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Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

La actriz de Envidiosa está a semanas de contraer matrimonio con Esteban Lamothe y sus amigas más cercanas celebraron esta unión con una fiesta

La actriz se va a casar con Esteban Lamothe en las próximas semanas (Video: Instagram)
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Semanas después de confirmar a través de sus redes sociales su compromiso con Esteban Lamothe, Débora Nishimoto reunió el sábado pasado a un numeroso grupo de amigas para celebrar su despedida de soltera. La actriz y Lamothe se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa, la serie protagonizada por él junto a Griselda Siciliani. Luego de casi dos años de relación, ambos formalizaron el vínculo con un emotivo anuncio público.

Distintas cuentas de Instagram registraron la celebración previa a la boda y acompañaron a la futura novia durante la noche. Casi una semana después de aquella reunión, Débora compartió en sus propias redes sociales un carrete que reunió algunos de los momentos registrados durante el festejo.

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En la primera postal, Nishimoto apareció sentada sobre un sillón de cuero rojo. Llevaba un conjunto blanco de encaje, el velo y plumas en los brazos, además de un dije de corazón en el cuello, mientras sostenía unos anteojos de sol rosados sobre la frente. Más tarde, ya dentro de una casa que tenía estanterías de discos y libros como fondo, el grupo levantó los brazos para una foto. En esa imagen, la novia sostenía un ramo de flores.

También en ese lugar, una figura recortada de cartón de Lamothe, sin remera y con una soga en las manos, fue cubierta con su propio velo. La figura acompañó a la comitiva durante gran parte de la noche. El recorte del actor volvió a aparecer durante la cena: el grupo, vestido de negro, posó alrededor de una mesa redonda junto a la silueta, mientras una de las invitadas sostenía un flotador inflable dorado con forma del número 30.

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Una mujer con velo, vestido blanco corto, guantes con plumas y gafas rosas posa sentada en un sillón de cuero rojo con capitoné
Débra eligió un conjunto completamente blanco con plumas, encaje y tul (Instagram)
Un grupo de personas posa en una sala frente a una biblioteca; una de ellas viste un atuendo blanco con velo y sostiene flores
El grupo de amigas de Débora
Un grupo de personas vestidas de negro sostiene a una mujer vestida de blanco frente a un autobús en una calle nocturna
El grupo alquiló un partybus para recorrer la ciudad de Buenos Aires

Antes de salir, las asistentes se tomaron una foto grupal frente al micro “Goldenbus”, que fue contratado para el traslado. Varias de ellas usaban diademas con cuernos de diferentes colores, uno de los presentes llevaba una extensa peluca plateada y, entre todos, alzaban en andas a Nishimoto, que estaba vestida de blanco. Una vez en la vía pública, otra imagen mostró a la actriz recostada sobre el capó de un auto estacionado. Aún llevaba el vestido y el velo, mientras sostenía entre risas un limpiavidrios de mango verde.

El cierre de la noche se produjo dentro del micro, entre tubos luminosos, latas de cerveza y la figura de cartón ubicada a un costado. Nishimoto, todavía con el velo puesto, estaba apoyada sobre una baranda metálica. “La felicidad a flor de piel. Qué amigas más espectaculares. Hacen de todo una gran fiesta. Se viene”, escribió para completar la publicación, que acumuló 10.000 “me gusta”. En los comentarios, el propio Lamothe dejó cuatro emojis: una carita enamorada, un corazón rojo, otra carita enamorada y otro corazón rojo. Esa reacción recibió 49 “me gusta”.

El anuncio del compromiso había llegado semanas antes a través de un posteo conjunto en las redes sociales de ambos. La publicación incluyó varias fotos de la pareja y un breve video con una escena de Envidiosa, la ficción en cuyas grabaciones se conocieron. En el fragmento elegido, se escucha el siguiente intercambio entre sus personajes: “Pero bueno, buen hombre para vos, ¿en qué sentido?”, pregunta Esteban. “En sentido casamiento”, responde Débora. Al pie de las imágenes, la pareja escribió: “Estaba todo dicho”, seguido de tres emojis de anillo de compromiso, en referencia directa a esa línea del guion.

Una mujer con velo y vestido blanco pasa un limpiacristales sobre el parabrisas de un automóvil negro durante la noche
Nishimoto y Lamothe se comprometieron luego de dos años de relación
Un grupo de personas vestidas de negro sentadas alrededor de una mesa servida, con una figura de cartón recortada y un mural al fondo
La noche comenzó con una cena tranquila
Tres mujeres con vestidos de fiesta decoran con un velo una figura de cartón de tamaño natural de un hombre con el torso desnudo
Lamothe tuvo, a su manera, presente en la despedida de su pareja

Entre las fotos compartidas, una mostró a Lamothe y Nishimoto en un abrazo cerrado, besándose de perfil en un ambiente oscuro, ambos vestidos de negro. Otra dejó ver los anillos que eligió la pareja para marcar el momento. La tercera los retrató de noche, rodeados de plantas de hojas grandes, posando abrazados y con las manos entrelazadas.

La noticia, de todas formas, no había llegado por sorpresa: el viernes anterior, el periodista Pepe Ochoa la había adelantado al aire de LAM (América TV) con pistas sueltas sobre la identidad de los protagonistas. “Famoso de los dos, los dos son famosos”, introdujo el conductor Ángel De Brito. Ochoa precisó que la pareja llevaba “dos años, ponele” de noviazgo y que no tenían hijos en común.

En medio de los rumores, Lamothe había hablado con el notero Fede Flowers e intentado esquivar el tema con humor. “¿Qué me vas a invitar?”, respondió cuando le preguntaron por sus planes para diciembre, antes de agregar: “No, ¿qué casamiento? ¿Qué casamiento, chicos, please?”. Sin embargo, terminó por reconocer la noticia sin dar precisiones: “Mirá, no estoy diciendo nada, pero te estoy diciendo todo, pero no puedo decir nada”, admitió entre risas. Sobre el estado de ánimo de ambos, fue más directo: “Estoy contento, muy feliz, sí. Contenta, contenta, contenta. Yo estoy chocho, ella también”.

Consultado sobre la escala de la celebración, el actor aclaró que la boda sería chica: “No, chiquito”, respondió, sin confirmar fecha ni detalles sobre una eventual luna de miel. Y cerró con una reflexión sobre el amor: “El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay. Toda esta vida me he pasado amando. Y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero”.

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