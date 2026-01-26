Teleshow

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

Mientras dialogaba al aire con sus exparejas, la conductora dio a conocer con qué nombre se refiere al futbolista en medio de su pelea mediática y judicial

En pleno ida y vuelta con L-Gante y Maxi López, Wanda Nara dio a conocer el apodo con el que se refiere a Mauro Icardi (Sería increíble – Olga)

Sin importar el país o el contexto, Wanda Nara logra que todas las miradas y conversaciones giren a su alrededor. Este lunes volvió a ocupar el centro de la escena al participar telefónicamente en Sería increíble (Olga), donde compartió un momento distendido junto a dos de sus exparejas más mediáticas: Maxi López y L-Gante. En un ida y vuelta lleno de complicidad y humor, la empresaria reveló el apodo con el que se refiere a Mauro Icardi, el padre de sus hijas.

Todo empezó cuando Maxi, fiel a su estilo, anticipó la charla: “Lo políticamente correcto se va a terminar en tres, dos, uno”. Wanda, rápida de reflejos, lanzó: “Igual estaría bárbaro que ustedes dos se unan con Voldemort y hagan un trío”. Entre risas y comentarios del panel, el exfutbolista retrucó: “¿Un trío de qué? No...”. Wanda aclaró que se refería a sumarlo “a los jueves”, en alusión al potencial grupo para que sus exparejas hablaran sobre ella.

La mención a “Voldemort”, apodo inspirado en el villano de la saga de Harry Potter, no pasó desapercibida: es la manera en que la empresaria se refiere a su exmarido Icardi cuando quiere marcar distancia o ironizar sobre su vínculo actual. Nati Jota, atenta a la dinámica, deslizó: “En algún momento, capaz se sume Voldemort a la buena onda”, a lo que López respondió con diplomacia: “Puede ser, qué sé yo. Yo quisiera llevarme bien con todos y la verdad que los quiero un montón y los dos saben que amo a sus hijos, los quiero a ellos, a sus amigos”.

"Igual estaría bárbaro que se unan con Voldemort", expresó Wanda ante la esperanza de limar las asperezas con Icardi (Instagram)

La charla fue subiendo en tono y sinceridad. Wanda, lejos de los rencores, destacó la importancia de mantener los lazos. “Fueron muy importantes en mi vida y lo más lindo es que los sigo teniendo en mi vida. Yo sé que si me pasa cualquier cosa, a cualquiera de los dos que llame, salen corriendo. No sé si para meterme la patada final y terminar de joderme”, aseguró. “No, para mandarte...”, intervino Maxi con humor y sin completar la frase. “Pero tenemos rebuena onda”, aseguró Wanda.

El clima de buena relación quedó en evidencia durante toda la conversación. “Eso está muy bien y se nota, la verdad, que se llevan bien”, acotó Nati, mientras Nara coincidía: “Sí. Bueno, a Maxi, obvio porque somos familia y, por suerte, ahora pudimos recuperar la familia. Y con Elián tengo muy buena relación con su mamá, con su entorno, con su hija, que sabe que la amo”.

La empresaria profundizó sobre la complejidad emocional de los vínculos que terminan, pero dejan huella. “Es como a veces digo: ‘¡Qué difícil!’. Cuando estás tanto tiempo con una persona y después se termina la relación. Se muere para siempre. Pero, ¿dónde quedó todo eso? Al menos, no sé, el cariño en algún lado. Mis amigas me dicen que tengo el don de cómo reubicar a las personas. A mí no me gusta eso de bloquearte y chau, se terminó para siempre. ¿Por qué? Si yo puedo estar tranquila. De hecho, estuve cenando con Elián y, cuando tuvo una novia, estuve con Maxi, con su mujer”, reconoció la empresaria, quien dejó en claro su postura ante el vínculo que mantiene con sus exparejas en la actualidad.

"Mis amigas me dicen que tengo el don de cómo reubicar a las personas", aseguró la empresaria (Instagram)

Así, en una mañana donde el fútbol, la música y la farándula se cruzaron y Wanda volvió a ser el nexo entre historias, exparejas y familias, quedó claro que en su universo todo puede pasar: desde bromas sobre ex hasta la reivindicación de los vínculos que perduran más allá del amor. Un recordatorio que, para la mediática, la vida siempre tiene una vuelta más y, que aunque se cierren etapas, ella no permite que se acabe el show.

