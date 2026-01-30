La nueva película de Gastón Solnicki con Willem Dafoe como protagonista llega al Malba en febrero

Teaser de la película "The Souffleur", de Gastón Solnicki

La película más reciente de Gastón Solnicki, The Souffleur, podrá verse todos los sábados de febrero a las 22 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). El filme, presentado en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025, marca la primera colaboración del director argentino con el prestigioso actor estadounidense Willem Dafoe.

The Souffleur, sexto largometraje de Solnicki, cuenta, además de la actuación protagónica de Dafoe en el papel de Lucius Glanz, con la debutante Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, el propio Solnicki, Claus Philipp, Camille Clair y una participación especial del cocinero argentino Fernando Trocca. El filme se centra en Lucius, quien tras tres décadas de trabajo al frente de un hotel emblemático de Viena, enfrenta la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino que planea demolerlo y rediseñarlo. Con la colaboración de su hija y un grupo reducido de empleados, Lucius llevará adelante una resistencia orientada a conservar el entorno y la vida que ha construido. La historia despliega situaciones de espionaje para enfocarse en el intento de preservar un espacio que representa su único hogar.

El MALBA presenta "The Souffleur", la nueva película de Gastón Solnicki protagonizada por Willem Dafoe

La dirección de fotografía de The Souffleur estuvo a cargo del portugués Rui Poças, reconocido por su participación en Grand Tour, de Miguel Gomes, y Zama, de Lucrecia Martel. La edición fue realizada por Ana Godoy y Alan Segal, mientras que el diseño sonoro estuvo en manos de Veronika Hlawatsch y Manuel de Andrés.

La colaboración entre Rui Poças y Solnicki se reafirma en esta producción, con una predominancia de planos fijos en color y la presencia ocasional de blanco y negro en fragmentos de archivo. La narrativa acompaña el recorrido de Glantz, personaje que evoca a un Don Juan torpe y entrañable, así como de figuras secundarias como Facundo Ordoñez, jóvenes empleadas y huéspedes, entre los que se encuentran varios argentinos. Así, The Souffleur se construye a partir de secuencias que fusionan el capricho con la creatividad y el humor absurdo con el ingenio, evidenciando momentos como la escena en la que el gerente manipula los controles eléctricos y, acto seguido, el edificio aparece con luces que se encienden y apagan en distintas habitaciones.

The Souffleur se proyecta en la sala del Malba todos los sábados de febrero a las 22 hs.

Gastón Solnicki, nacido en 1978 y formado en el International Center of Photography y la Universidad de Nueva York, comenzó su carrera con el documental Sudën en 2008 y continuó con Papirosen (2011), reconocida en el BAFICI. Su primera ficción, Kékszakállú (2016), obtuvo el premio FIPRESCI en Venecia y fue exhibida en festivales de Toronto, Nueva York y la Viennale. Con Introduzione all’Oscuro (2018) y A Little Love Package (2022), sumó participaciones en la Berlinale, La Roche-sur-Yon y Porto/Post/Doc, donde recibió el Gran Premio Vicente Pinto de Abreu. Las películas de Solnicki han integrado la programación de certámenes como Rotterdam, Vancouver, Karlovy Vary y Jeonju, y forman parte de la colección permanente del MoMA. También fue convocado como jurado en festivales internacionales. La película, que tiene una duración de 78 minutos, se rodó en inglés, alemán e italiano, en coproducción entre Austria y Argentina.

[Fotos: prensa Primo]