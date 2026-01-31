Teleshow

La respuesta de Wanda Nara tras la viralización de un supuesto video de sus hijos a bordo de una moto de agua

Molesta por la repercusión, la empresaria exigió mayor responsabilidad mediática y alertó sobre las consecuencias de la difusión de versiones sin sustento

¿Son los hijos de Wanda?

Una nueva controversia envuelve a Wanda Nara tras la difusión de un video viral en el que se señaló a sus hijos por circular en una moto de agua dentro de un barrio privado.

Sin embargo, la empresaria y conductora negó de manera contundente cualquier vínculo de su familia con el episodio que se muestra en el clip viral a través de un posteo en sus redes sociales.

Las imágenes, publicadas en el programa A la Tarde (América), conducido por Karina Mazzocco, mostraban a tres menores a bordo de una moto de agua. En el programa se señalaba que dos de dichos adolescentes serían hijos de Wanda Nara.

Wanda Nara desmiente de forma categórica el video viral que vincula a sus hijos con una moto de agua en un barrio privado

Panelistas de televisión apuntaron este dato y mencionaron que la Prefectura Naval Argentina se encontraba analizando el material ante una posible infracción.

Poco después, Wanda Nara negó categóricamente las acusaciones desde sus cuentas personales, afirmando: “No son mis hijos, otra fake news”. Para reforzar su desmentida, agregó detalles sobre el color del vehículo y las costumbres familiares: “¿No se cansan? Mi moto es verde. Y mis hijos jamás fueron solos en moto”.

Respuesta de Wanda con respecto al video viralizado de sus supuestos hijos

Visiblemente molesta por el tratamiento mediático y la circulación de información sin pruebas, la empresaria criticó a los programas de televisión y la falta de verificación previa: “Que ridículo hacer un programa con mentiras o sin pruebas”, expresó.

La posición final de Wanda Nara fue exigir que quienes difundieron la versión errónea revisen sus dichos, dejando en claro que este tipo de situaciones condiciona su disposición a brindar declaraciones a la prensa.

Wanda nara y Maxi López discutieron en italiano en Masterchef

Más allá de este episodio, la mediática se centra en el programa culinario que conduce. Justamente, la participación de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity generó uno de los momentos más virales de la emisión, donde el italiano y la historia personal se convirtieron en el centro del espectáculo.

Durante la transmisión, la dinámica cambió cuando Andy Chango entregó flores a la conductora y Wanda no evitó dirigir un reproche a su exmarido: “Maxi, hace un montón que no me regalás flores”. López, visiblemente sorprendido, apeló a su situación actual para responder: “Es que yo le regalo a la sueca”, en referencia a su esposa actual, Daniela Christiansson. Nara insistió, apuntando a lo vivido durante el tiempo que compartieron en Europa: “Está bien, pero puse el cuerpo tres veces y casi muero en un parto. Un ramo de flores cada tanto…”, reclamó.

En MasterChef, Wanda Nara le hace reclamos a Maxi López, sin embargo, él destaa que su amor es para Daniela Christiansson

El clima cobró una tonalidad diferente cuando el chef Damián Betular solicitó a Nara que anunciara la consigna en italiano. La conductora aceptó, interrumpiendo el anuncio para lanzar una pregunta a López: “Che succede, Maxi con questa cara di cu…?”. La reacción de López fue inmediata, señalando: “Parli benissimo l’italiano”. Nara entonces recordó su vida en Europa, afirmando: “Viví quince años en Italia… allá dejé una parte de mi vida”, todo en un italiano pulido, lo que resaltó el nivel de familiaridad del idioma entre ambos.

En ese tono, López aprovechó para avivar la conversación mediante una referencia al pasado administrativo de la separación: “Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración”, reclamó, siempre en italiano y frente a la audiencia en vivo. Nara se mantuvo a la altura y contestó: “No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Luego te mando las facturas”.

El programa MasterChef Celebrity genera un momento viral con la interacción entre Wanda Nara y Maxi López, incluyendo referencias a su vínculo pasado

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Nara zanjó el cruce con una expresión directa en italiano, dirigida a López: “¡Non rompere il cazzo, Maxi!”, una frase que, de acuerdo a la explicación televisiva, traducía como “no rompas las bo...”. El exabrupto funcionó como punto final, provocando la risa de los presentes y acelerando la viralización del video en las redes sociales.

La emisión incluyó además nuevas alusiones a la etapa marital. Nara relató, siempre en la pantalla de Telefe, su versión del primer encuentro: “Cuando lo conocí en Italia, le preparé milanesas”. Sin embargo, López interrumpió: “¿Qué milanesas? ¡Delivery!”. Nara retrucó con ironía: “Y Maxi, desnutrido no se te ve. Te alimenté varios años”.

“Pará, bol... Ahora estoy comiendo con la sueca. Este cuerpito no tiene nada que ver con vos. Te vas”, respondió López, buscando cerrar los guiños hacia el pasado y evitar complicaciones con su vida actual.

El apoyo de Bizarrap a Daddy Yankee al ser homenajeado en Puerto Rico: el video

Julio Chávez inauguró un palco con su nombre en el teatro Tronador de Mar del Plata: “Agradecido por esta experiencia”

Chechu Bonelli contó el terrible accidente que sufrió y la aparición de su fallecida madre: “Me salvó”

Julieta Nair Calvo habla sobre la posibilidad de encarnar a Susana Giménez en su serie: “La adoro, sería un honor”

Iván Noble posteó una foto con su novia y estallaron sus seguidores: “Hay que cerrar el estadio”

