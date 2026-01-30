Teleshow

“El verdadero fuego”: Wanda Nara y el provocador anuncio de MasterChef Celebrity para competir con la China Suárez

Telefe se metió de lleno en el enfrentamiento del reality de cocina con La hija del fuego, la serie de Eltrece que se estrenará este lunes en la televisión de aire

Telefe promociona el cambio de la gala de eliminación para competir con La hija del fuego, la serie de la actriz, en Eltrece (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El estreno en Eltrece de La hija del fuego: la venganza de la bastarda, el culebrón protagonizado por la China Suárez que se presentó en Disney+ en noviembre del año pasado, movió el tablero en la grilla de verano de los canales. Telefe adelantó el horario de MasterChef Celebrity para competir de lleno con la serie y ya lo anuncia con una picantísima promo con Wanda Nara. Un capítulo más en la guerra mediática entre ambas.

“El verdadero fuego está en MasterChef”, exclama la conductora al frente de las cocinas, con una camisa escotada, y haciendo un guiño directo a la ficción de la actual pareja de Mauro Icardi. “Este lunes gala de eliminación. Se va a poner caliente”, anuncia el locutor de la promo, mientras detalla el horario especial de las 21:30 horas, un cambio pensado para competir de lleno con la pantalla de su clásico rival.

Esta decisión provocó cambios en la grilla de Telefe: el ciclo de Iván de Pineda quedó relegado, al menos por esa noche, aunque no se descartan nuevas modificaciones si el duelo de audiencias se sostiene. La expectativa crece porque la competencia promete medir la repercusión de ambos formatos: por un lado, la China Suárez en un papel protagónico de alto perfil, y por otro, uno de los programas más vistos de la televisión argentina con la conducción de Wanda.

A esto se suma el conflicto con Mauro Icardi y la aparición del apodo “MasterChina” elevaron la tensión a niveles inesperados en el mundo del espectáculo. Antes de la promoción de los estrenos, Mauro Icardi protagonizó una jornada de furia en redes sociales.

El estreno en Eltrece de La hija del fuego: la venganza de la bastarda, el culebrón protagonizado por la China Suárez, será este lunes 2 de febrero

El futbolista lanzó fuertes acusaciones y compartió una imagen editada de la actriz, apodándola “Santa China” y cuestionando la decisión de MasterChef Celebrity de utilizar la figura de la actriz en su contenido. Icardi manifestó su disgusto por lo que consideró una estrategia para levantar el rating del programa conducido por su exesposa, y no dudó en calificar a la actriz como una persona obsesionada con su familia. “Una mujer mitómana que está completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia”, escribió el delantero, sumando polémica a la previa del enfrentamiento televisivo.

El jugador calificó con sorna al programa como “MasterChina” y lo acusó de hacer referencias explícitas a la historia previa entre la conductora y la protagonista de la serie de El Trece. Usuarios y seguidores del ciclo debatieron si la mención era parte de una estrategia para captar audiencia o una simple broma del segmento.

El futbolista compartió una estampita de "Santa China" en las redes, molesto por las menciones a su pareja en el reality de cocina que conduce Wanda Nara

Desde la producción de MasterChef Celebrity, la postura fue deslindar toda responsabilidad personal de Wanda Nara, asegurando que los comentarios y guiños hacia la China Suárez respondían exclusivamente a decisiones creativas del equipo del ciclo. La conductora, al ser consultada por la prensa, optó por evitar escalar el conflicto y se limitó a derivar cualquier aclaración a sus redes sociales. Solo cuando la insistencia periodística fue mayor, respondió con ironía sobre su exmarido: “Ni idea. Están baratos los vuelos a Estambul; pueden ir a entrevistarlo”.

La expectativa crece a medida que se acerca el lunes 2 de febrero, cuando ambos productos se medirán por primera vez en el horario central. Por un lado, la ficción La hija del fuego: La venganza de la bastarda marca el regreso de la China Suárez a la pantalla en un protagónico de alto perfil. Por otro, una gala de eliminación de MasterChef Celebrity promete captar a la audiencia habitual y a los curiosos del escándalo.

La industria televisiva y los seguidores del espectáculo argentino quedan atentos al desenlace de este cruce, en el que la rivalidad personal, el impacto en redes y las estrategias de programación se entrelazan y anticipan una batalla por el rating que trasciende la pantalla.

Marixa Balli habló del cierre

Daniela Celis intentó agasajar a

Tini sorprendió con el estreno

La palabra de Karina Mazzocco

Thiago Tirante dio otro paso

Marixa Balli habló del cierre

