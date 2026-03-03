Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

La actriz compartió su emoción luego del nacimiento de su primera nieta, Gia, en Roma, Italia (Instagram)

Pese a que todo indicaba que Oriana Sabatini y Paulo Dybala iban a darle la bienvenida a su hija recién a mediados de marzo, la vida volvió a sorprenderlos: este lunes, la pareja se convirtió en padres primerizos y la noticia sacudió al mundo del espectáculo. El nacimiento de Gia, la primera hija de la cantante y el futbolista, fue celebrado por familiares, amigos y por la enorme comunidad de seguidores que sigue cada paso del flamante matrimonio. En medio del vaivén de emociones, la flamante abuela, Catherine Fulop, se encargó de expresar su alegría y emoción a través de las redes sociales.

La actriz venezolana utilizó sus historias de Instagram para dedicarle unas dulces palabras a su nieta. “Bienvenida al mundo, Gia”, escribió Catherine junto a la imagen del cartel del hospital que acompaña a menudo a los recién nacidos y que informaba los datos de la pequeña: Gia nació el 2 de marzo, pesó 3,105 kilogramos y midió 50 centímetros. Con el corazón desbordado, Fulop continuó: “Oficialmente, soy abuela. Gracias Ori y Paulo por este regalo tan perfecto”.

Lejos de ocultar el entusiasmo por esta nueva etapa, Catherine adelantó cuál será su rol en la vida de Gia: “Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita. Jijiji”. El mensaje, cargado de ternura y humor, rápidamente conquistó a sus seguidores y confirmó que la actriz está lista para disfrutar a pleno de la abuelidad. La alegría fue compartida por el resto de la familia Sabatini y por Ova, quien en diálogo con Teleshow horas después del nacimiento expresó su felicidad, asegurando que “la beba es hermosa” y que tanto Oriana como la pequeña “están muy bien”.

La flamante abuela expresó su alegría ante la llegada de su nieta al mundo (Instagram)

La emoción que generó la noticia no tardó en replicarse en los medios y en las redes sociales. Además, el flamante abuelo se encargó de comentarle a este medio el ambiente de alegría que se vivió en el círculo íntimo familiar tras la llegada de la niña. El nacimiento fue confirmado tras dialogar con los abuelos en la capital italiana, quienes no ocultaron su orgullo y agradecimiento por este nuevo capítulo en la vida de la familia.

El revuelo por el nacimiento de Gia trascendió fronteras: fueron los medios italianos quienes primero informaron sobre la llegada de la hija de Oriana y Paulo. El portal Corriere dello Sport fue el primero en dar la noticia, cerca de las 10 de la mañana (hora de Argentina), y rápidamente la información fue replicada por otros portales italianos y argentinos. La beba nació en el Hospital Gemelli de Roma, donde Oriana y Paulo recibieron a su hija en la madrugada de este lunes 2 de marzo, fruto de un amor que tuvo su broche de oro en julio de 2024 con un casamiento celebrado en Argentina.

La sorpresa por el adelanto del parto fue generalizada: la fecha prevista era para mediados de marzo, pero Gia decidió llegar antes y colmar de felicidad a sus padres y abuelos. La pareja, que en los últimos días se había mostrado ilusionada y expectante, se acomodó a la nueva realidad en cuestión de horas y comenzó a disfrutar del inicio de esta nueva etapa familiar.

Los medios italianos fueron los primeros en dar a conocer la noticia (Captura de Corriere dello Sport/X)

El nacimiento de Gia se vivió como una fiesta en la familia Sabatini-Fulop y entre los seguidores de la pareja, que inundaron las redes con mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos para la nueva integrante. Oriana, que había manifestado en distintas entrevistas su deseo de que la niña naciera rodeada de su familia, pudo cumplir ese sueño: tanto Catherine como Ova viajaron a Italia y estuvieron presentes para abrazar a la pequeña en sus primeras horas de vida.