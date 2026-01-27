Teleshow

El almuerzo de Willem Dafoe en José Ignacio antes de su visita a la Argentina

El actor de éxitos como El hombre araña y Pobres criaturas fue visto en un ambiente relajado durante su paso por el destino uruguayo. Las fotos de Teleshow

Willem Dafoe compartió un momento
Willem Dafoe compartió un momento distendido con su esposa y allegados en José Ignacio (RSFotos)

El mediodía uruguayo encontró a Willem Dafoe distendido, conversando y compartiendo un almuerzo bajo el sol junto a su esposa, la cineasta italiana Giadda Colagrande, y un grupo de personas en José Ignacio. La secuencia fotográfica que captó Teleshow revela a la estrella de Hollywood lejos de los flashes tradicionales, en un ambiente relajado y rodeado de un entorno selecto.

Vestido de manera sencilla y con gestos espontáneos, interactuó con sus acompañantes, entre los que se encontraba su esposa, reconocible por su atuendo marrón. El actor estadounidense, protagonista de la película The Souffleur, se mostró accesible y animado durante la sobremesa, manteniendo charlas y gesticulaciones que evidencian una jornada de disfrute en el marco de su estadía en Uruguay.

Las imágenes lo captaron tanto en la intimidad de una conversación como en el momento de salir del restaurante y dirigirse hacia el vehículo que lo esperaba, acompañado de parte de su equipo y allegados.

Willem Dafoe se prepara para
Willem Dafoe se prepara para retirarse del restaurante tras un almuerzo en José Ignacio, acompañado por su equipo y su esposa Giadda Colagrande

La atmósfera que rodeó el almuerzo de Dafoe fue la de un encuentro relajado, con un clima que favoreció el intercambio y la cercanía. El grupo, compuesto por allegados al actor, disfrutó del mediodía costero en una de las zonas más exclusivas de la región. Las fotografías permiten observar detalles del entorno: calles tranquilas, vegetación abundante y la naturalidad con la que los asistentes se desplazaron hacia sus vehículos, mientras Dafoe saludaba y se mostraba sonriente.

Su presencia en Uruguay se convirtió en uno de los focos de atención del Festival Internacional de Cine de José Ignacio. Su desembarco en el país fue recibido con expectativa por parte de la organización, los medios y el público local. La llegada del actor tuvo lugar el domingo, y desde ese momento, su figura acaparó miradas tanto en actividades oficiales como en instancias informales.

El actor de El hombre
El actor de El hombre araña almorzó al aire libre en Uruguay, rodeado de su círculo más cercano, antes de continuar con su agenda cinematográfica

Los momentos capturados tras el almuerzo muestran a Dafoe transitando con tranquilidad las calles de José Ignacio, acompañado y asistido por colaboradores del festival. El entorno refleja la mezcla de exclusividad y sencillez que caracteriza a la zona, donde la presencia de personalidades del cine internacional se asume con discreción y respeto por la privacidad.

La inclusión de The Souffleur en la programación del festival refuerza el puente cultural entre el cine sudamericano y los talentos internacionales. Dafoe, conocido por su trayectoria en grandes producciones y filmes de autor, aceptó el desafío de protagonizar una obra con una impronta singular y un enfoque narrativo distinto. La colaboración con Solnicki, director y productor argentino, otorga a la película una identidad híbrida, que conjuga la presencia de un actor consagrado con una mirada autoral característica del cine de la región.

Instante de conversación y gestos
Instante de conversación y gestos espontáneos: Willem Dafoe y su entorno más íntimo en una jornada apacible en José Ignacio

Tras su paso por Uruguay, el itinerario de Dafoe en Sudamérica continúa en la Argentina. El actor se prepara para presentar The Souffleur en una función especial en el MALBA, el próximo 31 de enero. Esta cita ofrecerá a los asistentes la posibilidad de presenciar la proyección de la película y de compartir el evento con la presencia del propio Dafoe y del director Gastón Solnicki.

La película se aleja de los cánones de las grandes franquicias o la temporada de premios más convencional. Su llegada a Buenos Aires despierta interés no solo por la talla de su protagonista, sino también por el perfil del film, definido por un tono contenido, perturbador y una narrativa donde el silencio tiene un peso determinante sobre la gestualidad.

El actor se prepara para
El actor se prepara para presentar The Souffleur en una función especial en el MALBA, el próximo 31 de enero

La elección del MALBA como sede de la presentación anticipa una experiencia cinematográfica vinculada al cine de autor, a la densidad atmosférica y a la construcción lenta de sentido. El museo, referente del arte y la cultura contemporánea en la ciudad, refuerza la propuesta de The Souffleur como una obra difícil de clasificar, destinada a un público curioso y exigente.

Crédito: RSFotos

