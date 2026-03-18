Catherine Fulop se sinceró sobre su rol como abuela de Gia: “Hoy se cría a los hijos de otra manera”

Luego de convertirse en abuela por primera vez, Catherine Fulop contó cómo atraviesa esa nueva etapa en su vida (Instagram)

El nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, llenó de felicidad no solo a los flamantes papás, sino a toda la familia, especialmente a Catherine Fulop. Desde que la noticia salió a la luz, la actriz venezolana no dudó en compartir cada emoción y cada instante de esta etapa única con sus seguidores, volcando en las redes la alegría y el asombro de su debut como abuela. En los últimos días, Fulop fue un paso más allá y se animó a reflexionar sobre este nuevo rol, dejando un mensaje profundo y sincero sobre lo que significa acompañar de cerca a su hija en el posparto y ver crecer a una nueva generación.

A través de un posteo en Instagram, Catherine se sinceró con sus seguidores y explicó cómo vive esta etapa tan especial. “Hola, mi gente bella. Creo que es muy necesario que yo haga este videíto para ustedes en este momento de mi vida, que es tan hermoso. Soy una abuela en el posparto de su hija. Y la verdad que es un privilegio poder vivir esta experiencia de acompañar”, comenzó, dejando en claro el profundo amor y orgullo que la atraviesan en esta nueva faceta.

Fulop fue muy honesta a la hora de marcar los límites y el respeto con el que elige acompañar a Oriana y a su pareja en el posparto. “Acompañar con límites claros y mucho respeto, porque el posparto de mi hija no es el mío y tiene que ser muy respetuoso. Ser abuela, yo digo, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida, porque es ese amor que tienes acumulado de tantos años, de que tus hijos ya crecieron y ya no son esos bebitos que te tanto te necesitan”, compartió, con una mirada que combina la ternura y la sabiduría de quien ya transitó el camino de la maternidad.

La tierna postal entre Catherine Fulop y Ova Sabatini con su nieta Gia

La actriz destacó el cambio de rol que implica el paso del tiempo y la llegada de una nueva generación a la familia. “¿Y qué es lo que pasa? Que hay una mamá, una mujer que está desgarrada, que se está recuperando, un bebé que se está adaptando al mundo, un vínculo que se está armando entre, entre madre e hija y yo estoy siendo espectadora de eso”, reflexionó Catherine. “A veces digo: ‘¿Cómo ayudarla? ¿Desde qué lugar la puedo ayudar a mi hija a estar mejor?’. Por ejemplo, yo sé, ustedes me han llamado muchísimo: ‘Cati, queremos hablar contigo para que nos cuentes’. Pero yo siento que es algo que por más que yo sea la abuela, a mí no me pertenece. Esto le pertenece a mi hija, a su pareja y a mi nieta. Entonces, todo lo que hable mi hija es su historia. Yo soy una simple espectadora. Entonces, por eso yo trato de guardar muchísimo respeto con lo que ella está haciendo”.

Consciente de los cambios en la crianza y las diferencias generacionales, Fulop habló de la necesidad de adaptarse. “Voy aprendiendo cada día, porque además ahora se cría de otra manera. Hay cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo y me tengo que quedar: ‘Mi amor, chito, calladísima’”, admitió, entre risas. “Así que yo no estoy tomando el control de lo que está pasando acá. Yo simplemente estoy sosteniendo y feliz”. La abuela orgullosa se mostró acompañando a Oriana, quien descansaba mientras Gia estaba a su lado, y remarcó la importancia de saber correrse del centro de la escena para convertirse en una presencia amorosa y contenedora.

Catherine junto a su nieta recién nacida, cuyo momento luego fue utilizado por su hija Oriana para saludarla en su cumpleaños (Instagram)

La historia de Gia, Oriana y Catherine es la de tantas familias que, con la llegada de un nuevo integrante, reinventan sus roles y aprenden a acompañar desde el amor y el respeto. La actriz, lejos de buscar protagonismo, se mostró como una abuela presente, amorosa y atenta, pero consciente de que el verdadero protagonismo pertenece a su hija y a su nieta. “Estoy feliz. Creo que voy aprendiendo cada día, porque además ahora se cría de otra manera”, repitió Fulop, transmitiendo la emoción de quien acompaña y aprende, todo al mismo tiempo.

Así, la llegada de Gia no solo sumó alegría y ternura a la familia Sabatini-Fulop, sino que también abrió paso a una etapa de crecimiento, escucha y acompañamiento, donde el amor se renueva en cada gesto y cada mirada. Y Catherine, con su calidez característica, sigue sumando capítulos a una historia familiar que ahora tiene una nueva protagonista.