diferencias culturales y las nuevas costumbres que observa en la crianza y el entorno familiar, mostrando curiosidad y disposición para aprender y acompañar desde un lugar respetuoso.

A través de sus publicaciones, Fulop transmite la emoción de vivir el día a día junto a Gia, participando en los cuidados sin perder de vista los límites propios de su rol. Sus relatos y reflexiones evidencian un proceso de adaptación dinámico, en el que la actriz combina su deseo de malcriar y consentir con la responsabilidad de apoyar a la familia en este momento especial.