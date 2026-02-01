Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Dafoe, rodeado de figuras del cine local y colegas, disfruta de una noche especial entre fanáticos (RSFotos)

La escena cultural de Buenos Aires vivió un hito el pasado sábado con la presencia de Willem Dafoe, quien llegó a la ciudad para presentar The Souffleur, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki. El estreno se realizó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde una multitud colmó la sala y agotó las entradas para ver de cerca a la estrella internacional. Entre figuras del mundo artístico y numerosos admiradores, Dafoe se mostró sonriente, cercano y completamente dispuesto a compartir la noche con el público porteño.

Desde su llegada al MALBA, Willem demostró una cercanía y gratitud inusuales para una figura de su talla. El actor saludó con calidez a quienes lo esperaban, aceptó elogios y no ocultó su entusiasmo cuando recibió de regalo una camiseta de la Selección Argentina, un gesto que desató aplausos y ovaciones entre los presentes, entre los que se destacaron figuras como Juliana Gattas, miembro del dúo pop Miranda!, quien asistió al evento aquella noche.

El encuentro con el público porteño fue tan espontáneo como emotivo: Dafoe se prestó para selfies, firmó autógrafos y conversó animadamente con los fanáticos que aguardaban en la puerta del museo. Relajado y sonriente, el actor dejó en claro que el entusiasmo local lo sorprendió y lo hizo sentirse verdaderamente bienvenido en Buenos Aires.

A las afueras del MALBA, el reconocido actor se tomó el tiempo de interactuar con el público local

Dafoe firma autógrafos con fanáticos que agotaron las entradas para la función especial en Buenos Aires

The Souffleur ofrece un nuevo registro para Dafoe, quien interpreta a Lucius Glanz, un hombre que, tras treinta años al frente de un hotel emblemático de Viena, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino. El personaje, decidido a resistir la demolición y la transformación de su único hogar, se apoya en su hija y en un pequeño grupo de leales empleados para luchar por conservar la historia y la vida que construyó. La película, que incorpora elementos de espionaje y fue filmada en un hotel real que continuó funcionando durante el rodaje, retrata la batalla por preservar la memoria y el espacio propio frente al avance del progreso.

El filme fue presentado en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025 y podrá verse todos los sábados de febrero en el MALBA, sumando así un nuevo recorrido internacional para la carrera de Solnicki y un nuevo lazo entre Dafoe y el cine argentino. Con más de 120 películas en su trayectoria, el actor estadounidense ha trabajado con algunos de los directores más relevantes del mundo, desde Martin Scorsese y Wes Anderson hasta Lars von Trier y Yorgos Lanthimos, con quien filmó Pobres criaturas (2023).

El ingreso del actor al interior del MALBA luego del encuentro cercano con los fanáticos

Juliana Gattas destacó entre las estrellas locales que presenciaron el evento

El actor, sonriente, ante su ingreso al MALBA para la presentación de su película

La visita de Dafoe a Buenos Aires fue la segunda escala de un viaje que también lo llevó a Uruguay. La semana pasada, el actor y su esposa, la cineasta italiana Giada Colagrande, disfrutaron de una estadía en José Ignacio, donde asistieron al Festival Internacional de Cine de José Ignacio. En ese contexto, la estrella de Hollywood fue retratada por Teleshow en fotografías que lo muestran lejos de los flashes tradicionales, en un ambiente relajado, rodeado de un grupo selecto de amigos y colegas, y compartiendo sobremesa y charlas animadas con gestos espontáneos y una sonrisa constante.

Su presencia en Uruguay no pasó inadvertida: desde su arribo, el artista se convirtió en una de las figuras más buscadas por los organizadores, los medios y el público local. Tanto en actividades oficiales del festival como en encuentros informales, el actor demostró una accesibilidad poco habitual en figuras de su talla. Vestido de manera sencilla y con una actitud tan accesible como animada, interactuó con quienes lo rodeaban, especialmente con su esposa, fácilmente reconocible por su atuendo marrón en las imágenes captadas.

Con una gran sonrisa, Dafoe recibió con alegría una camiseta de la Selección Argentina

La expresión del actor al sostener la camiseta con el número 10 de Lionel Messi (RS Fotos)

El paso del reconocido actor por el Río de la Plata deja una estela de admiración y cercanía, tanto en los ámbitos formales del cine como en los momentos de relax compartidos en la región. Su estadía en Buenos Aires, marcada por la ovación en el MALBA y el entusiasmo de los fans, confirma el magnetismo de una carrera única, capaz de unir generaciones y culturas en la misma sala.

Mientras The Souffleur inicia su recorrido en las pantallas argentinas, Dafoe ya suma un nuevo capítulo a su vínculo con el país y con el cine latinoamericano. La combinación de talento, humildad y apertura que mostró en cada aparición deja en claro por qué sigue siendo uno de los actores más respetados y queridos del cine mundial. Y en cada paso, desde los festivales de Uruguay hasta el corazón de Buenos Aires, la estrella de Hollywood reafirma que el verdadero arte siempre encuentra la forma de acercar distancias y emocionar, esté donde esté.

