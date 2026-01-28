Wanda Nara comenzó la mudanza a “su casa de los sueños”, la mansión de lujo que remodeló con sofisticación y diseño

Wanda Nara deja atrás su casa en Santa Bárbara para trasladarse a su nueva mansión (Video: Instagram)

Año nuevo, vida nueva para Wanda Nara. Mientras sigue adelante con la batalla legal contra Mauro Icardi, y atiende sus compromisos comerciales con Telefe, la empresaria comenzó su mudanza a su nueva casa de los sueños. En el video difundido en su propia cuenta de Instagram, se aprecia cómo deja atrás su mansión en el country Santa Bárbara, de espacios amplios dominados por tonos neutros, para encarar otra etapa en su vida. Y ayudar a dejar definitivamente atrás los vínculos con el futbolista del Galatasaray.

La nueva residencia está pensada ciento por ciento para el disfrute diario con sus hijos. Se distingue por su arquitectura integrada y la importancia visual del entorno. El área exterior sobresale por una piscina de líneas rectas, vinculada con el paisaje y con vista directa al lago. Grandes ventanales y espacios abiertos favorecen la luminosidad, creando un ambiente sereno y conectado con el exterior.

La mudanza de Wanda Nara a su nueva casa en Nordelta incluyó un cambio de escala en privacidad, estilo y comodidades de alta gama. Dentro de las primeras imágenes reveladas a sus seguidores, destacaron tres piezas clave: el vestidor, la vista privilegiada y la apuesta por el confort en cada detalle del hogar. Así lo transmitieron las publicaciones y videos que la conductora compartió en redes sociales, donde mostró de a poco cómo fue avanzando en la obra de remodelación y todos los detalles elegidos. El vestidor, por ejemplo, ocupa tres habitaciones y se planificó para optimizar el orden, la separación de prendas y la iluminación natural.

La conductora mostró como quedó el vestidor de su nuevo hogar e impacto con el tamaño de la habitación (Video: Instagram)

La empresaria ya había adelantado el carácter funcional de este ambiente: “Mi proyecto”, escribió en las fotos con las que documentó el avance de las reformas a lo largo de 2025, dejando en claro la prioridad que otorgó a la organización en su día a día entre grabaciones, eventos y agenda familiar.

En el video publicado, Nara detalló la decisión estética que caracterizó este sector: materiales en tonos claros, líneas rectas en el mobiliario y estantes flotantes para ropa y accesorios. Los espejos de gran tamaño potenciaron la luminosidad y la amplitud del área, acompañados por iluminación LED en estantes y rincones. El espacio tipo camarín se convirtió en un centro para la rutina de maquillaje y belleza, equipado con un espejo ovalado enmarcado por luces, una mesa amplia y ventanales con vista a la vegetación frontosa de Nordelta.

La empresaria mostró la instalación de un ascensor, el jacuzzi y el avance de las obras, subrayando el equipamiento moderno de la nueva propiedad

“Siempre consigo todo lo que quiero. Un jacuzzi en mi balcón para seis o más personas”, detalló hace unos meses, en una fotografía donde se observó la instalación del hidromasaje en el sector exterior de su dormitorio principal, con vistas abiertas al barrio privado.

Pero aquí no terminan los detalles exclusivos para la empresaria. En otra publicación mostró cómo le instalaban un ascensor, un elemento más que realza su espíritu sin límites. Este nuevo capítulo, marcado por la mudanza y la presentación de la mansión, consolida la imagen de Wanda Nara como referente de organización y perfección estética, fiel a su apuesta por el orden y el cuidado de cada detalle en su vida cotidiana.