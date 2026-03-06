Catherine Fulop mostró fotos inéditas del nacimiento de su nieta y contó a cuál de sus padres se parece

Catherine Fulop compartió la felicidad tras el nacimiento de Gia Sabatini Dybala y mostró detalles inéditos desde Italia (Video: Instagram)

La llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, generó una verdadera revolución de amor en la familia y en las redes sociales. Desde Italia, donde nació la bebé, Catherine Fulop compartió con sus seguidores la emoción que vive en esta nueva etapa de su vida como abuela y dio detalles inéditos del nacimiento de la niña. Con la energía y espontaneidad que la caracterizan, la actriz venezolana relató cómo fue la previa al parto, reveló que estuvo presente durante el trabajo de parto y hasta jugó con la expectativa de mostrar el rostro de su nieta.

A través de su cuenta de Instagram, donde suele mantener un vínculo muy cercano con su comunidad, Fulop compartió varios videos y publicaciones en los que transmitió la intensidad de lo vivido en los días previos al nacimiento. Visiblemente emocionada, comenzó su relato con una frase que resumía el clima familiar que se vivía en ese momento. “Mi gente bella, hola mi gente. Esto ha sido una locura, les juro. Estoy como en llamas”, dijo en una de sus historias, dejando en claro que el nacimiento de su primera nieta la desbordó de felicidad.

La actriz contó que tanto ella como su esposo, Ova Sabatini, y su hija menor, Tiziana, viajaron a Italia para acompañar a Oriana durante los días previos al parto. Finalmente, el nacimiento se produjo el 2 de marzo, en medio de una espera que combinó nervios, emoción y momentos de humor familiar.

El nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, se convirtió en un momento inolvidable para la familia y seguidores

Después de la espera, llegó el momento que todos estaban esperando: el nacimiento de Gia. Fulop describió ese instante como un verdadero milagro y destacó tanto la fortaleza de su hija como el acompañamiento permanente de Dybala durante el proceso. “Lo que hemos vivido ha sido tan bello, tan grande. La verdad que es un milagro. Hay que estar muy agradecidos porque la vida nos ha dado, y Dios, la oportunidad de vivir este momento”, expresó.

En otro de los videos que compartió, la actriz sorprendió a sus seguidores al insinuar que iba a mostrar la primera imagen del rostro de su nieta. Durante algunos segundos, miles de usuarios pensaron que revelarían finalmente la cara completa de la bebé. Sin embargo, en el último momento Fulop se detuvo y decidió respetar la privacidad de los flamantes padres.

“Miren, les voy a poner una foto acá… No, mejor no les pongo nada porque Gia se parece mucho a Oriana”, dijo entre risas. En lugar de mostrar a la recién nacida, compartió una fotografía de su hija cuando era bebé, tomada hace casi tres décadas. Con ese gesto, la actriz dejó una pista sobre el aspecto de su nieta y al mismo tiempo respetó el deseo de Oriana y Paulo de presentar a la niña en sus propios tiempos.

Catherine Fulop acompañó a Oriana Sabatini durante el trabajo de parto en Italia, fortaleciendo el vínculo familiar

El comentario sobre el parecido físico fue una de las revelaciones que más curiosidad despertó entre los seguidores. Según Fulop, la bebé tiene rasgos muy similares a los que tenía Oriana cuando era recién nacida, lo que generó una ola de comentarios y comparaciones en redes sociales.

Además de compartir anécdotas, la actriz dejó entrever un detalle que hasta ese momento no se conocía públicamente: ella estuvo presente durante el trabajo de parto de su hija. Lo mencionó casi al pasar, con la naturalidad que la caracteriza. “Bueno, ahí yo la estaba ayudando un poquito en un momento”, comentó, acompañando sus palabras con una foto tomada durante las horas previas al nacimiento.

Ese gesto fue interpretado como una confirmación de que Fulop acompañó a Oriana en uno de los momentos más intensos del proceso, no solo desde la sala de espera sino también de manera directa durante el trabajo de parto. Para la actriz, la llegada de su primera nieta representa una experiencia profundamente emocional. En varios de sus mensajes reflexionó sobre lo que significa convertirse en abuela y el modo en que esa experiencia la conecta nuevamente con su propia historia como madre. “Llegar a ser abuelos es volver a tenerla en mis brazos a Oriana”, expresó conmovida.