Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

Bizarrap anticipó el final de las Music Sessions tras ganar un Latin Grammy

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Las colaboraciones de Bizarrap con Shakira, Daddy Yankee, Young Miko, Milo J, Peso Pluma y Nathy Peluso, entre otros artistas, convirtieron a las BZRP Music Sessions en uno de los formatos de mayor alcance de la música urbana. Sin embargo, en las últimas horas, el productor argentino anticipó que el proyecto “está llegando a su fin” al recibir un Latin Grammy por su trabajo junto al referente puertorriqueño.

Bizarrap ganó el premio a Mejor Canción Urbana por la BZRP Music Sessions #0/66, que lanzó con Daddy Yankee en noviembre de 2025. La distinción se entregó este jueves durante la 27.ª edición anual de los Latin Grammy, realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

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El festejo de Bizarrap tras ganar un Latin Grammy (Instagram)

Daddy Yankee también tuvo una participación central en la ceremonia, donde fue reconocido como Persona del Año 2026. Al subir al escenario, Bizarrap le agradeció por haber aceptado sumarse a las sesiones.

“Antes que nada le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mí, en mi criterio y en las Bizarrap Music Sessions. Es el proyecto más importante de mi vida hasta ahora y está llegando a su fin”, afirmó el músico argentino.

Bizarrap anunció el fin próximo de las Music Sessions tras recibir una distinción en los Latin Grammy (REUTERS/Caroline Brehman)

El productor recordó además lo que significó trabajar con el cantante puertorriqueño. “Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer, sinceramente. Y hasta ahora me emociono de solo pensarlo”, expresó.

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Desde su creación, las Music Sessions funcionaron como un espacio de encuentro para artistas de distintos recorridos. A través de ese formato, Bizarrap trabajó con figuras internacionales y músicos que estaban dando sus primeros pasos, con lanzamientos que tuvieron impacto en plataformas, rankings y redes sociales.

El productor argentino habló sobre el futuro de las sesiones durante una noche de reconocimientos para su carrera (REUTERS/Caroline Brehman)

“El formato de las Bizarrap Music Sessions siempre trató de darle entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si están consagrados”, sostuvo. Para el productor, esa posibilidad de acompañar trayectorias diversas representa su principal logro, más allá de los premios.

Antes de concluir su discurso, Bizarrap dejó un mensaje para los nuevos artistas. “Sigamos abriendo las puertas a todos los artistas jóvenes siempre”, pidió. Luego cerró con una mención a Daddy Yankee y a Argentina.

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Las Music Sessions reunieron a artistas de distintos géneros y generaciones desde el inicio de la carrera de Bizarrap

La sesión #0/66 alcanzó el primer puesto del ranking latino de radios de Estados Unidos y Puerto Rico en enero. También debutó en el segundo lugar del Spotify Global Chart y se mantuvo entre las diez canciones más escuchadas de la plataforma.

La colaboración con Daddy Yankee fue la primera del cantante puertorriqueño con un artista argentino y sumó un nuevo capítulo a la trayectoria de las Music Sessions.

Bizarrap afirmó que su trabajo con Shakira ha sido el que más tiempo le ha demandado (crédito @archivebiza/Instagram)

En una de sus apariciones más recientes, Bizarrap acompañó a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Brasil y compartió con el piloto la definición del campeonato argentino. Hincha de Boca, el corredor de Alpine siguió desde una computadora en el paddock de Interlagos el triunfo que le dio el título al equipo azul y oro.

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El productor publicó en Instagram una imagen del festejo. Colapinto aparece con la camiseta de Boca con el nombre de Leandro Paredes y celebra con el puño cerrado. “Un ogt bárbaro”, escribió Bizarrap, reconocido simpatizante de Vélez Sarsfield.

(@bizarrap)

Colapinto terminó 17.º en la primera tanda clasificatoria, a menos de dos décimas del tiempo de corte. Las penalizaciones aplicadas a Max Verstappen y Lewis Hamilton lo dejaron en el 15.º puesto de largada, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, partirá desde la 16.ª posición.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesitó hasta la última jugada para destrabar un partido en el que Borgogno sostuvo el empate con varias intervenciones. La tensión creció por los resultados parciales de Rosario Central y Huracán, que también peleaban por sus objetivos en la fecha.

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